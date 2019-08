PGA Tour FedEx Cup Leaders

By The Associated Press

Through Aug. 18

Points Money 1. Justin Thomas 3,475 $5,013,084 2. Patrick Cantlay 3,157 $6,121,488 3. Brooks Koepka 3,119 $9,684,006 4. Patrick Reed 2,946 $3,593,844 5. Rory McIlroy 2,842 $7,785,286 6. Jon Rahm 2,517 $4,990,110 7. Matt Kuchar 2,339 $6,273,119 8. Xander Schauffele 2,030 $5,609,456 9. Webb Simpson 1,946 $4,690,572 10. Abraham Ancer 1,940 $2,688,625 11. Gary Woodland 1,912 $5,690,965 12. Tony Finau 1,911 $4,344,380 13. Adam Scott 1,874 $4,084,541 14. Dustin Johnson 1,840 $5,534,619 15. Hideki Matsuyama 1,821 $3,335,137 16. Paul Casey 1,768 $4,257,040 17. Justin Rose 1,739 $4,358,849 18. Brandt Snedeker 1,709 $3,122,936 19. Rickie Fowler 1,637 $3,945,810 20. Kevin Kisner 1,635 $3,489,144 21. Marc Leishman 1,587 $3,886,577 22. Tommy Fleetwood 1,479 $3,853,651 23. Corey Conners 1,476 $2,919,864 24. Sungjae Im 1,407 $2,851,134 25. Chez Reavie 1,394 $3,660,909 26. Bryson DeChambeau 1,371 $3,186,232 27. Louis Oosthuizen 1,355 $2,539,183 28. Charles Howell III 1,345 $3,039,049 29. Lucas Glover 1,337 $2,613,965 30. Jason Kokrak 1,254 $2,330,212 31. Kevin Tway 1,242 $2,300,050 32. J.T. Poston 1,238 $2,461,215 33. Shane Lowry 1,197 $3,490,098 34. Andrew Putnam 1,145 $2,439,137 35. Ryan Palmer 1,141 $2,873,316 36. Rory Sabbatini 1,140 $2,382,298 37. C.T. Pan 1,125 $2,362,399 38. Harold Varner III 1,122 $1,553,149 39. Scott Piercy 1,104 $2,679,915 40. Francesco Molinari 1,080 $3,467,143 41. Ian Poulter 1,072 $2,162,306 42. Tiger Woods 1,069 $3,199,615 43. Billy Horschel 1,065 $2,187,249 44. Jordan Spieth 1,026 $2,124,192 45. Sung Kang 1,003 $2,801,650 46. Si Woo Kim 956 $2,191,808 47. Phil Mickelson 948 $2,440,221 48. Ryan Moore 944 $1,798,088 49. Vaughn Taylor 937 $1,723,910 50. Keith Mitchell 926 $2,405,360 51. Jim Furyk 911 $2,669,938 52. Adam Hadwin 904 $2,039,012 53. Byeong Hun An 892 $1,990,033 54. Jason Day 897 $2,637,480 55. Joel Dahmen 868 $1,949,958 56. J.B. Holmes 856 $2,147,065 57. Nate Lashley 849 $2,030,287 58. Troy Merritt 842 $1,531,143 59. Collin Morikawa 840 $1,754,890 60. Max Homa 825 $2,063,606 61. Kevin Na 823 $2,257,309 62. Cameron Champ 819 $1,695,748 63. Dylan Frittelli 802 $1,576,974 64. Wyndham Clark 771 $1,278,721 65. Emiliano Grillo 771 $1,752,114 66. Keegan Bradley 761 $1,902,797 67. Joaquin Niemann 751 $1,434,519 68. Graeme McDowell 750 $1,671,523 69. Adam Long 734 $1,648,007 70. Rafa Cabrera Bello 713 $1,926,935 71. Adam Schenk 657 $1,257,158 72. Sergio Garcia 637 $1,793,027 73. Danny Lee 633 $1,524,126 74. Matthew Wolff 613 $1,390,433 75. Kevin Streelman 609 $1,588,881 76. Jhonattan Vegas 602 $1,566,910 77. Branden Grace 588 $1,373,185 78. Charley Hoffman 567 $1,468,855 79. Tyrrell Hatton 574 $1,517,396 80. Chesson Hadley 573 $1,405,632 81. Bubba Watson 572 $1,558,014 82. Brian Stuard 572 $1,320,637 83. Kiradech Aphibarnrat 568 $1,630,073 84. Cameron Smith 566 $1,504,820 85. Danny Willett 565 $1,286,737 86. Matt Every 561 $1,413,149 87. Russell Henley 553 $1,133,773 88. Brian Harman 534 $1,342,778 89. Michael Thompson 527 $1,307,816 90. Henrik Stenson 523 $1,397,370 91. Matt Jones 515 $1,024,852 92. Luke List 506 $1,391,408 93. Roger Sloan 505 $1,015,661 94. Sam Burns 493 $1,117,312 95. Bud Cauley 482 $1,090,018 96. Andrew Landry 481 $887,405 97. Nick Watney 480 $1,008,964 98. Mackenzie Hughes 479 $1,022,081 99. J.J. Spaun 479 $1,205,977 100. Ryan Armour 475 $955,468 101. Talor Gooch 474 $1,067,089 102. Chris Stroud 473 $1,075,552 103. Kyle Stanley 471 $1,117,604 104. Brice Garnett 466 $1,019,594 105. Patrick Rodgers 459 $1,046,838 106. Cameron Tringale 459 $1,049,106 107. Sam Ryder 459 $1,060,735 108. Kyoung-Hoon Lee 453 $1,061,457 109. Scott Stallings 452 $1,080,451 110. Russell Knox 452 $1,132,825 111. Denny McCarthy 443 $925,156 112. Scott Brown 442 $999,457 113. Carlos Ortiz 441 $1,073,962 114. Aaron Wise 441 $1,052,507 115. Sepp Straka 432 $934,894 116. Aaron Baddeley 428 $904,982 117. Sebastian Munoz 423 $946,666 118. Peter Malnati 423 $864,496 119. Brian Gay 415 $1,029,440 120. Nick Taylor 408 $892,663 121. Martin Laird 408 $863,054 122. Patton Kizzire 406 $995,341 123. Kelly Kraft 399 $905,681 124. Jonas Blixt 392 $838,271 125. Pat Perez 376 $1,103,241 126. Richy Werenski 374 $851,329 127. Shawn Stefani 374 $798,831 128. Robert Streb 372 $796,525 129. Alex Noren 367 $913,446 130. Austin Cook 364 $837,788 131. Daniel Berger 361 $742,340 132. Martin Trainer 354 $692,155 133. Peter Uihlein 353 $842,991 134. Wes Roach 345 $860,264 135. Bronson Burgoon 343 $814,673 136. Jason Dufner 327 $926,365 137. Ryan Blaum 323 $755,802 138. Jim Herman 321 $678,185 139. Dominic Bozzelli 316 $668,449 140. Bill Haas 312 $730,806 141. Johnson Wagner 312 $597,792 142. Roberto Castro 312 $674,250 143. Seamus Power 308 $773,976 144. Zack Sucher 305 $753,782 145. Beau Hossler 304 $645,795 146. Josh Teater 296 $663,570 147. Ted Potter Jr. 291 $757,721 148. Hank Lebioda 291 $656,802 149. Harris English 289 $628,922 150. Martin Kaymer 288 $877,761

