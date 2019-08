PGA _ Wyndham Championship Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Sedgefield CC Greensboro, N.C. Purse: $6.2 million Yardage: 7,127; Par: 70 Final Round J.T. Poston (500), $1,116,000 65-65-66-62—258 -22 Webb Simpson (300), $669,600 64-65-65-65—259 -21 Byeong Hun An (190), $421,600 62-65-66-67—260 -20 Viktor Hovland, $297,600 66-66-64-65—261 -19 Si Woo Kim (110), $248,000 66-65-68-64—263 -17 Josh Teater (81), $181,129 64-65-71-64—264 -16 Brice Garnett (81), $181,129 64-64-66-70—264 -16 Brian Harman (81), $181,129 67-65-66-66—264 -16 Billy Horschel (81), $181,129 68-67-65-64—264 -16 Sungjae Im (81), $181,129 62-67-70-65—264 -16 Jason Kokrak (81), $181,129 70-64-64-66—264 -16 Rory Sabbatini (81), $181,129 63-68-66-67—264 -16 Joaquin Niemann (54), $109,533 67-66-69-63—265 -15 Kyle Stanley (54), $109,533 65-69-67-64—265 -15 Paul Casey (54), $109,533 65-65-66-69—265 -15 Fabián Gómez (54), $109,533 67-64-66-68—265 -15 Patton Kizzire (54), $109,533 65-64-69-67—265 -15 Johnson Wagner (54), $109,533 63-69-67-66—265 -15 Roberto Díaz (45), $80,600 67-68-65-66—266 -14 Andrew Landry (45), $80,600 65-68-65-68—266 -14 Matthew Wolff (45), $80,600 65-67-67-67—266 -14 Bud Cauley (34), $53,044 65-66-69-67—267 -13 Cameron Davis (34), $53,044 66-67-69-65—267 -13 Denny McCarthy (34), $53,044 65-69-68-65—267 -13 Patrick Reed (34), $53,044 68-66-70-63—267 -13 Ryan Armour (34), $53,044 64-66-65-72—267 -13 Corey Conners (34), $53,044 69-66-65-67—267 -13 Charles Howell III (34), $53,044 66-65-68-68—267 -13 Mackenzie Hughes (34), $53,044 63-66-69-69—267 -13 Shawn Stefani (34), $53,044 66-66-67-68—267 -13 Russell Henley (24), $36,766 69-64-67-68—268 -12 Collin Morikawa (24), $36,766 66-67-70-65—268 -12 Scott Stallings (24), $36,766 69-64-67-68—268 -12 Brian Stuard (24), $36,766 66-66-67-69—268 -12 Adam Svensson (24), $36,766 68-61-70-69—268 -12 Paul Peterson, $30,483 68-66-68-67—269 -11 Brandon Harkins (19), $30,483 68-64-69-68—269 -11 Scott Piercy (19), $30,483 69-66-66-68—269 -11 Daniel Berger (13), $22,940 69-67-67-67—270 -10 Tyler Duncan (13), $22,940 68-67-69-66—270 -10 Harris English (13), $22,940 68-68-70-64—270 -10 Carlos Ortiz (13), $22,940 69-64-66-71—270 -10 Roger Sloan (13), $22,940 69-66-70-65—270 -10 Brandt Snedeker (13), $22,940 64-70-68-68—270 -10 Sepp Straka (13), $22,940 65-66-67-72—270 -10 Vaughn Taylor (13), $22,940 68-66-68-68—270 -10 Richy Werenski (13), $22,940 68-68-68-66—270 -10 Branden Grace (9), $15,773 67-68-70-66—271 -9 Russell Knox (9), $15,773 67-68-69-67—271 -9 Sebastián Muñoz (9), $15,773 69-66-68-68—271 -9 Chez Reavie (9), $15,773 66-67-68-70—271 -9 Aaron Wise (9), $15,773 71-64-65-71—271 -9 Roberto Castro (6), $14,154 66-68-69-69—272 -8 Joel Dahmen (6), $14,154 65-68-72-67—272 -8 Zach Johnson (6), $14,154 68-68-70-66—272 -8 Bill Haas (6), $14,154 66-68-69-69—272 -8 Chesson Hadley (6), $14,154 69-64-69-70—272 -8 Anirban Lahiri (6), $14,154 67-67-68-70—272 -8 Wes Roach (6), $14,154 67-68-68-69—272 -8 Kiradech Aphibarnrat (4), $13,144 64-72-69-68—273 -7 Scott Brown (4), $13,144 67-68-68-70—273 -7 Alex Cejka (4), $13,144 69-67-69-68—273 -7 Alex Noren (4), $13,144 69-67-69-68—273 -7 Ted Potter, Jr. (4), $13,144 64-70-71-68—273 -7 Seamus Power (4), $13,144 64-69-71-69—273 -7 José de Jesús Rodríguez (4), $13,144 67-67-70-69—273 -7 Sam Ryder (4), $13,144 68-68-70-67—273 -7 Harold Varner III (4), $13,144 66-66-71-70—273 -7 John Chin (3), $12,400 67-67-70-70—274 -6 J.J. Spaun (3), $12,400 67-69-70-68—274 -6 Boo Weekley (3), $12,400 67-67-69-71—274 -6 Austin Cook (3), $12,028 66-68-66-75—275 -5 Lucas Glover (3), $12,028 67-68-71-69—275 -5 Peter Uihlein (3), $12,028 68-68-70-69—275 -5 Michael Thompson (3), $11,780 69-67-70-70—276 -4 Mike Weir (2), $11,656 67-69-68-74—278 -2 The following players made cut did not finish. Tom Hoge (2), $11,532 – MDF 66-69-72—207 -3 Kyle Jones (2), $11,284 – MDF 67-69-72—208 -2 Hank Lebioda (2), $11,284 – MDF 71-65-72—208 -2 Jordan Spieth (2), $11,284 – MDF 64-67-77—208 -2 Wyndham Clark (2), $10,912 – MDF 68-68-73—209 -1 Alex Prugh (2), $10,912 – MDF 66-70-73—209 -1 Patrick Rodgers (2), $10,912 – MDF 63-72-74—209 -1

