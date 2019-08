Reds 5, Braves 2

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Winker lf-rf 5 1 1 1 0 1 .266 R.Iglesias p 0 0 0 0 0 0 .000 Votto 1b 3 2 2 3 1 0 .266 Suarez 3b 2 0 2 0 3 0 .260 VanMeter 2b 5 0 0 1 0 1 .293 Senzel cf 5 0 2 0 0 1 .285 Aquino rf 4 0 0 0 0 2 .000 Lorenzen p-rf 0 0 0 0 0 0 .273 Peraza ss 4 1 1 0 0 0 .239 Farmer c 4 1 2 0 0 0 .244 Wood p 1 0 0 0 0 1 .000 Ervin lf 1 0 0 0 0 1 .352 Totals 34 5 10 5 4 7

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuna Jr. cf 4 1 1 1 0 1 .289 Albies 2b 4 0 0 0 0 0 .285 Freeman 1b 4 0 0 0 0 1 .302 Donaldson 3b 3 0 1 0 1 1 .257 Duvall rf 2 0 0 0 0 1 .444 Tomlin p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Joyce ph 1 0 0 0 0 1 .267 Martin p 0 0 0 0 0 0 — Blevins p 0 0 0 0 0 0 — Flowers c 3 0 0 0 0 0 .231 Riley lf 3 1 1 1 0 0 .241 Camargo ss 3 0 1 0 0 0 .228 Gausman p 1 0 0 0 0 1 .037 Culberson rf 2 0 0 0 0 2 .325 Totals 30 2 4 2 1 8

Cincinnati 201 200 000—5 10 0 Atlanta 000 011 000—2 4 0

a-struck out for Tomlin in the 7th.

LOB_Cincinnati 9, Atlanta 2. 2B_Senzel (19). HR_Votto (11), off Gausman; Riley (17), off Wood; Acuna Jr. (26), off Wood. RBIs_Winker (36), Votto 3 (36), VanMeter (11), Acuna Jr. (66), Riley (45). SB_Votto (3), VanMeter (3). CS_Winker (2). SF_Votto. S_Wood 2.

Runners left in scoring position_Cincinnati 6 (Winker, Senzel, Aquino 3, Peraza). RISP_Cincinnati 0 for 10; .

GIDP_Flowers.

DP_Cincinnati 1 (Suarez, VanMeter, Votto).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Wood, W, 1-0 6 2-3 4 2 2 1 5 93 3.18 Lorenzen, H, 12 1 1-3 0 0 0 0 1 19 3.14 R.Iglesias, S, 21-24 1 0 0 0 0 2 19 4.21 Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Gausman, L, 3-7 4 2-3 8 5 5 2 5 94 6.19 Tomlin 2 1-3 2 0 0 0 1 25 3.49 Martin 1 0 0 0 0 1 11 3.00 Blevins 1 0 0 0 2 0 28 3.68

Inherited runners-scored_Tomlin 2-0.

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Sam Holbrook; Second, Manny Gonzalez; Third, Roberto Ortiz.

T_3:01. A_37,743 (41,149).

