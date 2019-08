PGA Tour Champions Money Leaders

By The Associated Press

Through August 4 Rank Name Trn Money 1 Scott McCarron 16 $1,991,805 2 Steve Stricker 9 $1,534,327 3 Jerry Kelly 14 $1,406,262 4 Scott Parel 17 $1,162,151 5 Bernhard Langer 12 $1,147,578 6 Kirk Triplett 16 $1,130,652 7 David Toms 13 $1,116,805 8 Retief Goosen 13 $1,090,367 9 Kevin Sutherland 15 $1,051,344 10 Ken Tanigawa 17 $978,569 11 Billy Andrade 16 $872,801 12 Paul Broadhurst 15 $849,834 13 Woody Austin 17 $793,289 14 Tom Lehman 13 $731,254 15 Paul Goydos 16 $716,874 16 Miguel Angel Jiménez 14 $622,986 17 Marco Dawson 13 $585,506 18 Kent Jones 14 $570,409 19 Colin Montgomerie 16 $566,886 20 Jeff Maggert 14 $532,129 21 Lee Janzen 16 $507,002 22 Tim Petrovic 14 $505,751 23 Brandt Jobe 15 $504,227 24 Stephen Ames 16 $469,777 25 Duffy Waldorf 15 $457,877 26 Bob Estes 8 $444,097 27 Darren Clarke 14 $428,301 28 Jay Haas 12 $402,584 29 Steve Flesch 16 $400,427 30 Joe Durant 17 $389,876 31 Corey Pavin 15 $366,254 32 David Frost 15 $359,177 33 Vijay Singh 10 $356,258 34 Mark O’Meara 12 $355,025 35 Doug Garwood 12 $341,635 36 Olin Browne 15 $337,999 37 Tom Byrum 14 $335,304 38 Tom Pernice Jr. 16 $333,479 39 Gene Sauers 16 $332,482 40 Kenny Perry 10 $330,354 41 Wes Short, Jr. 16 $304,982 42 Ken Duke 12 $283,966 43 Rocco Mediate 15 $275,870 44 Billy Mayfair 16 $267,091 45 John Daly 12 $266,035 46 Jeff Sluman 15 $265,806 47 Willie Wood 11 $261,610 48 Fred Couples 7 $257,249 49 David McKenzie 13 $257,119 50 Fran Quinn 12 $228,002 51 Esteban Toledo 13 $220,836 52 Bart Bryant 16 $218,255 53 Scott Hoch 11 $202,239 54 Jesper Parnevik 10 $195,884 55 Chris DiMarco 15 $187,282 56 Glen Day 15 $179,705 57 Stephen Leaney 7 $171,696 58 Carlos Franco 10 $171,620 59 Mark Calcavecchia 16 $146,773 60 Tom Gillis 11 $146,414 61 Michael Bradley 8 $142,100 62 John Riegger 4 $138,430 63 Cliff Kresge 11 $127,738 64 Michael Allen 12 $126,684 65 Tommy Armour III 14 $124,938 66 Sandy Lyle 12 $121,683 67 Tom Watson 7 $121,502 68 Steve Jones 7 $114,800 69 Mike Goodes 8 $101,361 70 Scott Verplank 13 $100,790 71 John Huston 11 $100,738 72 Shaun Micheel 9 $98,760 73 Dudley Hart 11 $97,445 74 Jerry Smith 13 $97,226 75 Gibby Gilbert III 12 $86,641 76 Ian Woosnam 6 $81,542 77 Tsuyoshi Yoneyama 1 $80,000 78 José María Olazábal 9 $79,301 79 Roger Chapman 4 $78,666 80 Larry Mize 12 $77,983 81 Paul Lawrie 5 $76,270 82 Joey Sindelar 11 $75,837 83 Doug Barron 1 $72,960 84 Dan Olsen 5 $70,053 85 Dan Forsman 10 $69,793 86 Tommy Tolles 9 $61,028 87 Steve Pate 8 $60,251 88 Prayad Marksaeng 4 $57,815 89 Gary Hallberg 6 $51,610 90 Fred Funk 9 $50,556 91 Mark McNulty 4 $50,547 92 Loren Roberts 10 $50,013 93 Clark Dennis 4 $48,650 94 Jeff Gallagher 1 $46,359 95 Scott Dunlap 4 $45,910 96 Mark R. Brown 2 $45,204 97 Taichi Teshima 1 $43,333 98 Bob May 5 $42,484 99 Phillip Price 3 $41,615 100 Russ Cochran 11 $39,472 101 Thaworn Wiratchant 2 $38,267 102 Thomas Levet 3 $37,047 103 Skip Kendall 9 $33,610 104 Bob Sowards 1 $32,571 105 Mark Brooks 8 $32,444 106 Toru Suzuki 4 $30,339 107 Gary Orr 2 $28,285 108 Brad Bryant 4 $28,206 109 Peter Fowler 3 $27,563 110 Toshi Izawa 1 $27,042 111 Omar Uresti 2 $26,775 112 Miguel Angel Martin 3 $25,870 113 Paul Eales 2 $24,740 114 Peter Baker 2 $23,338 115 Larry Nelson 6 $23,276 T116 Mauricio Molina 2 $22,577 T116 Stephen Dodd 3 $22,577 118 Hale Irwin 3 $22,425 119 Tom Kite 9 $22,125 120 Jean-Francois Remesy 3 $20,947 121 Keiichiro Fukabori 1 $20,292 122 Brad Faxon 3 $19,800 123 Magnus P. Atlevi 3 $19,040 124 Greg Kraft 10 $17,385 125 Kevin Baker 2 $16,088 126 Jarmo Sandelin 3 $15,581 127 Rafael Gómez 2 $15,517 128 Tom Werkmeister 2 $15,408 129 Gary Nicklaus 5 $15,398 130 John Cook 4 $15,152 131 Jerry Pate 3 $15,110 132 Bob Gilder 7 $14,216 133 Spike McRoy 2 $13,300 134 Paul McGinley 2 $13,146 135 Bob Tway 4 $12,168 136 Scott Simpson 5 $11,816 137 Robert Gamez 2 $11,465 138 Brian Cooper 4 $11,095 139 Mike Small 1 $11,086 T140 Peter Scott 1 $11,012 T140 Seiki Okuda 1 $11,012 142 Barry Lane 3 $10,571 T143 Dana Quigley 1 $10,125 T143 Peter Jacobsen 3 $10,125 145 David Berganio, Jr. 1 $9,505 146 Greg Meyer 2 $9,000 147 Kirk Hanefeld 1 $8,826 148 Kohki Idoki 2 $8,328 T149 Tom Jenkins 1 $8,100 T149 Bruce Fleisher 1 $8,100 T151 Paul Archbold 1 $7,821 T151 Paul Streeter 3 $7,821 T151 Dennis Edlund 1 $7,821 T151 James Kingston 2 $7,821 T151 Dicky Pride 1 $7,821 T151 Gary Wolstenholme 1 $7,821 157 John Smoltz 3 $7,820 158 Andy North 1 $7,695 159 Wayne Levi 3 $7,298 160 John Inman 1 $7,040 161 Dave Cunningham 1 $7,000 162 Jeff Hart 2 $6,970 163 Mike Reid 2 $6,750 164 Chad Proehl 1 $6,700 165 Morris Hatalsky 1 $6,480 166 Massy Kuramoto 1 $6,250 167 Blaine McCallister 2 $6,088 168 Gil Morgan 1 $5,940 169 Hal Sutton 5 $5,749 170 Stuart L. Smith 1 $5,525 171 Mike Miles 1 $5,425 172 Mark Mielke 1 $5,325 173 Jared Melson 1 $5,225 174 Simon P. Brown 1 $5,100 175 Len Mattiace 1 $4,320 176 Shigetoshi Hasegawa 2 $4,272 177 Sonny Skinner 1 $4,153 178 Masayoshi Yamazoe 1 $3,875 T179 Jamie E. Spence 1 $3,830 T179 Michael Clark II 1 $3,830 181 Scott Pieri 1 $3,510 T182 Dennis Hendershott 1 $3,425 T182 Peter O’Malley 1 $3,425 184 John Harris 3 $3,380 185 David Morland IV 1 $3,200 186 Sam Randolph 1 $3,150 T187 Andy Oldcorn 1 $2,975 T187 David Gilford 1 $2,975 189 Don Bell 1 $2,890 190 Andre Bossert 1 $2,600 191 P.H. Horgan III 2 $2,204 192 Kevin Johnson 1 $2,000 193 Bobby Wadkins 1 $1,848 194 Danny Edwards 1 $1,624 195 Craig Kanada 1 $1,547 196 Steve Jurgensen 2 $1,476 197 Neal Lancaster 1 $1,312 198 Brandel Chamblee 2 $1,184 199 John Jacobs 1 $925

