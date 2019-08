NFL TOP PERFORMERS

By The Associated Press

PASSING

465, Jared Goff, LA vs. MIN 9/27 (26-33, 5 TD)

452, Ben Roethlisberger, PIT vs. KAN 9/16 (39-60, 3 TD)

439, Drew Brees, NOR vs. TAM 9/9 (37-45, 3 TD)

425, Kirk Cousins, MIN at GBY 9/16 (OT) (35-48, 4 TD)

424, Philip Rivers, LAC vs. KAN 9/9 (34-51, 3 TD)

422, Kirk Cousins, MIN at LA 9/27 (36-50, 3 TD)

417, Ryan Fitzpatrick, TAM at NOR 9/9 (21-28, 4 TD)

411, Ryan Fitzpatrick, TAM vs. PIT 9/24 (30-50, 3 TD)

402, Ryan Fitzpatrick, TAM vs. PHL 9/16 (27-33, 4 TD)

396, Drew Brees, NOR at ATL 9/23 (OT) (39-49, 3 TD)

385, Deshaun Watson, HOU vs. NYG 9/23 (24-40, 2 TD)

376, Blake Bortles, JAX vs. NWE 9/16 (29-45, 4 TD)

376, Joe Flacco, BAL at CIN 9/13 (32-55, 2 TD)

374, Matt Ryan, ATL vs. NOR 9/23 (OT) (26-35, 5 TD)

354, Jared Goff, LA vs. ARI 9/16 (24-32, 1 TD)

354, Jared Goff, LA vs. LAC 9/23 (29-36, 3 TD)

353, Ben Roethlisberger, PIT at TAM 9/24 (30-38, 3 TD)

352, Andy Dalton, CIN at CAR 9/23 (29-46, 2 TD)

347, Matthew Stafford, DET at SNF 9/16 (34-53, 3 TD)

345, Derek Carr, OAK at MIA 9/23 (27-39, 1 TD)

335, Ben Roethlisberger, PIT at CLE 9/9 (OT) (23-41, 1 TD)

335, Cam Newton, CAR at ATL 9/16 (32-45, 3 TD)

334, Nick Foles, PHL at TAM 9/16 (35-48, 1 TD)

334, Sam Darnold, NYJ vs. MIA 9/16 (25-41, 1 TD)

329, Case Keenum, DEN vs. SEA 9/9 (25-39, 3 TD)

326, Patrick Mahomes II, KAN at PIT 9/16 (23-28, 6 TD)

319, Andrew Luck, IND vs. CIN 9/9 (39-53, 2 TD)

314, Patrick Mahomes II, KAN vs. SNF 9/23 (24-38, 3 TD)

310, Deshaun Watson, HOU at TEN 9/16 (22-32, 2 TD)

303, Derek Carr, OAK vs. LA 9/10 (29-40, 0 TD)

