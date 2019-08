Pittsburgh 11, Colorado 8

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 11 15 11 2 8 Newman ss 4 2 4 4 0 0 .309 Reynolds lf 5 1 1 0 0 1 .328 Marte cf 4 1 1 0 0 1 .293 DuRapau p 0 0 0 0 0 0 .250 Feliz p 0 0 0 0 0 0 — Liriano p 0 0 0 0 0 0 1.000 Vázquez p 0 0 0 0 0 0 .000 Bell 1b 3 1 0 0 2 1 .274 Moran 3b 5 2 2 2 0 0 .287 Osuna rf 5 2 2 2 0 0 .293 Frazier 2b 5 1 4 2 0 0 .272 Stallings c 5 1 1 1 0 3 .257 Williams p 3 0 0 0 0 2 .179 Reyes cf 1 0 0 0 0 0 .169

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 8 12 8 2 10 Story ss 3 0 1 0 0 1 .299 Alonso 1b 2 0 0 0 0 1 .273 Blackmon rf 5 2 2 0 0 2 .317 Arenado 3b 3 1 1 0 0 0 .309 McGee p 0 0 0 0 0 0 — a-Daza ph 1 1 1 0 0 0 .224 Davis p 0 0 0 0 0 0 — b-Wolters ph 1 0 0 0 0 1 .282 Murphy 1b-2b 4 1 2 3 1 0 .284 McMahon 2b-3b 4 1 1 2 0 2 .261 Desmond lf 4 1 1 1 0 1 .254 Hilliard cf 4 1 2 2 0 0 .375 Nuñez c 3 0 0 0 1 0 .222 C.González p 0 0 0 0 0 0 .000 Almonte p 2 0 0 0 0 2 .000 Tinoco p 0 0 0 0 0 0 .200 Hampson 2b-ss 2 0 1 0 0 0 .213

Pittsburgh 720 110 000_11 15 0 Colorado 201 000 050_8 12 0

a-tripled for McGee in the 8th. b-struck out for Davis in the 9th.

LOB_Pittsburgh 7, Colorado 5. 2B_Moran (25), Osuna (15), Newman (16), Blackmon (36), Murphy (30), McMahon (21), Desmond (30). 3B_Daza (1). HR_Newman (9), off C.González; Osuna (9), off Almonte; Newman (9), off Tinoco; Hilliard (2), off Feliz. RBIs_Newman 4 (50), Moran 2 (74), Frazier 2 (37), Stallings (10), Osuna 2 (30), Murphy 3 (69), McMahon 2 (71), Desmond (57), Hilliard 2 (4). SB_Marte (25). S_Williams.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 3 (Marte, Moran, Williams); Colorado 2 (McMahon, Alonso). RISP_Pittsburgh 5 for 10; Colorado 5 for 8.

Runners moved up_Reynolds, Stallings, Arenado. GIDP_Reynolds, Blackmon.

DP_Pittsburgh 1 (Bell, Newman, Williams); Colorado 1 (Hampson, Story, Murphy).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Williams, W, 7-6 7 7 3 3 0 6 88 5.26 DuRapau 2-3 3 4 4 1 1 32 9.35 Feliz 0 2 1 1 1 0 16 4.05 Liriano, H, 10 1-3 0 0 0 0 1 5 3.52 Vázquez, S, 24-26 1 0 0 0 0 2 9 1.68

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA C.González, L, 0-6 2-3 7 7 7 1 0 27 8.07 Almonte 3 1-3 6 3 3 0 3 51 4.97 Tinoco 2 2 1 1 1 3 41 4.28 McGee 2 0 0 0 0 1 22 3.89 Davis 1 0 0 0 0 1 11 7.14

Feliz pitched to 3 batters in the 8th

Inherited runners-scored_Feliz 1-1, Liriano 2-0, Almonte 1-0. HBP_Tinoco (Marte), McGee (Newman).

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Ben May; Second, Adam Hamari; Third, Tom Hallion.

T_3:14. A_33,408 (50,398).

