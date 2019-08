Sounders-Real Salt Lake, Sums

By The Associated Press

Seattle 0 0—0 Real Salt Lake 1 2—3

First half_1, Real Salt Lake, Johnson, 9, 25th minute.

Second half_2, Real Salt Lake, Rusnak, 9, 71st; 3, Real Salt Lake, Baird, 4, 87th.

Goalies_Seattle, Stefan Frei, Bryan Meredith; Real Salt Lake, Nick Rimando, Andrew Putna.

Yellow Cards_Real Salt Lake, Luiz, 52nd. Seattle, Jones, 70th.

Referee_Armando Villarreal. Assistant Referees_Nick Uranga; Jeffrey Greeson; Malik Badawi. 4th Official_Alex Chilowicz.

A_17,825.

___

Lineups

Real Salt Lake_Nick Rimando; Justen Glad (Marcelo Silva, 84th), Aaron Herrera, Nedum Onuoha, Donny Toia; Sam Johnson (Justin Portillo, 66th), Damir Kreilach, Everton Luiz, Albert Rusnak (Joao Plata, 77th), Jefferson Savarino; Corey Baird.

Seattle_Stefan Frei; Saad Abdul-Salaam, Xavier Arreaga, Jonathan Campbell, Jordy Delem (Gustav Svensson, 64th), Kelvin Leerdam (Handwalla Bwana, 76th); Joevin Jones, Cristian Roldan, Luis Silva (Jordan Morris, 62nd); Nicolas Lodeiro, Raul Ruidiaz.

