St. Louis 6, Colorado 0

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 0 4 0 3 8 Blackmon rf 3 0 0 0 1 0 .321 Story ss 4 0 1 0 0 1 .293 Arenado 3b 4 0 0 0 0 1 .302 Murphy 1b 3 0 1 0 1 2 .287 McMahon 2b 3 0 0 0 1 2 .267 Desmond lf 3 0 1 0 0 0 .257 Wolters c 3 0 1 0 0 1 .279 Daza cf 3 0 0 0 0 1 .175 Almonte p 0 0 0 0 0 0 .000 González p 2 0 0 0 0 0 .000 Johnson p 0 0 0 0 0 0 — Shaw p 0 0 0 0 0 0 — Hampson cf 1 0 0 0 0 0 .210

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 6 6 6 8 4 Fowler rf 2 2 0 0 2 1 .247 Webb p 0 0 0 0 0 0 — Gallegos p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Muñoz ph-rf 1 0 0 0 0 1 .275 Wong 2b 3 1 1 0 0 0 .272 b-Carpenter ph-3b 1 0 0 0 0 0 .212 Goldschmidt 1b 3 1 1 1 1 0 .260 Ozuna lf 3 0 2 2 1 1 .269 DeJong ss 2 0 0 1 1 1 .246 Molina c 3 0 1 0 1 0 .259 Edman 3b-2b 3 1 0 0 1 0 .269 Bader cf 3 1 1 2 1 0 .197 Hudson p 2 0 0 0 0 0 .051 a-Thomas ph-rf 2 0 0 0 0 0 .306 Leone p 0 0 0 0 0 0 —

Colorado 000 000 000_0 4 0 St. Louis 220 010 10x_6 6 0

a-flied out for Hudson in the 6th. b- for Wong in the 7th. c-struck out for Gallegos in the 8th.

LOB_Colorado 5, St. Louis 7. 2B_Murphy (29), Desmond (28). HR_Bader (7), off González; Goldschmidt (29), off Almonte. RBIs_Ozuna 2 (74), Bader 2 (22), DeJong (61), Goldschmidt (69). SF_DeJong.

Advertisement

Runners left in scoring position_Colorado 2 (Wolters, Daza); St. Louis 3 (Edman 2). RISP_Colorado 1 for 6; St. Louis 1 for 4.

Runners moved up_Desmond, Goldschmidt. LIDP_Fowler. GIDP_Arenado, Desmond.

DP_Colorado 1 (Blackmon, Murphy, Blackmon); St. Louis 2 (Hudson, Wong, Goldschmidt; Edman, Wong, Goldschmidt).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA González, L, 0-5 4 1-3 3 5 5 6 2 86 6.43 Johnson 2-3 0 0 0 1 0 13 7.53 Shaw 1 0 0 0 1 0 13 5.58 Almonte 2 3 1 1 0 2 34 4.71

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Hudson, W, 13-6 6 2 0 0 3 2 95 3.47 Webb 2-3 2 0 0 0 2 21 3.22 Gallegos 1 1-3 0 0 0 0 1 14 1.95 Leone 1 0 0 0 0 3 14 6.68

Inherited runners-scored_Johnson 3-1, Gallegos 2-0. WP_González.

Umpires_Home, Paul Emmel; First, Chad Fairchild; Second, Bruce Dreckman; Third, Mike Estabrook.

T_2:59. A_42,102 (45,538).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.