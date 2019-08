PGA Tour Champions – DICK’S Sporting Goods Scores

By The Associated Press

Sunday At En Joie GC Endicott, N.Y. Purse: $2.05 million Yardage: 6,994; Par 72 (37-35) Final Round Individual Charles Schwab Cup Money Awarded Doug Barron, $307,500 65-68-66—199 Fred Couples, $180,400 70-68-63—201 Woody Austin, $147,600 68-68-67—203 Scott McCarron, $110,700 69-66-69—204 Colin Montgomerie, $110,700 70-68-66—204 Miguel Angel Jiménez, $73,800 65-72-68—205 Scott Parel, $73,800 66-69-70—205 Kevin Sutherland, $73,800 67-70-68—205 Billy Andrade, $51,250 67-70-69—206 Marco Dawson, $51,250 66-69-71—206 Kenny Perry, $51,250 68-73-65—206 Duffy Waldorf, $51,250 68-69-69—206 Joe Durant, $35,875 73-66-68—207 Retief Goosen, $35,875 72-66-69—207 Paul Goydos, $35,875 68-69-70—207 Jay Haas, $35,875 68-68-71—207 Tim Petrovic, $35,875 69-68-70—207 Tommy Tolles, $35,875 68-68-71—207 Paul Broadhurst, $26,291 71-66-71—208 Ken Duke, $26,291 68-76-64—208 Steve Flesch, $26,291 68-69-71—208 Tom Lehman, $26,291 68-72-68—208 Tom Pernice Jr., $22,550 71-68-70—209 Chris DiMarco, $19,598 68-71-71—210 Bernhard Langer, $19,598 68-70-72—210 David McKenzie, $19,598 67-69-74—210 Joey Sindelar, $19,598 70-72-68—210 Ken Tanigawa, $19,598 70-71-69—210 John Daly, $16,195 71-70-70—211 Tom Gillis, $16,195 70-70-71—211 Gary Nicklaus, $16,195 69-73-69—211 Olin Browne, $13,223 71-71-70—212 Glen Day, $13,223 71-71-70—212 Bob Estes, $13,223 71-72-69—212 Gibby Gilbert III, $13,223 70-72-70—212 Davis Love III, $13,223 68-71-73—212 Wes Short, Jr., $13,223 72-70-70—212 Mike Goodes, $10,660 70-74-69—213 Dudley Hart, $10,660 74-66-73—213 Skip Kendall, $10,660 71-70-72—213 Jeff Maggert, $10,660 70-73-70—213 Lee Janzen, $9,430 73-71-70—214 David Toms, $9,430 73-72-69—214 Brian Cooper, $8,405 70-72-73—215 Billy Mayfair, $8,405 72-71-72—215 Corey Pavin, $8,405 72-73-70—215 Michael Allen, $6,970 71-78-67—216 Tommy Armour III, $6,970 73-69-74—216 Bart Bryant, $6,970 72-74-70—216 David Frost, $6,970 75-74-67—216 Mark Brooks, $4,894 73-75-69—217 Fred Funk, $4,894 74-73-70—217 Larry Mize, $4,894 74-72-71—217 Jerry Smith, $4,894 74-74-69—217 John Huston, $4,894 73-71-73—217 Kent Jones, $4,894 68-73-76—217 Jeff Sluman, $4,894 73-71-73—217 Esteban Toledo, $4,894 70-73-74—217 Michael Bradley, $3,280 74-74-70—218 Brad Bryant, $3,280 76-72-70—218 Gavin Coles, $3,280 71-74-73—218 Doug Garwood, $3,280 73-70-75—218 Greg Kraft, $3,280 76-71-71—218 Stephen Leaney, $3,280 69-71-78—218 Gene Sauers, $3,280 73-72-73—218 Tom Byrum, $2,460 71-75-73—219 Mark Calcavecchia, $2,009 74-73-73—220 Dan Forsman, $2,009 74-75-71—220 Carlos Franco, $2,009 73-76-71—220 Blaine McCallister, $2,009 71-73-76—220 Kevin Baker, $1,558 72-75-74—221 Cliff Kresge, $1,558 75-74-72—221 Roger Rowland, $1,558 72-75-74—221 Russ Cochran, $1,312 77-73-73—223 Steve Pate, $1,312 71-77-75—223 Steve Jones, $1,189 75-74-77—226 Mike Hulbert, $1,107 74-78-77—229 PGA TOUR Champions YTD Charles Schwab Cup Money Leaders Rank Name 1. Scott McCarron 2. Steve Stricker 3. Jerry Kelly 4. Scott Parel 5. Bernhard Langer 6. Kirk Triplett 7. Retief Goosen 8. David Toms 9. Kevin Sutherland 10. Ken Tanigawa

