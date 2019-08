U.S. Amateur Championship Scores

By The Associated Press

Wednesday At Pinehurst Resort & Country Club Pinehurst, N.C. (2)-No. 2 Course: 7,414 yards, par-70 (4)-No. 4 Course: 7,246 yards, par-70 Stroke-Play Qualifying Final x-advanced to match play by playoff Brandon Wu, Scarsdale, N.Y. 65(4)-72(2)—137 Jacob Solomon, Auburn, Ala. 67(4)-71(2)—138 Tom Sloman, England 70(2)-68(4)—138 Cooper Dossey, Austin, Texas 71(2)-67(4)—138 Shiryu Oyo, Japan 71(2)-67(4)—138 Philip Barbaree, Shreveport, La. 71(2)-67(4)—138 Ricky Castillo, Yorba Linda, Calif. 72(2)-66(4)—138 Trevor Werbylo, Tucson, Ariz. 66(4)-73(2)—139 Ryan Gerard, Raleigh, N.C. 72(2)-68(4)—140 Austin Hitt, Longwood, Fla. 70(2)-70(4)—140 Steven Fisk, Stockbridge, Ga. 71(2)-69(4)—140 Blake Windred, Australia 67(4)-74(2)—141 Spencer Ralston, Gainesville, Ga. 69(2)-72(4)—141 Stewart Hagestad, Newport Beach, Calif. 73(2)-68(4)—141 Ludvig Aberg, Sweden 68(4)-73(2)—141 RJ Manke, Lakewood, Wash. 71(4)-70(2)—141 Spencer Tibbits, Vancouver, Wash. 70(4)-71(2)—141 John Augenstein, Owensboro, Ky. 70(4)-71(2)—141 Thomas Forster, England 73(2)-69(4)—142 Andy Ogletree, Little Rock, Miss. 70(2)-72(4)—142 Julien Sale, France 68(2)-74(4)—142 Karl Vilips, Australia 77(2)-65(4)—142 Travis Vick, Houston 68(4)-74(2)—142 Alex Fitzpatrick, England 68(4)-74(2)—142 Chris Crisologo, Canada 69(4)-73(2)—142 Palmer Jackson, Murrysville, Pa. 66(4)-76(2)—142 Brad Dalke, Norman, Okla. 67(4)-75(2)—142 Parker Coody, Plano, Texas 71(2)-72(4)—143 Takumi Kanaya, Japan 74(2)-69(4)—143 Blake Hathcoat, Fresno, Calif. 71(2)-72(4)—143 Thomas Hutchison, San Jose, Calif. 77(2)-66(4)—143 Stefano Mazzoli, Italy 68(4)-75(2)—143 Matthias Schmid, Germany 73(4)-70(2)—143 Sahith Theegala, Chino Hills, Calif. 71(4)-72(2)—143 Henry Shimp, Charlotte, N.C. 70(4)-73(2)—143 Noah Norton, Chico, Calif. 72(4)-71(2)—143 Sandy Scott, Scotland 67(4)-76(2)—143 Hayden Springer, Trophy Club, Texas 69(4)-74(2)—143 Blake Wagoner, Cornelius, N.C. 68(4)-75(2)—143 James Sugrue, Ireland 70(4)-73(2)—143 Isaiah Salinda, South San Francisco, Calif. 68(4)-75(2)—143 Jansen Smith, San Angelo, Texas 71(4)-72(2)—143 Pierceson Coody, Plano, Texas 72(2)-71(4)—143 Austin Eckroat, Edmond, Okla. 72(2)-72(4)—144 Chandler Phillips, Huntsville, Texas 75(2)-69(4)—144 William Holcomb V, Crockett, Texas 72(2)-72(4)—144 Ryan Smith, Carlsbad, Calif. 