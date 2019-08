Rays 8, Marlins 6

By The Associated Press

Miami Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Rojas ss 5 1 2 0 Choi 1b 5 1 2 0 Berti 3b 5 1 3 1 Pham lf 4 0 1 0 Bri.And rf 3 0 0 1 Meadows dh 4 2 1 1 N.Wlker 1b 3 1 1 0 d’Arnud c 2 1 1 1 Prado ph-1b 1 0 0 0 Krmaier cf 5 0 0 0 Cooper dh 3 0 0 1 Av.Grci rf 3 1 2 0 S.Cstro 2b 3 2 1 2 Sogard 2b 3 2 2 5 H.Rmrez lf 4 0 1 0 Aguilar ph 0 0 0 0 Alfaro c 4 0 1 0 Brsseau pr-2b 0 0 0 0 Puello cf 1 1 0 1 M.Duffy 3b 4 0 0 0 Adames ss 4 1 2 1 Totals 32 6 9 6 Totals 34 8 11 8

Miami 013 000 200—6 Tampa Bay 023 000 12x—8

E_d’Arnaud (2), Adames (13). DP_Tampa Bay 3. LOB_Miami 6, Tampa Bay 10. 2B_Rojas (22), Berti (4), Pham (21). 3B_Berti (1). HR_S.Castro (9), Meadows (18), Sogard 2 (12), Adames (14). SB_Berti 2 (3). SF_Bri.Anderson (3), Cooper (2).

IP H R ER BB SO Miami E.Hernandez 3 4 5 5 4 0 Conley 2 2 0 0 1 1 Kinley 1 0 0 0 0 0 Quijada BS,1 1 1 1 1 2 2 J.Garcia L,2-1 1-3 3 2 2 1 0 Chen 2-3 1 0 0 0 1 Tampa Bay D.Castillo 1 1 0 0 0 0 Beeks 4 5 4 3 1 2 Roe BS,5 2 2 2 1 1 2 N.Anderson W,3-4 1 0 0 0 0 2 Pagan S,9-15 1 1 0 0 0 1

HBP_by Beeks (Puello), by Beeks (Bri.Anderson), by Beeks (Puello).

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Jordan Baker; Second, Laz Diaz; Third, Vic Carapazza.

T_3:19. A_14,092 (25,025).

