Omega European Masters Leading Scores

Friday At Crans-sur-Sierre GC Crans Montana, Switzerland Purse: $2.77 million Yardage: 6,848; Par: 70 Second Round Gavin Green, Malaysia 65—64—129 Wade Ormsby, Australia 66—64—130 Matthias Schwab, Austria 63—67—130 Rory McIlroy, Northern Ireland 67—63—130 Tommy Fleetwood, England 65—65—130 Andres Romero, Argentina 69—61—130 Hideto Tanihara, Japan 66—66—132 Lorenzo Gagli, Italy 64—68—132 Adri Arnaus, Spain 66—67—133 Miguel Angel Jiminez, Spain 67—66—133 Renato Paratore, Italy 67—66—133 James Morrsion, England 67—67—134 Thomas Pieters, Belgium 67—67—134 Christian Bezuidenhout, South Africa 67—67—134 Sebastian Soderberg, Sweden 64—70—134 Erik van Rooyen, South Africa 65—69—134 Mikko Korhonen, Finland 64—70—134 Sergio Garcia, Spain 66—68—134 Lucas Bjerregaard, South Africa 66—68—134 Also Sean Crocker, United States 68—67—135 Eddie Pepperell, England 70—66—136 Troy Merritt, United States 67—71—138 Matthew Fitzpatrick, England 69—69—138 Missed Cut Bernd Wiesberger, Austria 71—69—140 Alex Noren, Sweden 69—71—140 Kurt Kitayama, United States 69—72—141 Sihwan Kim, United States 69—74—143 Padraig Harrington, Ireland 71—73—144 Matt Wallace, England 71—74—145 Julian Suri, United States 72—73—145

