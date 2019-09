San Francisco 8, San Diego 3

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 3 7 3 2 10 Margot cf 4 0 1 0 0 1 .239 Myers lf 2 0 0 0 1 2 .222 c-Martini ph 1 0 0 0 0 1 .000 Machado 3b 4 2 2 1 0 1 .264 Renfroe rf 3 0 1 0 0 1 .226 d-Naylor ph 1 0 0 0 0 0 .247 Hosmer 1b 4 0 1 1 0 2 .284 France 2b 3 0 1 0 0 1 .223 Erlin p 0 0 0 0 0 0 .000 e-Allen ph 1 0 0 0 0 0 .250 Urías ss 3 0 0 0 0 0 .182 Hedges c 2 1 1 0 1 0 .192 Lamet p 2 0 0 0 0 1 .067 Baez p 0 0 0 0 0 0 — Garcia 2b 1 0 0 1 0 0 .259

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 8 13 8 2 11 Yastrzemski rf 4 3 2 1 1 0 .267 Belt 1b 5 3 3 3 0 2 .234 Longoria 3b 5 1 2 2 0 3 .265 Dickerson lf 3 0 0 0 0 1 .331 a-Rickard ph-lf 2 0 1 1 0 0 .294 Posey c 4 0 3 0 1 0 .251 Pillar cf 2 0 0 1 0 1 .265 Crawford ss 4 0 1 0 0 0 .232 Dubon 2b 4 0 0 0 0 1 .143 Bumgarner p 3 0 0 0 0 3 .130 Watson p 0 0 0 0 0 0 — b-Slater ph 1 1 1 0 0 0 .282 Rogers p 0 0 0 0 0 0 —

San Diego 000 100 011_3 7 1 San Francisco 200 010 32x_8 13 0

a-singled for Dickerson in the 7th. b-doubled for Watson in the 8th. c-struck out for Myers in the 9th. d-grounded out for Renfroe in the 9th. e-flied out for Erlin in the 9th.

E_Hosmer (12). LOB_San Diego 3, San Francisco 9. 2B_Machado (19), Crawford (22), Slater (9), Belt (23), Longoria (18). 3B_Hedges (1). HR_Machado (28), off Bumgarner; Belt (16), off Lamet; Yastrzemski (18), off Lamet. RBIs_Machado (75), Garcia (28), Hosmer (89), Belt 3 (54), Yastrzemski (48), Longoria 2 (59), Rickard (2), Pillar (73). SB_Myers (12). SF_Pillar.

Runners left in scoring position_San Diego 1 (Renfroe); San Francisco 5 (Crawford, Bumgarner, Dubon, Posey). RISP_San Diego 1 for 4; San Francisco 6 for 14.

Runners moved up_Garcia, Crawford, Yastrzemski. LIDP_Lamet. GIDP_Hosmer, Urías.

DP_San Francisco 3 (Crawford, Dubon, Belt; Crawford, Dubon, Belt; Belt, Dubon, Belt).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lamet, L, 2-3 5 3 3 2 2 10 95 4.24 Baez 1 2 0 0 0 1 20 3.06 Erlin 2 8 5 5 0 0 46 5.26

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Bumgarner, W, 9-8 7 4 1 1 2 9 103 3.62 Watson 1 1 1 1 0 0 17 4.38 Rogers 1 2 1 1 0 1 13 4.50

HBP_Lamet (Pillar).

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Sam Holbrook; Second, Jim Wolf; Third, Ramon De Jesus.

T_2:54. A_34,293 (41,915).

