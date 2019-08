Rockies 5, Giants 4

By The Associated Press

San Francisco Colorado ab r h bi ab r h bi Belt 1b 5 1 1 0 Blckmon rf 4 1 1 0 Ystrzms lf 4 2 1 2 Story ss 3 1 2 1 Posey c 3 0 1 0 Dahl cf 3 0 1 0 Sndoval 3b 4 0 1 0 Desmond lf 1 0 1 1 B.Crwfr ss 4 0 0 1 Arenado 3b 4 0 0 0 Gennett 2b 4 0 1 0 D.Mrphy 1b 4 1 2 0 Duggar cf 4 1 2 0 McMahon 2b 4 2 3 2 Slater rf 2 0 1 1 Tapia lf-cf 4 0 0 0 Panik ph 1 0 0 0 Wolters c 3 0 2 1 S.Andrs p 3 0 0 0 Lambert p 2 0 0 0 Selman p 0 0 0 0 J.Diaz p 0 0 0 0 Moronta p 0 0 0 0 Y.Alnso ph 1 0 0 0 A.Sarez p 0 0 0 0 Oberg p 0 0 0 0 Vogt ph 1 0 1 0 Pillar pr 0 0 0 0 Totals 35 4 9 4 Totals 33 5 12 5

San Francisco 000 130 000—4 Colorado 011 002 10x—5

DP_San Francisco 2, Colorado 1. LOB_San Francisco 7, Colorado 8. 2B_Gennett (4), Duggar (12), Desmond (27), Wolters (14). 3B_Slater (2). HR_Yastrzemski (10), Story (23), McMahon (12). CS_Blackmon (4).

IP H R ER BB SO San Francisco S.Anderson 5 8 3 3 2 0 Selman BS,1 1 1 1 1 1 1 Moronta L,3-6 1-3 2 1 1 1 0 A.Suarez 1 2-3 1 0 0 0 2 Colorado Lambert 6 6 4 4 3 5 J.Diaz W,4-2 2 1 0 0 0 3 Oberg S,4-7 1 2 0 0 0 0

S.Anderson pitched to 1 batter in the 6th

WP_Lambert.

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Adam Hamari; Second, Ben May; Third, Phil Cuzzi.

T_2:50. A_40,672 (50,398).

