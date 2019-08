Twins 7, Brewers 5

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Kepler cf 3 1 0 0 2 1 .259 Garver c 5 1 1 2 0 1 .268 Polanco ss 4 0 1 0 1 0 .294 Rosario lf 4 2 2 0 1 1 .286 Sano 3b 4 1 1 0 1 0 .237 Arraez 2b 3 0 1 1 1 0 .350 Cron 1b 3 0 0 0 0 2 .261 Gonzalez rf 4 2 2 3 0 0 .256 M.Perez p 2 0 0 0 0 2 .000 b-Adrianza ph 1 0 1 1 0 0 .285 Harper p 0 0 0 0 0 0 — Duffey p 0 0 0 0 0 0 — d-Schoop ph 1 0 0 0 0 1 .252 Dyson p 0 0 0 0 0 0 — Romo p 0 0 0 0 0 0 — Totals 34 7 9 7 6 8

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 5 0 0 1 0 1 .248 Hiura 2b 4 1 2 0 1 1 .303 Yelich rf 5 1 1 1 0 0 .333 Braun lf 3 1 1 0 1 0 .279 Grandal 1b 4 1 2 3 1 0 .253 Moustakas 3b 5 0 1 0 0 0 .258 Pina c 4 0 2 0 0 1 .223 H.Perez ss 4 1 1 0 0 1 .238 e-Grisham ph 1 0 0 0 0 0 .290 Anderson p 1 0 0 0 1 0 .033 Peralta p 0 0 0 0 0 0 .143 a-Gamel ph 1 0 0 0 0 1 .240 Faria p 0 0 0 0 0 0 — c-Thames ph 0 0 0 0 1 0 .249 Pomeranz p 0 0 0 0 0 0 .000 Albers p 0 0 0 0 0 0 — Hader p 0 0 0 0 0 0 .000 Williams p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 37 5 10 5 5 5

Minnesota 003 000 130—7 9 2 Milwaukee 000 100 400—5 10 0

a-struck out for Peralta in the 6th. b-doubled for M.Perez in the 7th. c-pinch hit for Faria in the 7th. d-struck out for Duffey in the 8th. e-popped out for H.Perez in the 9th.

E_Garver (5), Polanco (12). LOB_Minnesota 7, Milwaukee 12. 2B_Rosario (19), Adrianza (5), Yelich (24), Moustakas (25), Pina (6). HR_Garver (22), off Anderson; Gonzalez (14), off Hader; Grandal (20), off Harper. RBIs_Garver 2 (49), Arraez (16), Gonzalez 3 (41), Adrianza (19), Cain (40), Yelich (85), Grandal 3 (61). CS_Arraez (2).

Runners left in scoring position_Minnesota 2 (Polanco, M.Perez); Milwaukee 6 (Cain 3, Yelich, Grandal, Moustakas). RISP_Minnesota 4 for 13; Milwaukee 1 for 12.

Advertisement

Runners moved up_Garver 2, H.Perez. GIDP_Sano, Moustakas.

DP_Minnesota 1 (Sano, Polanco, Cron); Milwaukee 2 (Pina, Hiura), (Moustakas, Grandal).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA M.Perez 6 6 1 0 4 3 88 4.57 Harper 0 3 4 3 0 0 16 3.55 Duffey, W, 2-1 1 1 0 0 1 1 26 3.15 Dyson, H, 18 1 0 0 0 0 1 9 3.42 Romo, S, 19-20 1 0 0 0 0 0 16 3.25 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Anderson 5 3 3 3 3 4 93 3.78 Peralta 1 0 0 0 1 1 16 5.26 Faria 1 2 1 1 0 1 27 4.05 Pomeranz, L, 2-10, H, 3 1-3 1 2 2 1 0 14 5.70 Albers, H, 8 1-3 0 0 0 0 1 6 3.91 Hader 1-3 1 1 1 0 1 6 2.91 Williams 1 2 0 0 1 0 24 0.00

Harper pitched to 4 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Albers 2-0, Hader 2-2. HBP_Anderson (Cron), Romo (Pina). WP_Faria, Duffey.

Umpires_Home, Rob Drake; First, Roberto Ortiz; Second, Tim Timmons; Third, Mike Muchlinski.

T_3:47. A_44,331 (41,900).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.