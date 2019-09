St. Louis 3, Cincinnati 2

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 2 3 2 4 8 VanMeter lf 3 1 1 1 0 0 .267 Ervin ph-lf 1 0 0 0 0 0 .299 Votto 1b 4 1 2 1 0 0 .261 Suárez 3b 4 0 0 0 0 3 .260 Aquino rf 2 0 0 0 2 0 .320 Senzel cf 3 0 0 0 1 2 .258 J.Iglesias ss 4 0 0 0 0 1 .294 Farmer 2b 2 0 0 0 1 1 .244 Lorenzen p 0 0 0 0 0 0 .333 R.Iglesias p 0 0 0 0 0 0 .000 Gausman p 0 0 0 0 0 0 — Gray p 2 0 0 0 0 0 .146 Garrett p 0 0 0 0 0 0 — Galvis ph-2b 1 0 0 0 0 0 .292 Casali c 3 0 0 0 0 1 .253

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 8 3 2 7 Fowler rf 4 0 2 1 0 0 .251 Wong 2b 3 0 1 0 1 2 .284 Goldschmidt 1b 4 0 0 0 0 1 .258 Ozuna lf 3 0 0 0 1 1 .265 DeJong ss 4 0 0 0 0 1 .245 Edman 3b 4 2 3 0 0 0 .283 Wieters c 3 0 0 0 0 0 .215 Muñoz pr 0 0 0 0 0 0 .273 Molina c 0 1 0 0 0 0 .274 Bader cf 4 0 1 1 0 0 .209 Wacha p 2 0 0 0 0 1 .182 O’Neill ph 1 0 0 0 0 1 .275 Leone p 0 0 0 0 0 0 — Webb p 0 0 0 0 0 0 — Gant p 0 0 0 0 0 0 .000 Carpenter ph 1 0 1 1 0 0 .219

Cincinnati 101 000 000_2 3 1 St. Louis 000 000 102_3 8 1

No outs when winning run scored.

a-struck out for Wacha in the 7th. b-flied out for Garrett in the 8th. c-grounded out for VanMeter in the 8th. d-singled for Gant in the 9th.

1-ran for Wieters in the 7th.

Advertisement

E_VanMeter (3), Ozuna (3). LOB_Cincinnati 4, St. Louis 9. 2B_Fowler (21). 3B_Wong (2). HR_VanMeter (6), off Wacha; Votto (13), off Wacha. RBIs_VanMeter (18), Votto (40), Fowler (58), Bader (26), Carpenter (36).

Runners left in scoring position_Cincinnati 0; St. Louis 4 (DeJong, Wacha, Wong 2). RISP_Cincinnati 0 for 2; St. Louis 3 for 11.

Runners moved up_Wieters. GIDP_Aquino, J.Iglesias.

DP_St. Louis 2 (Goldschmidt, DeJong, Goldschmidt; DeJong, Wong, Goldschmidt).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Gray 6 2-3 5 1 0 2 4 101 2.80 Garrett H,21 1-3 0 0 0 0 1 4 2.70 Lorenzen H,18 1 0 0 0 0 2 14 2.92 R.Iglesias L,2-11 BS,27-32 0 2 2 2 0 0 11 4.63 Gausman 0 1 0 0 0 0 5 4.50

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wacha 7 3 2 2 2 7 95 5.07 Leone 2-3 0 0 0 0 0 9 6.15 Webb 1-3 0 0 0 0 0 2 3.35 Gant W,10-0 1 0 0 0 2 1 16 2.92

Gausman pitched to 1 batters in the 9th

Inherited runners-scored_Garrett 2-0, Gausman 2-1, Gant 1-0. IBB_off Gant (Aquino). HBP_R.Iglesias (Molina).

Umpires_Home, Chad Whitson; First, Doug Eddings; Second, Bill Miller; Third, Adrian Johnson.

T_2:53. A_42,074 (45,538).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.