73(2)-71(4)—144 Eduard Rousaud, Spain 72(2)-72(4)—144 John Pak, Scotch Plains, N.J. 76(2)-68(4)—144 Akshay Bhatia, Wake Forest, N.C. 72(2)-72(4)—144 Donnie Trosper, Canton, Mich. 73(2)-71(4)—144 Maxwell Moldovan, Uniontown, Ohio 73(2)-71(4)—144 Brent Ito, Ardsley, N.Y. 69(4)-75(2)—144 Devon Bling, Ridgecrest, Calif. 73(4)-71(2)—144 Alejandro Del Rey, Spain 72(4)-72(2)—144 Jack Trent, Australia 68(4)-76(2)—144 Cohen Trolio, West Point, Miss. 71(4)-73(2)—144 Cameron Young, Scarborough, N.Y. 71(4)-73(2)—144 Parker Gillam, Carey, N.C. 71(4)-73(2)—144 Puwit Anupansuebsai, Thailand 70(4)-74(2)—144 Travis McInroe, McKinney, Texas 70(4)-74(2)—144 x-Van Holmgren, Plymouth, Minn. 68(2)-77(4)—145 x-Chad Sewell, Conroe, Texas 71(4)-74(2)—145 x-Austin Squires, Union, Ky. 70(4)-75(2)—145 Failed to advance Luke Clanton, Miami Lakes, Fla. 75(2)-70(4)—145 Daniel Hillier, New Zealand 73(2)-72(4)—145 John Marshall Butler, Louisville, Ky. 71(2)-74(4)—145 Jack Gnam, Ridgeland, Miss. 72(2)-73(4)—145 William Walker III, Tuscaloosa, Ala. 68(2)-77(4)—145 Brian Stark, Kingsburg, Calif. 78(2)-67(4)—145 Cole Hammer, Houston 75(2)-70(4)—145 Kevin O’Connell, Jacksonville, Fla. 71(2)-74(4)—145 Cody Hall, Wildomar, Calif. 72(2)-73(4)—145 Albin Bergstrom, Sweden 75(2)-70(4)—145 Nick Lyerly, Salisbury, N.C. 75(2)-70(4)—145 Alex Smalley, Greensboro, N.C. 74(4)-71(2)—145 Jordan Garner, Australia 73(4)-72(2)—145 Jacob Bridgeman, Inman, S.C. 71(4)-74(2)—145 AJ Ott, Fort Collins, Colo. 73(4)-72(2)—145 Benjamin Jones, England 69(4)-76(2)—145 William Buhl, Norway 69(4)-76(2)—145 Koenraad Kouwenaar, Netherlands 71(4)-74(2)—145 Joe Highsmith, Lakewood, Wash. 73(4)-72(2)—145 Dawson Jones, Howell, N.J. 72(4)-73(2)—145 Ethan Ng, New York 73(4)-72(2)—145 Jovan Rebula, South Africa 69(4)-76(2)—145 Nathaniel McCoy, Ankeny, Iowa 73(4)-72(2)—145 Andrew Bailey, Cleveland 72(4)-73(2)—145 Chandler Eaton, Alpharetta, Ga. 78(2)-68(4)—146 Jordan Batchelor, St. Augustine, Fla. 74(2)-72(4)—146 Derek Hitchner, Minneapolis 71(2)-75(4)—146 Roland Massimino, Lumberville, Pa. 74(2)-72(4)—146 Luke Long, Fayetteville, Ark. 76(2)-70(4)—146 Aman Gupta, Concord, N.C. 74(2)-72(4)—146 Benjamin Schmidt, England 75(2)-71(4)—146 Nick Maccario, Haverhill, Mass. 73(2)-73(4)—146 Quade Cummins, Weatherford, Okla. 69(4)-77(2)—146 Jun Ho Won, Honolulu 74(4)-72(2)—146 Jesus