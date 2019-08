Phillies 3, White Sox 2

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Garcia cf 3 1 0 0 1 1 .290 Goins 3b 3 0 0 0 1 1 .271 Abreu 1b 4 1 0 0 0 1 .262 Jay rf 4 0 2 1 0 1 .330 1-Cordell pr 0 0 0 0 0 0 .229 Jimenez lf 4 0 1 0 0 2 .235 Anderson ss 4 0 1 0 0 3 .309 Sanchez 2b 4 0 1 1 0 1 .248 Zavala c 2 0 0 0 0 1 .083 a-Skole ph 1 0 0 0 0 1 .500 Fry p 0 0 0 0 0 0 — Covey p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Engel ph 1 0 0 0 0 1 .232 Detwiler p 2 0 0 0 0 1 .000 Cordero p 0 0 0 0 0 0 — McCann c 1 0 0 0 0 0 .276 Totals 33 2 5 2 2 14

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Hernandez 2b 4 0 0 1 0 1 .284 Segura ss 3 0 0 0 0 0 .284 Harper rf 3 1 1 1 1 0 .249 Hoskins 1b 3 1 1 1 1 0 .257 Rodriguez lf 4 0 0 0 0 2 .235 Haseley cf 3 1 0 0 1 2 .247 Franco 3b 3 0 1 0 0 0 .231 Knapp c 2 0 1 0 1 0 .184 Nola p 2 0 0 0 0 2 .068 b-Realmuto ph 1 0 0 0 0 0 .271 Pivetta p 0 0 0 0 0 0 .083 Totals 28 3 4 3 4 7

Chicago 000 100 001—2 5 2 Philadelphia 000 200 10x—3 4 1

a-struck out for Zavala in the 7th. b-flied out for Nola in the 7th. c-struck out for Covey in the 9th.

1-ran for Jay in the 9th.

E_Jimenez (2), Anderson (19), Segura (10). LOB_Chicago 6, Philadelphia 6. 2B_Jay (8), Anderson (16), Knapp (4). HR_Harper (19), off Detwiler; Hoskins (24), off Detwiler. RBIs_Jay (8), Sanchez (25), Hernandez (47), Harper (73), Hoskins (69). CS_Segura (2).

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Jimenez, Skole, Engel); Philadelphia 4 (Harper 2, Rodriguez, Nola). RISP_Chicago 2 for 8; Philadelphia 0 for 5.

Runners moved up_Abreu.

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Detwiler, L, 1-2 5 2-3 3 2 2 1 6 78 5.72 Cordero 1-3 0 0 0 1 0 10 4.15 Fry 0 1 1 1 2 0 16 4.17 Covey 2 0 0 0 0 1 26 6.70 Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Nola, W, 10-2 7 3 1 1 2 10 94 3.60 Pivetta, S, 1-1 2 2 1 0 0 4 42 5.24

Fry pitched to 3 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Cordero 1-0, Covey 3-1. HBP_Covey (Segura).

Umpires_Home, Tim Timmons; First, Mike Muchlinski; Second, Mike Winters; Third, Rob Drake.

T_3:05. A_32,647 (43,647).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved.