NYC FC-Real Salt Lake, Sums

New York City 1 0—1 Real Salt Lake 1 2—3

First half_1, New York City, Ring, 4 (Tinnerholm), 4th minute; 2, Real Salt Lake, Savarino, 6 (Beckerman), 37th.

Second half_3, Real Salt Lake, Rusnak, 8 (Beckerman), 75th; 4, Real Salt Lake, Besler, 1 (Savarino), 88th.

Goalies_New York City, Sean Johnson, Brad Stuver; Real Salt Lake, Nick Rimando, David Ochoa.

Yellow Cards_Real Salt Lake, Luiz, 45th; Beckerman, 68th. New York City, Sands, 27th; Ring, 74th; Matarrita, 90th.

Referee_Tim Ford. Assistant Referees_Brian Poeschel; Mike Kampmeinert; Alejandro Mariscal. 4th Official_David Barrie.

A_18,282.

Lineups

Real Salt Lake_Nick Rimando; Justen Glad, Aaron Herrera, Marcelo Silva, Donny Toia; Kyle Beckerman (Nick Besler, 80th), Damir Kreilach, Everton Luiz, Albert Rusnak (Joao Plata, 83rd), Jefferson Savarino; Corey Baird (Sebastian Saucedo, 76th).

New York City_Sean Johnson; Maxime Chanot, Ronald Matarrita, James Sands, Ben Sweat (Sebastien Ibeagha, 17th), Anton Tinnerholm; Valentin Castellanos (Keaton Parks, 64th), Alexandru Mitrita, Ebenezer Ofori (Gary Mackay Steven, 78th), Alexander Ring; Heber.

