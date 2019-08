By The Associated Press

NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. McNeil NYM 107 402 134 67 .333 Yelich Mil 117 446 148 91 .332 B.Reynolds Pit 108 380 125 69 .329 Rendon Was 116 444 146 94 .329 K.Marte Ari 124 498 160 86 .321 Blackmon Col 113 480 152 96 .317 Bellinger LAD 127 459 143 101 .312 Arenado Col 129 492 150 86 .305 Newman Pit 102 380 115 40 .303 Dahl Col 100 374 113 67 .302

Home Runs

Bellinger, Los Angeles, 42; Yelich, Milwaukee, 41; P.Alonso, New York, 41; E.Suárez, Cincinnati, 36; Acuña Jr., Atlanta, 36; Freeman, Atlanta, 35; Muncy, Los Angeles, 33; Bell, Pittsburgh, 33; Arenado, Colorado, 33; Donaldson, Atlanta, 32.

Runs Batted In

Freeman, Atlanta, 105; Rendon, Washington, 104; Bell, Pittsburgh, 104; E.Escobar, Arizona, 101; Bellinger, Los Angeles, 100; P.Alonso, New York, 100; Arenado, Colorado, 100; Harper, Philadelphia, 93; Yelich, Milwaukee, 89; Acuña Jr., Atlanta, 89.

Pitching

Strasburg, Washington, 15-5; Fried, Atlanta, 14-4; Kershaw, Los Angeles, 13-3; Dak.Hudson, St. Louis, 13-6; Nola, Philadelphia, 12-4; Ryu, Los Angeles, 12-4; Márquez, Colorado, 12-5; L.Castillo, Cincinnati, 12-5; Woodruff, Milwaukee, 11-3; Ray, Arizona, 11-7.

