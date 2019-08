Red Sox 3, Angels 0

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Fletcher 3b 4 0 0 0 0 0 .281 Trout cf 4 0 1 0 0 3 .299 Ohtani dh 3 0 1 0 0 1 .287 Upton lf 3 0 0 0 0 3 .208 Pujols 1b 3 0 0 0 0 1 .243 Calhoun rf 3 0 0 0 0 2 .231 Rengifo 2b 3 0 0 0 0 1 .237 Tovar ss 3 0 0 0 0 2 .200 Stassi c 2 0 0 0 0 1 .150 a-Goodwin ph 1 0 0 0 0 1 .286 Totals 29 0 2 0 0 15

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 0 0 0 0 0 .279 Devers 3b 4 0 0 0 0 2 .315 Bogaerts ss 3 0 0 0 0 2 .308 Martinez dh 3 1 2 0 0 1 .304 Travis 1b 3 1 1 2 0 1 .253 Benintendi lf 3 0 1 0 0 1 .285 Chavis 2b 3 0 0 0 0 1 .260 Leon c 3 1 1 1 0 2 .197 Bradley Jr. cf 2 0 0 0 1 0 .218 Totals 28 3 5 3 1 10

Los Angeles 000 000 000—0 2 0 Boston 020 010 00x—3 5 0

a-struck out for Stassi in the 9th.

LOB_Los Angeles 2, Boston 2. 2B_Ohtani (12), Benintendi (34). HR_Travis (4), off Peters; Leon (5), off Peters. RBIs_Travis 2 (11), Leon (16).

Runners left in scoring position_Los Angeles 1 (Upton); Boston 2 (Chavis 2). RISP_Los Angeles 0 for 1; Boston 0 for 1.

Advertisement

GIDP_Betts.

DP_Los Angeles 1 (Peters, Tovar, Pujols).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Peters, L, 2-1 6 5 3 3 1 8 97 3.45 Cole 1 0 0 0 0 2 13 5.00 Ramirez 1 0 0 0 0 0 8 1.80 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Sale, W, 6-11 8 2 0 0 0 13 99 4.41 Workman, S, 7-11 1 0 0 0 0 2 16 1.92

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Mark Ripperger; Second, James Hoye; Third, John Libka.

T_2:16. A_34,744 (37,731).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.