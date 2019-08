Seattle 2, LA Galaxy 2

By The Associated Press

LA Galaxy 1 1 — 2 Seattle 1 1 — 2

First half_1, Seattle, Ruidiaz 9(Shipp), 42nd minute, 2, Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic 19(Lletget), 45th+1.

Second half_3, Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic 20, 65th, 4, Seattle, Skjelvik 1, 82nd.

Goalies_Los Angeles Galaxy, David Bingham; Seattle, Stefan Frei.

Yellow Cards_Morris, Seattle, 21st.

Red Cards_Steres, Los Angeles Galaxy, 6th.

Referee_Robert Sibiga. Assistant Referees_Kyle Atkins, Jason White, Kevin Stott. 4th Official_Mark Allatin.

A_26,213 (27,000)

___

Lineups

Los Angeles Galaxy_David Bingham, Rolf Feltscher, Diego Polenta, Daniel Steres, Jorgen Skjelvik, Uriel Antuna(Julian Araujo, 85th), Favio Alvarez(Giancarlo Gonzalez, 33rd), Sebastian Lletget, Jonathan Dos Santos, Cristian Pavon(Joe Corona, 90th), Zlatan Ibrahimovic.

Seattle_Stefan Frei, Kelvin Leerdam, Xavier Arreaga, Kim Kee-Hee, Nouhou Tolo(Joevin Jones, 69th), Harry Shipp(Handwalla Bwana, 67th), Gustav Svensson(Luis Silva, 74th), Cristian Roldan, Nicolas Lodeiro, Jordan Morris, Raul Ruidiaz.

