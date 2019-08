Tigers 10, White Sox 6

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Garcia ss 4 1 3 1 0 1 .291 Goins 3b 5 0 3 2 0 1 .333 Abreu dh 4 0 1 0 1 0 .267 Jay rf 5 0 0 0 0 0 .314 El.Jimenez lf 5 2 3 0 0 2 .238 Skole 1b 4 1 1 0 1 3 .333 McCann c 5 1 2 1 0 2 .282 Sanchez 2b 4 1 0 0 1 1 .251 Engel cf 3 0 1 2 0 0 .231 Totals 39 6 14 6 3 10

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Jones cf 5 0 1 0 0 1 .236 Castro lf 5 1 1 0 0 1 .288 Cabrera dh 5 2 3 0 0 0 .288 Dixon 1b 5 1 2 0 0 2 .266 Lugo 3b 4 1 1 2 0 1 .211 Hicks c 4 2 3 1 1 1 .204 Demeritte rf 4 0 1 2 0 1 .143 Beckham 2b 4 2 2 1 1 1 .210 Mercer ss 3 1 2 3 1 0 .238 Totals 39 10 16 9 3 8

Chicago 000 010 131— 6 14 2 Detroit 021 020 23x—10 16 1

E_Goins (4), Engel (3), Dixon (6). LOB_Chicago 11, Detroit 10. 2B_McCann (18), Engel (4), Jones (19), Cabrera (16), Hicks (11). 3B_Garcia (1). HR_Mercer (5), off Covey. RBIs_Garcia (34), Goins 2 (7), McCann (35), Engel 2 (13), Lugo 2 (9), Hicks (19), Demeritte 2 (2), Beckham (14), Mercer 3 (9). SB_Demeritte (2). SF_Garcia, Lugo, Demeritte.

Runners left in scoring position_Chicago 4 (Abreu 2, Jay, Sanchez); Detroit 6 (Jones 2, Castro, Dixon, Beckham 2). RISP_Chicago 5 for 11; Detroit 6 for 15.

Runners moved up_Sanchez. GIDP_Goins.

DP_Detroit 1 (VerHagen, Mercer, Dixon).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Santiago, L, 1-1 4 2-3 7 5 4 2 5 99 7.11 Covey 2 2-3 6 3 3 1 3 48 6.88 Ruiz 2-3 3 2 2 0 0 18 5.74 Detroit IP H R ER BB SO NP ERA VerHagen, W, 2-2 5 7 1 1 0 5 79 9.15 Ramirez 2 3 1 1 1 3 40 5.07 Rosenthal 1-3 1 3 3 2 1 22 12.89 Farmer, H, 9 2-3 1 0 0 0 0 11 3.86 J.Jimenez 1 2 1 1 0 1 23 5.02

Inherited runners-scored_Covey 2-2, Ruiz 1-1, Farmer 3-3. HBP_Farmer (Engel). WP_Rosenthal 2.

Umpires_Home, Sean Barber; First, Mike Everitt; Second, Lance Barrett; Third, Alex Tosi.

T_3:23. A_16,367 (41,297).

