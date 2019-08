St. Louis 12, Milwaukee 2

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 12 12 12 7 8 Fowler rf 5 1 2 1 0 0 .249 Leone p 0 0 0 0 0 0 — Muñoz ss 1 0 0 0 0 1 .273 Edman 2b 6 3 3 0 0 0 .285 Goldschmidt 1b 2 2 0 0 2 1 .261 Wieters ph-c 1 0 0 0 1 0 .219 Ozuna lf 5 2 2 3 0 2 .270 DeJong ss 2 2 1 3 2 1 .248 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Martínez p 0 0 0 0 0 0 — Molina c-1b 4 1 2 3 1 0 .261 Carpenter 3b 4 0 0 0 1 3 .216 Bader cf 5 1 2 2 0 0 .202 Wainwright p 1 0 0 0 0 0 .132 Gant p 1 0 0 0 0 0 .000 Thomas ph-rf 1 0 0 0 0 0 .316

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 9 2 4 9 Cain cf 4 0 1 1 0 1 .252 Claudio p 0 0 0 0 0 0 — Black p 0 0 0 0 0 0 — Arcia ph 1 0 0 0 0 0 .227 Grandal c-1b 3 0 0 0 2 1 .253 Yelich rf 2 0 2 0 2 0 .332 Piña c 0 0 0 0 0 0 .222 Hiura 2b 4 0 0 0 0 1 .302 Moustakas 3b 1 0 0 0 0 0 .263 Pérez ss 3 0 1 0 0 1 .241 Braun lf 4 0 0 0 0 1 .288 Thames 1b-rf 4 1 2 0 0 0 .257 Spngenberg ss-3b 4 1 2 1 0 2 .333 González p 2 0 0 0 0 1 .000 Jackson p 0 0 0 0 0 0 .000 Grisham ph-cf 2 0 1 0 0 1 .237

St. Louis 260 102 010_12 12 0 Milwaukee 010 100 000_2 9 2

a-struck out for Jackson in the 6th. b-grounded out for Gant in the 7th. c-walked for Goldschmidt in the 8th. d-grounded out for Black in the 9th.

E_González (1), Moustakas (10). LOB_St. Louis 9, Milwaukee 9. 2B_Edman (11), Ozuna (20), Bader (11), Spangenberg (2), Cain (26), Thames (19). 3B_Thames (2). HR_Molina (5), off González; DeJong (24), off Jackson. RBIs_Molina 3 (43), Fowler (56), Ozuna 3 (77), Bader 2 (24), DeJong 3 (64), Spangenberg (1), Cain (41). SF_DeJong. S_Wainwright.

Runners left in scoring position_St. Louis 5 (Carpenter, Wainwright, Bader); Milwaukee 5 (Moustakas, Braun, Hiura, Spangenberg). RISP_St. Louis 4 for 11; Milwaukee 2 for 8.

GIDP_Arcia, Hiura.

DP_St. Louis 2 (DeJong, Edman, Goldschmidt; Edman, Muñoz, Molina).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright 3 2-3 6 2 2 3 4 90 4.52 Gant W,9-0 2 1-3 0 0 0 1 3 35 2.97 Leone 1 2-3 2 0 0 0 0 24 6.34 Miller 1 1 0 0 0 1 16 3.45 Martínez 1-3 0 0 0 0 1 5 3.71

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA González L,2-2 5 9 9 7 4 5 102 4.34 Jackson 1 2 2 2 0 2 21 5.30 Claudio 1 2-3 1 1 1 3 0 37 3.88 Black 1 1-3 0 0 0 0 1 19 3.86

Inherited runners-scored_Gant 2-0, Miller 1-0, Black 3-0. HBP_Black (Thomas).

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Alfonso Marquez; Second, Tom Woodring; Third, Carlos Torres.

T_3:34. A_29,475 (41,900).

