Rockies 6, Giants 2

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Solano ss 4 2 2 2 0 1 .343 Belt 1b 4 0 0 0 0 2 .235 Slater rf 3 0 1 0 1 2 .276 Posey c 4 0 0 0 0 0 .258 Longoria 3b 4 0 1 0 0 1 .241 Pillar cf 3 0 1 0 0 0 .242 Gustave p 0 0 0 0 0 0 — Selman p 0 0 0 0 0 0 — c-Sandoval ph 1 0 0 0 0 0 .266 Gennett 2b 2 0 0 0 0 1 .213 Suarez p 0 0 0 0 0 0 .000 Duggar cf 1 0 1 0 0 0 .238 Yastrzemski lf 3 0 0 0 0 0 .268 Beede p 1 0 0 0 0 1 .160 Panik 2b 2 0 1 0 0 0 .233 Totals 32 2 7 2 1 8

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon rf 5 2 3 0 0 0 .325 Story ss 2 2 2 2 2 0 .283 Murphy 1b 4 0 2 1 0 0 .300 Arenado 3b 4 2 2 2 0 0 .305 McMahon 2b 3 0 1 0 1 0 .268 Tapia lf 4 0 2 0 0 0 .274 Daza cf 4 0 1 0 0 0 .091 Iannetta c 4 0 0 0 0 1 .212 Freeland p 2 0 0 0 0 2 .105 Davis p 0 0 0 0 0 0 — a-Alonso ph 1 0 0 0 0 0 .190 McGee p 0 0 0 0 0 0 — Diaz p 0 0 0 0 0 0 — b-Desmond ph 1 0 0 0 0 0 .270 Oberg p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 34 6 13 5 3 3

San Francisco 101 000 000—2 7 0 Colorado 302 010 00x—6 13 0

a-popped out for Davis in the 6th. b-flied out for Diaz in the 8th. c-grounded out for Selman in the 9th.

LOB_San Francisco 4, Colorado 7. 2B_Blackmon 2 (28), Story (27). HR_Solano (3), off Freeland; Solano (4), off Freeland; Story (25), off Beede; Arenado (23), off Beede; Arenado (24), off Suarez. RBIs_Solano 2 (18), Story 2 (63), Murphy (60), Arenado 2 (83).

Runners left in scoring position_Colorado 4 (Murphy 2, Arenado, Daza). RISP_; Colorado 2 for 7.

Runners moved up_Arenado. LIDP_Yastrzemski. GIDP_Posey, Arenado, Daza, Iannetta.

DP_San Francisco 3 (Longoria, Gennett, Belt), (Solano, Panik, Belt), (Solano, Panik, Belt); Colorado 2 (Story, McMahon, Murphy), (Murphy).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Beede, L, 3-6 3 2-3 8 5 5 2 3 77 5.38 Suarez 1 1-3 3 1 1 0 0 29 9.19 Gustave 2 2 0 0 1 0 30 0.00 Selman 1 0 0 0 0 0 9 6.00 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Freeland, W, 3-9 5 5 2 2 1 5 84 7.24 Davis 1 1 0 0 0 1 18 6.61 McGee 1 1 0 0 0 0 12 3.03 Diaz 1 0 0 0 0 2 12 4.98 Oberg 1 0 0 0 0 0 7 1.53

Inherited runners-scored_Suarez 2-0. WP_Beede.

Umpires_Home, Ben May; First, Phil Cuzzi; Second, Todd Tichenor; Third, Adam Hamari.

T_2:52. A_40,084 (50,398).

