Tigers 10, Royals 8

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 5 1 2 0 0 3 .303 Gordon lf 5 1 1 3 0 1 .270 Dozier 3b 5 2 2 3 0 2 .284 Soler dh 2 1 0 0 2 1 .252 Cuthbert 1b 4 1 2 2 0 0 .293 Starling rf 4 0 0 0 0 1 .225 Lopez ss 4 1 1 0 0 0 .225 Dini c 3 1 1 0 1 1 .333 Hamilton cf 4 0 0 0 0 2 .210 Totals 36 8 9 8 3 11

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Jones cf 1 0 0 0 0 1 .235 1-Reyes pr-cf 3 0 2 1 0 0 .247 Goodrum 2b 4 0 0 1 1 2 .249 Cabrera dh 4 1 1 2 1 0 .285 Dixon 1b 4 1 1 0 1 2 .263 Lugo 3b 5 1 1 0 0 0 .212 Castro lf 4 2 1 3 1 0 .281 Demeritte rf 2 3 1 1 3 1 .222 Rogers c 2 1 0 0 2 2 .192 Mercer ss 5 1 1 2 0 1 .245 Totals 34 10 8 10 9 9

Kansas City 203 003 000— 8 9 2 Detroit 051 100 102—10 8 0

One out when winning run scored.

1-ran for Jones in the 2nd.

E_Merrifield 2 (9). LOB_Kansas City 4, Detroit 10. 2B_Merrifield (32), Lopez (14). 3B_Reyes (2). HR_Dozier (19), off Boyd; Dozier (20), off Boyd; Cuthbert (8), off Boyd; Gordon (12), off Cisnero; Castro (3), off Lopez; Cabrera (8), off Zimmer; Demeritte (1), off Staumont; Mercer (6), off Lovelady. RBIs_Gordon 3 (63), Dozier 3 (63), Cuthbert 2 (31), Goodrum (42), Cabrera 2 (45), Castro 3 (24), Demeritte (4), Mercer 2 (11), Reyes (5). S_Rogers.

Advertisement

Runners left in scoring position_Kansas City 1 (Lopez); Detroit 5 (Goodrum 3, Lugo 2). RISP_Kansas City 3 for 8; Detroit 2 for 11.

Runners moved up_Mercer.

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Lopez 1 1-3 2 5 4 3 2 44 6.51 McCarthy 2-3 0 0 0 1 1 16 4.42 Zimmer 1 1-3 2 2 2 3 2 44 8.59 Newberry 1 2-3 1 0 0 0 2 23 3.28 Staumont 2 2 1 1 0 2 33 3.68 Barlow 1 0 0 0 1 0 20 5.48 Lovelady, L, 0-2 1-3 1 2 2 1 0 12 6.27 Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Boyd 2 2-3 6 5 5 3 1 61 4.16 Hall 2 2-3 2 2 2 0 4 47 4.91 Cisnero 1 2-3 1 1 1 0 2 26 4.19 Farmer 1 0 0 0 0 2 16 3.78 Jimenez, W, 3-6 1 0 0 0 0 2 14 4.91

Inherited runners-scored_McCarthy 3-1, Newberry 1-0, Hall 1-0, Cisnero 2-2. HBP_Lopez (Jones). WP_Lopez.

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Laz Diaz; Second, Vic Carapazza; Third, Jeremie Rehak.

T_3:37. A_17,197 (41,297).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.