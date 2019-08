St. Louis 6, Colorado 5

By The Associated Press

Colorado St. Louis ab r h bi ab r h bi Totals 34 5 8 5 Totals 31 6 8 6 Blackmon rf 5 1 1 0 Fowler rf 4 1 1 2 Story ss 4 0 0 0 Wong 2b 4 0 1 0 Arenado 3b 4 1 1 3 Goldschmidt 1b 4 1 2 0 Murphy 1b 4 1 2 0 Ozuna lf 3 2 1 2 Tapia cf 4 1 1 0 DeJong ss 4 1 1 2 McMahon 2b 4 0 2 1 Molina c 2 0 0 0 Desmond lf 3 0 0 0 Edman 3b 4 0 2 0 Wolters c 2 0 0 1 Bader cf 3 0 0 0 Márquez p 2 1 1 0 Mikolas p 2 0 0 0 a-Daza ph 1 0 0 0 Leone p 0 0 0 0 Almonte p 0 0 0 0 b-Carpenter ph 0 1 0 0 Johnson p 0 0 0 0 Gallegos p 0 0 0 0 d-Alonso ph 1 0 0 0 Miller p 0 0 0 0 c-Thomas ph 1 0 0 0 Martínez p 0 0 0 0

Colorado 020 030 000 — 5 St. Louis 000 202 20x — 6

E_Story (7), Bader (2), Wong (8). DP_Colorado 2, St. Louis 1. LOB_Colorado 5, St. Louis 6. 2B_Márquez (3), Edman (8). HR_Arenado (31), Ozuna (23), DeJong (23), Fowler (15). SF_Wolters (5).

IP H R ER BB SO

Colorado Márquez 6 6 4 4 2 4 Almonte, L, 0-0, BS, 0-0 1 1 2 2 1 2 Johnson 1 1 0 0 2 1

St. Louis Mikolas 6 8 5 5 0 3 Leone, W, 1-0 1 0 0 0 0 0 Gallegos, H, 13 1-3 0 0 0 0 0 Miller, H, 20 2-3 0 0 0 0 1 Martínez, S, 15-18 1 0 0 0 2 2

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Mike Estabrook; Second, Paul Emmel; Third, Chad Fairchild.

T_2:52. A_36,465 (45,538).