Montenegro, Argentina 72(4)-74(2)—146 Mason Andersen, Chandler, Ariz. 71(4)-75(2)—146 Trent Phillips, Boiling Springs, S.C. 74(4)-72(2)—146 Euan Walker, Scotland 76(2)-70(4)—146 Giovanni Tadiotto, Belgium 71(4)-75(2)—146 Connor Schmidt, Venetia, Pa. 76(2)-71(4)—147 Evan Katz, Washington 71(2)-76(4)—147 David Micheluzzi, Australia 75(2)-72(4)—147 Cullen Plousha, Carlsbad, Calif. 78(2)-69(4)—147 Ben Warnquist, Gaithersburg, Md. 74(2)-73(4)—147 Nathan Petronzio, Bee Cave, Texas 73(2)-74(4)—147 Sam Harned, Rocklin, Calif. 75(2)-72(4)—147 Ben Greve, Minneapolis 74(2)-73(4)—147 Wonjun Lee, South Korea 70(4)-77(2)—147 Michael Thorbjornsen, Wellesley, Mass. 69(4)-78(2)—147 Michael Hirmer, Germany 68(4)-79(2)—147 Andi Xu, San Diego 71(4)-76(2)—147 Noah Hofman, McCook, Neb. 71(4)-76(2)—147 McClure Meissner, San Antonio 74(4)-73(2)—147 Bryce Lewis, Hendersonville, Tenn. 72(4)-75(2)—147 Hunter Ostrom, Meridian, Idaho 72(4)-75(2)—147 Andy Spencer, Prairie Village, Kan. 79(2)-69(4)—148 Conor Gough, England 79(2)-69(4)—148 Etienne Brault, Canada 76(2)-72(4)—148 Chun An Yu, Taiwan 73(2)-75(4)—148 Ben Carr, Columbus, Ga. 78(2)-70(4)—148 Luis Gerardo Garza, Mexico 75(2)-73(4)—148 Austin Barbin, Elkton, Md. 72(4)-76(2)—148 Shawn Lu, Honolulu 71(4)-77(2)—148 Michael Brennan, Leesburg, Va. 72(4)-76(2)—148 Mitchell Davis, Valparaiso, Ind. 75(4)-73(2)—148 Bryce Waters, Midland, Texas 71(4)-77(2)—148 James Nicholas, Scarsdale, N.Y. 74(4)-74(2)—148 Vince Drahman, Indianapolis 74(4)-74(2)—148 Ryan Grider, Lewisville, Texas 73(4)-75(2)—148 Josh Armstrong, Australia 76(2)-73(4)—149 Luke Schniederjans, Alpharetta, Ga. 77(2)-72(4)—149 Matt Wilson, Cypress, Calif. 78(2)-71(4)—149 Angelo Leyvani, San Antonio 80(2)-69(4)—149 Garrett Rank, Canada 72(2)-77(4)—149 James Inman, Louisville, Ky. 78(2)-71(4)—149 Andrew Price, Lake Bluff, Ill. 76(2)-73(4)—149 Nate Thomson, Greendale, Wis. 76(2)-73(4)—149 Xavier Marcoux, Concord, Mass. 80(2)-69(4)—149 Nick Geyer, San Diego 79(2)-70(4)—149 Henry Do, Auburn Hills, Mich. 76(4)-73(2)—149 Andy Lopez, Dallas 77(4)-72(2)—149 Tyson Reeder, Edmond, Okla. 71(4)-78(2)—149 Wilson Furr, Jackson, Miss. 72(4)-77(2)—149 Scott Stevens, Chattanooga, Tenn. 72(4)-77(2)—149 Jeong Weon Ko, France 72(4)-77(2)—149 David Nyfjall, Sweden 71(4)-78(2)—149 Blaine Hale, Dallas 71(4)-78(2)—149 Jonathan Brightwell, Charlotte, N.C. 75(4)-74(2)—149 Kyle Sterbinsky, Yardley, Pa. 