Reds 10, Cubs 1

Chicago Cincinnati ab r h bi ab r h bi Almr Jr cf 5 0 0 0 Winker lf 4 0 1 0 Cstllns rf 5 0 0 0 Votto 1b 4 1 1 0 Bryant 3b 2 0 0 0 O’Grady 1b 1 0 1 0 I.Happ 3b 2 0 0 0 E.Sarez 3b 3 1 1 1 Rizzo 1b 0 0 0 0 K.Frmer 3b 2 1 1 1 Cratini 1b 1 0 0 0 VnMeter 2b 5 0 2 1 J.Baez ss 2 0 0 0 Aquino rf 4 3 3 3 Kemp 2b 2 0 2 0 Senzel cf 5 2 2 1 Lucroy c 3 0 0 0 Brnhart c 4 1 2 1 Schwrbr lf 4 1 2 1 Peraza ss 4 1 3 0 Bote 2b-ss 3 0 2 0 S.Gray p 2 0 1 2 Hndrcks p 1 0 0 0 S.Rmano ph-p 2 0 0 0 Maples p 0 0 0 0 Chtwood ph 1 0 0 0 Mills p 2 0 1 0 Totals 33 1 7 1 Totals 40 10 18 10

Chicago 000 000 001— 1 Cincinnati 124 201 00x—10

E_Almora Jr. (2). DP_Cincinnati 1. LOB_Chicago 10, Cincinnati 11. 2B_Kemp (7), Bote (15), Winker (16), Votto (23), VanMeter 2 (8), Peraza (12). HR_Schwarber (27), E.Suarez (32), K.Farmer (7), Aquino 3 (7), Senzel (9). CS_VanMeter (3). S_S.Gray (10).

IP H R ER BB SO Chicago Hendricks L,8-9 2 2-3 12 7 7 0 2 Maples 1 1-3 2 2 2 0 1 Mills 4 4 1 1 3 3 Cincinnati S.Gray W,7-6 6 2 0 0 4 7 S.Romano S,2-2 3 5 1 1 0 2

HBP_by S.Gray (Rizzo), by Mills (Peraza).

Umpires_Home, Carlos Torres; First, Angel Hernandez; Second, Jordan Baker; Third, Ed Hickox.

T_3:05. A_39,866 (42,319).

