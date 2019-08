San Diego 4, L.A. Dodgers 3

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 7 3 4 13 Pollock cf 5 0 0 0 0 2 .258 Muncy 2b 3 1 0 0 1 2 .255 Turner 3b 5 1 3 2 0 2 .294 Bellinger 1b 3 0 0 0 1 1 .310 Seager ss 4 0 2 0 0 1 .272 Smith c 4 0 0 0 0 2 .290 Taylor lf 4 0 0 0 0 1 .263 Hernández rf 2 1 1 1 2 0 .243 Sadler p 0 0 0 0 0 0 .000 May p 3 0 1 0 0 1 .100 Kolarek p 0 0 0 0 0 0 — Y.Garcia p 0 0 0 0 0 0 .000 Pederson rf 1 0 0 0 0 1 .231

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 4 4 3 1 5 G.Garcia 2b 3 2 1 0 1 0 .268 Naylor rf 3 1 1 1 0 0 .243 Strahm p 0 0 0 0 0 0 .286 b-France ph 1 0 0 0 0 0 .221 Yates p 0 0 0 0 0 0 — Machado 3b 3 0 0 1 0 0 .264 Hosmer 1b 3 0 1 1 0 2 .283 Mejía c 3 0 0 0 0 1 .265 Myers lf 3 0 0 0 0 0 .224 Margot cf 3 0 0 0 0 1 .243 Urías ss 3 0 0 0 0 1 .193 Lauer p 1 0 0 0 0 0 .097 a-Allen ph 1 1 1 0 0 0 .261 Renfroe rf 1 0 0 0 0 0 .230

Los Angeles 001 011 000_3 7 1 San Diego 000 103 00x_4 4 0

a-doubled for Lauer in the 6th. b-flied out for Strahm in the 8th.

E_Pollock (1). LOB_Los Angeles 9, San Diego 1. 2B_Seager (37), Turner (23), Allen (4). HR_Turner (24), off Lauer; Hernández (17), off Lauer. RBIs_Turner 2 (61), Hernández (55), Hosmer (85), Naylor (27), Machado (74).

Runners left in scoring position_Los Angeles 5 (May, Pollock, Smith); San Diego 0. RISP_Los Angeles 1 for 10; San Diego 3 for 5.

Runners moved up_Naylor.

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA May, L, 1-3 5 1-3 4 4 2 1 2 81 4.07 Kolarek 2-3 0 0 0 0 1 4 0.00 Y.Garcia 1 2-3 0 0 0 0 2 28 3.71 Sadler 1-3 0 0 0 0 0 3 1.72

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lauer, W, 7-8 6 6 3 3 4 8 110 4.48 Strahm, H, 4 2 1 0 0 0 2 16 4.96 Yates, S, 38-41 1 0 0 0 0 3 15 1.33

IBB_off Lauer (Hernández). HBP_Yates (Muncy).

Umpires_Home, Rob Drake; First, Tim Timmons; Second, Roberto Ortiz; Third, Mike Muchlinski.

T_2:52. A_26,172 (42,445).