74(4)-75(2)—149 Colin Bowles, Albany, Ga. 79(2)-71(4)—150 Jordan Hahn, Spring Grove, Ill. 75(2)-75(4)—150 Ben Sigel, Deephaven, Minn. 76(2)-74(4)—150 Spencer Ball, Suwanee, Ga. 80(2)-70(4)—150 Preston Summerhays, Scottsdale, Ariz. 77(2)-73(4)—150 Harrison Ott, Brookfield, Wis. 76(2)-74(4)—150 Brandon Mancheno, Jacksonville, Fla. 78(2)-72(4)—150 Scott Harvey, Greensboro, N.C. 72(4)-78(2)—150 Andrew Orischak, Hilton Head, S.C. 71(4)-79(2)—150 Ryan Hall, Knoxville, Tenn. 75(4)-75(2)—150 Caden Christopherson, Chandler, Ariz. 73(4)-77(2)—150 Elliott Grayson, Shelby, N.C. 75(4)-75(2)—150 Charles Osborne, Reno, Nev. 71(4)-79(2)—150 Josh McCollum, Upland, Calif. 72(4)-78(2)—150 Steven Dilisio, Swampscott, Mass. 73(4)-77(2)—150 Parker Holekamp, Kingwood, Texas 73(4)-77(2)—150 Robbie Ziegler, Canby, Ore. 75(4)-75(2)—150 Andres Schonbaum, Argentina 75(2)-76(4)—151 Maxwell Ford, Peachtree Corners, Ga. 76(2)-75(4)—151 Jason Enloe, Dallas 78(2)-73(4)—151 Michael Sass, Louisville, Ky. 76(2)-75(4)—151 McCain Schellhardt, Edmond, Okla. 77(2)-74(4)—151 Kyler Tate, Winter Garden, Fla. 77(2)-74(4)—151 Clay Feagler, Laguna Niguel, Calif. 81(2)-70(4)—151 John Driscoll III, Lake Mary, Fla. 76(2)-75(4)—151 Jeronimo Esteve, Puerto Rico 76(2)-75(4)—151 Patrick Stephenson, Four Oaks, N.C. 80(2)-71(4)—151 Cougar Collins, Canada 77(2)-74(4)—151 Joey Savoie, Canada 74(2)-77(4)—151 Nate Menon, Wyomissing, Pa. 73(4)-78(2)—151 Jude Kim, Plantation, Fla. 73(4)-78(2)—151 Kaito Onishi, Japan 72(4)-79(2)—151 Mark Lawrence Jr., Richmond, Va. 70(4)-81(2)—151 Calvin Ross, Canada 70(4)-81(2)—151 Austin Greaser, Vandalia, Ohio 75(4)-76(2)—151 Zachary Ong, Singapore 78(4)-73(2)—151 Brett Viboch, Sacramento, Calif. 77(4)-74(2)—151 Colin Prater, Colorado Springs 75(4)-76(2)—151 William Mouw, Chino, Calif. 78(2)-74(4)—152 Brett Boner, Charlotte, N.C. 77(2)-75(4)—152 Mark Reppe, Dallas 76(2)-76(4)—152 Chris Woollam, South Africa 76(2)-76(4)—152 Charles Waddell, Chicago 78(2)-74(4)—152 Gavin Cohen, Phoenix 73(4)-79(2)—152 Matt Parziale, Brockton, Mass. 72(4)-80(2)—152 Tyler Wilkes, Tampa, Fla. 76(4)-76(2)—152 Andres Brictson, Mexico 73(4)-79(2)—152 Lincoln Melcher, Burbank, Calif. 