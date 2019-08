Philadelphia 6, Pittsburgh 5

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 41 5 13 5 4 7 Newman ss 6 0 2 2 0 0 .303 Reynolds lf 5 0 2 0 0 2 .329 Stratton p 0 0 0 0 0 0 .000 Feliz p 0 0 0 0 0 0 — Marte cf 4 0 1 0 1 1 .289 Osuna 1b 4 0 0 0 0 1 .297 Liriano p 0 0 0 0 0 0 1.000 R.Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 — Reyes lf 1 0 0 0 0 0 .163 Cabrera rf 5 1 2 0 0 0 .277 Moran 3b 3 0 2 1 0 1 .286 1-González pr-3b 2 1 0 0 0 0 .198 Stallings c 4 1 0 0 1 1 .260 Frazier 2b 4 1 2 0 0 0 .268 Musgrove p 2 0 1 1 0 1 .136 a-Bell ph-1b 1 1 1 1 2 0 .274

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 6 11 6 4 11 Hoskins 1b 5 0 0 0 0 3 .233 Harper rf 5 1 1 1 0 2 .253 Realmuto c 5 2 3 0 0 0 .275 Dickerson lf 4 1 1 2 1 1 .274 Segura ss 5 0 1 0 0 1 .286 Miller 3b 3 1 1 2 2 1 .220 Kingery 2b 2 0 1 0 0 0 .273 Hernández 2b 3 0 0 0 0 0 .281 Haseley cf 2 0 1 0 0 0 .238 b-S.Rodríguez ph-cf 2 1 1 1 1 1 .214 Vargas p 2 0 0 0 0 1 .125 Álvarez p 0 0 0 0 0 0 — Hughes p 0 0 0 0 0 0 — Suárez p 0 0 0 0 0 0 .333 c-Morrison ph 1 0 0 0 0 1 .231 Neris p 0 0 0 0 0 0 — d-Knapp ph 1 0 1 0 0 0 .198 Morin p 0 0 0 0 0 0 —

Pittsburgh 000 010 301 00_5 13 0 Philadelphia 000 200 030 01_6 11 0

No outs when winning run scored.

a-intentionally walked for Musgrove in the 7th. b-struck out for Haseley in the 7th. c-struck out for Suárez in the 8th. d-singled for Neris in the 9th.

1-ran for Moran in the 7th.

Advertisement

LOB_Pittsburgh 8, Philadelphia 8. 2B_Frazier (26), Moran (24). HR_Bell (33), off Neris; Miller (4), off Musgrove; Harper (28), off R.Rodríguez; Dickerson (4), off R.Rodríguez; S.Rodríguez (4), off Feliz. RBIs_Musgrove (2), Moran (70), Newman 2 (46), Bell (104), Miller 2 (10), Harper (93), Dickerson 2 (21), S.Rodríguez (11). CS_Moran (1), Newman (7), Marte (5). S_Frazier.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Cabrera, Osuna, Newman); Philadelphia 4 (Haseley, Harper, Hernández). RISP_Pittsburgh 2 for 8; Philadelphia 1 for 6.

Runners moved up_Osuna. LIDP_Segura. GIDP_González.

DP_Pittsburgh 1 (Marte, Newman, Marte); Philadelphia 2 (Hoskins, Kingery, Realmuto, Kingery, Realmuto; Hernández, Hoskins).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Musgrove 6 5 2 2 0 6 82 4.67 Liriano, H, 9 1 0 0 0 0 2 15 3.58 R.Rodríguez, BS, 1-5 1 3 3 3 0 2 23 3.91 Stratton 2 2 0 0 4 1 50 3.43 Feliz, L, 2-4 0 1 1 1 0 0 4 3.86

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Vargas 6 7 4 4 1 4 92 4.34 Álvarez 1-3 0 0 0 1 0 1 2.94 Hughes 2-3 1 0 0 1 2 17 8.44 Suárez 1 1 0 0 0 0 10 4.15 Neris, BS, 23-28 1 2 1 1 0 1 11 3.29 Morin, W, 1-0 2 2 0 0 1 0 25 3.06

Inherited runners-scored_Álvarez 2-0, Hughes 3-2. IBB_off Álvarez (Bell). WP_Vargas.

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, James Hoye; Second, Alex Tosi; Third, Mark Ripperger.

T_3:57. A_27,932 (43,647).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.