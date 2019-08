Red Sox 5, Indians 1

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 5 1 1 0 0 2 .281 Devers 3b 4 2 2 1 1 0 .327 Bogaerts ss 4 2 3 4 1 0 .308 Martinez dh 5 0 0 0 0 3 .308 Benintendi lf 4 0 2 0 0 0 .287 Travis 1b 4 0 1 0 0 2 .269 Hernandez 2b 4 0 1 0 0 1 .333 Vazquez c 4 0 2 0 0 0 .279 Bradley Jr. cf 4 0 0 0 0 3 .219 Totals 38 5 12 5 2 11

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 4 1 1 0 0 0 .303 Mercado cf 4 0 1 0 0 0 .270 Santana 1b 2 0 0 0 2 1 .287 Ramirez 3b 3 0 0 0 1 0 .246 Reyes dh 4 0 0 0 0 2 .242 G.Allen lf 4 0 0 0 0 0 .238 Freeman 2b 3 0 1 0 0 2 .260 Plawecki c 4 0 1 0 0 0 .217 Naquin rf 3 0 0 0 0 1 .280 Totals 31 1 4 0 3 6

Boston 002 000 300—5 12 2 Cleveland 001 000 000—1 4 0

E_Devers (19), Bogaerts (11). LOB_Boston 8, Cleveland 7. 2B_Betts (31), Benintendi (36). HR_Devers (25), off Bieber; Bogaerts (26), off Bieber; Bogaerts (27), off Goody. RBIs_Devers (94), Bogaerts 4 (92). CS_Hernandez (1).

Runners left in scoring position_Boston 4 (Betts, Martinez, Travis, Bradley Jr.); Cleveland 2 (Ramirez, Reyes). RISP_Boston 1 for 6; Cleveland 0 for 4.

Runners moved up_Bogaerts. GIDP_Plawecki.

DP_Boston 1 (Hernandez, Hernandez, Travis).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Johnson 2 2-3 2 1 0 2 1 52 6.45 Walden 1-3 0 0 0 0 0 1 3.39 Hernandez, H, 1 1 2-3 1 0 0 1 1 34 3.72 Taylor, H, 4 1-3 0 0 0 0 0 4 3.27 Eovaldi, W, 1-0 2 1 0 0 0 2 24 5.77 Cashner 1 0 0 0 0 1 14 4.76 Workman 1 0 0 0 0 1 13 1.96 Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Bieber, L, 12-5 6 7 2 2 1 7 107 3.27 Goody 2-3 2 3 3 1 1 19 2.15 L.Allen 2 1-3 3 0 0 0 3 40 6.18

Inherited runners-scored_Walden 2-0, Taylor 2-0. HBP_Hernandez (Freeman). WP_Johnson.

Umpires_Home, Ted Barrett; First, John Tumpane; Second, Lance Barksdale; Third, John Bacon.

T_3:18. A_29,535 (35,225).