75(2)-78(4)—153 Tristan Mandur, Canada 78(2)-75(4)—153 Maximilian Steinlechner, Austria 75(2)-78(4)—153 Cole Ponich, Farmington, Utah 74(4)-79(2)—153 Zihao Jin, China 79(4)-74(2)—153 Timothy Driver, Holly Springs, N.C. 75(4)-78(2)—153 Rob Wuethrich, Bloomington, Ill. 72(4)-81(2)—153 Jacob Zaranek, South Deerfield, Mass. 75(4)-78(2)—153 J.J. Gresco, Scottsdale, Ariz. 81(2)-73(4)—154 Will Grimmer, Cincinnati 74(2)-80(4)—154 Alvaro Mueller-Baumgart, Spain 72(4)-82(2)—154 Trevor Johnson, Brentwood, Tenn. 82(2)-72(4)—154 David Puig, Spain 78(2)-76(4)—154 Chaz Aurilia, Phoenix 77(2)-77(4)—154 Jay Brooks, Boca Raton, Fla. 78(2)-76(4)—154 Nick Mandell, Kennewick, Wash. 76(4)-78(2)—154 Peri’Don Castille, Dallas 75(4)-79(2)—154 Maximilian Morris, San Anselmo, Calif. 77(4)-77(2)—154 Josh Persons, Fargo, N.D. 79(2)-76(4)—155 Chris Nido, Puerto Rico 79(2)-76(4)—155 Liam Koeneke, San Diego 82(2)-73(4)—155 Ryan Burnett, Lafayette, Calif. 82(2)-73(4)—155 Jacob Eklund, Carbondale, Ill. 81(2)-74(4)—155 Tyler Jones, Westerville, Ohio 82(2)-73(4)—155 Clay Amlung, Louisville, Ky. 79(2)-76(4)—155 Eugene Hong, Gainesville, Fla. 78(2)-77(4)—155 Josh Goldenberg, Scarsdale, N.Y. 78(2)-77(4)—155 Peter Kuest, Fresno, Calif. 75(4)-80(2)—155 Cody Cox, Milford, Pa. 76(4)-79(2)—155 Will Thomson, Naples, Fla. 77(4)-78(2)—155 Dawson Anders, Telford, Pa. 77(4)-78(2)—155 Austin Fox, Folsom, Calif. 71(4)-84(2)—155 Davis Chatfield, Attleboro, Mass. 76(4)-79(2)—155 Joe Bultman, Shawnee, Kan. 82(2)-74(4)—156 Darren Lin, Chino Hills, Calif. 79(2)-77(4)—156 Conor Purcell, Ireland 76(2)-80(4)—156 Jordan Costello, Pinedale, Wyo. 82(2)-74(4)—156 Jose Dibildox, Mexico 76(2)-80(4)—156 Caolan Rafferty, Ireland 80(2)-76(4)—156 James Song, Rancho Santa Fe, Calif. 80(2)-76(4)—156 Ryan Grauman, Alamo, Calif. 75(4)-81(2)—156 DJ Griffiths, Binghamton, N.Y. 75(4)-81(2)—156 Mark Goetz, Greensburg, Pa. 76(4)-80(2)—156 Nicklaus Harrington, Chaplin, Conn. 74(4)-82(2)—156 Calvin McCoy, Highlands Ranch, Colo. 77(4)-79(2)—156 Andrew Chambers, Boca Raton, Fla. 78(4)-78(2)—156 Ryder Sutcliffe, Jupiter, Fla. 78(4)-78(2)—156 Matt Tolan, Eau Claire, Wis. 77(4)-79(2)—156 David Perkins, East Peoria, Ill. 84(2)-73(4)—157 Cody Carroll, Jacksonville, Fla. 79(2)-78(4)—157 Logan Sims, Louisville, Ky. 83(2)-74(4)—157 Carson Bacha, York, Pa. 85(2)-72(4)—157 Charlie Flynn, Alexandria, La. 81(2)-76(4)—157 Daniel Anfield, Channahon, Ill. 81(2)-76(4)—157 Hide Yoshihara, Japan 73(4)-84(2)—157 Denny Job, Murray, Utah 74(4)-83(2)—157 Bo Jin, China 78(4)-79(2)—157 Camden Solomon, Dublin, Ohio 79(2)-79(4)—158 Joe Fowler, Sacramento, Calif. 