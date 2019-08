Royals 6, Red Sox 2

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 4 1 2 0 0 0 .301 Gordon lf 4 0 0 0 0 1 .271 Dozier rf 3 2 1 1 1 0 .280 Soler dh 2 2 2 4 2 0 .253 Cuthbert 3b 4 0 1 0 0 0 .289 O’Hearn 1b 4 1 1 1 0 1 .175 Starling cf 4 0 0 0 0 4 .237 Viloria c 4 0 0 0 0 2 .235 Lopez ss 2 0 0 0 1 0 .221 Totals 31 6 7 6 4 8

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 0 0 0 1 1 .280 Devers 3b 4 1 1 0 0 1 .321 Martinez dh 4 1 2 0 0 1 .300 Benintendi lf 4 0 1 1 0 1 .285 Holt ss 4 0 1 0 0 0 .310 Vazquez c 4 0 2 1 0 0 .284 Moreland 1b 4 0 1 0 0 1 .222 Chavis 2b 4 0 1 0 0 0 .263 Bradley Jr. cf 4 0 0 0 0 0 .222 Totals 36 2 9 2 1 5

Kansas City 000 213 000—6 7 0 Boston 001 000 010—2 9 0

LOB_Kansas City 2, Boston 8. 2B_Devers (38), Martinez (24), Vazquez (17). HR_Soler (30), off Cashner; O’Hearn (7), off Cashner; Soler (31), off Cashner. RBIs_Dozier (60), Soler 4 (79), O’Hearn (21), Benintendi (60), Vazquez (49).

Runners left in scoring position_Boston 4 (Devers, Vazquez, Moreland, Bradley Jr.). RISP_Kansas City 1 for 2; Boston 2 for 10.

Runners moved up_Gordon, Chavis, Bradley Jr.. GIDP_O’Hearn 2.

DP_Boston 2 (Holt, Moreland), (Chavis, Holt, Moreland).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Junis, W, 7-10 6 7 1 1 1 4 96 4.88 Lovelady 2 2 1 1 0 1 35 5.40 Kennedy 1 0 0 0 0 0 11 3.18 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Cashner, L, 10-7 5 1-3 7 6 6 2 4 83 4.68 Taylor 1 2-3 0 0 0 1 1 26 3.72 Walden 1 0 0 0 1 0 15 3.49 Hernandez 1 0 0 0 0 3 20 1.88

Inherited runners-scored_Taylor 1-0. WP_Cashner.

Umpires_Home, Brian Gorman; First, Ryan Blakney; Second, Mark Carlson; Third, Tripp Gibson.

T_2:48. A_36,360 (37,731).