83(2)-75(4)—158 Alexander Chin, Pleasanton, Calif. 83(2)-75(4)—158 Victor Pastor, Spain 79(2)-79(4)—158 Andrew Sajevic, Omaha, Neb. 86(2)-72(4)—158 Julian Keur, Summerville, S.C. 81(2)-77(4)—158 Case Englehart, Jackson, Mo. 73(2)-85(4)—158 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 80(2)-78(4)—158 Colwyn Abgrall, Canada 77(4)-81(2)—158 Sam Murphy, Decatur, Ala. 73(4)-85(2)—158 Michael Mays, Winter Park, Fla. 71(4)-87(2)—158 Skip Berkmeyer, St. Louis 83(2)-76(4)—159 Christian Emmerich, Swampscott, Mass. 82(2)-77(4)—159 Joseph Zambri, Camarillo, Calif. 83(2)-76(4)—159 Rayhan Thomas, India 80(2)-79(4)—159 Sam Goldenring, Florham Park, N.J. 86(2)-73(4)—159 Michael McCoy, Norwalk, Iowa 85(2)-74(4)—159 Jeff Wilson, Fairfield, Calif. 82(2)-77(4)—159 Daniel Wetterich, Cincinnati 84(2)-75(4)—159 Carter Morgan, Tappahannock, Va. 78(2)-81(4)—159 Aaron Chen, Fremont, Calif. 73(4)-86(2)—159 Grant Haefner, Bloomfield Hills, Mich. 77(4)-82(2)—159 Erick Liscio, Temecula, Calif. 80(4)-79(2)—159 Preston Desantis, Johns Creek, Ga. 76(4)-83(2)—159 William Love, Atlanta 75(4)-84(2)—159 Kevin Pourasef, San Antonio 77(4)-82(2)—159 Justin Kadin, Bend, Ore. 79(2)-81(4)—160 Jansen Preston, Lexington, Ky. 82(2)-78(4)—160 Trent Karlik, McKees Rocks, Pa. 73(4)-87(2)—160 Sean Knapp, Oakmont, Pa. 78(4)-82(2)—160 Daniel Martinez, Austin, Texas 74(4)-86(2)—160 Mark Stephens, Redding, Calif. 79(4)-81(2)—160 Alex Heffner, Harrisburg, N.C. 80(2)-81(4)—161 Jackson Bowery, Canada 73(4)-88(2)—161 Tim Pemberton, Williamsburg, Va. 82(4)-79(2)—161 John Eades, Charlotte, N.C. 80(2)-82(4)—162 Ben Constancio, Pflugerville, Texas 87(2)-75(4)—162 Parker Reddig, Minneapolis 85(2)-77(4)—162 Devon Hopkins, South Africa 74(4)-88(2)—162 Zachary Zediker, Panama City, Fla. 88(2)-75(4)—163 Riley Bell, Yuba City, Calif. 78(4)-85(2)—163 Jonathan Feldick, Cedar Falls, Iowa 78(4)-85(2)—163 Gerold Folk, Austria 80(4)-84(2)—164 Brett Krekorian, Andover, Mass. 84(4)-80(2)—164 Cass Traub, Long Beach, Calif. 86(4)-79(2)—165 Joseph Murray, Upland, Calif. 83(4)-83(2)—166 Michael Cook, Philadelphia 77(4)-89(2)—166 Nathan Park, Coto de Caza , Calif. 89(2)-78(4)—167 Brooks Snyder, West Lafayette, Ind. 85(2)-82(4)—167 Colin McGaugh, Hamilton, N.Y. 85(2)-83(4)—168 Reese Ramsey, Austin, Texas 81(4)-91(2)—172 Nick Dunlap, Greer, S.C. 72(4)-134(2)—206 Ethan Wall, Brielle, N.J. 85(2)- WD Jimmy Kev Clements, Louisville, Ky. 80(4)- WD

