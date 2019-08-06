U.S. Women’s Amateur Championship Scores

|Tuesday
|At Old Waverly Golf Club
|West Point, Miss.
|Yardage: 6,494; Par 72
|Second Round
Jiarui Jin, China, 72-66_138
Alexa Pano, Lake Worth, Fla., 70-68_138
Lauren Hartlage, Elizabethtown, Ky., 68-71_139
Megan Schofill, Monticello, Fla., 69-70_139
Annabell Fuller, England, 71-69_140
Gabriela Ruffels, Australia, 72-68_140
Morgan Baxendale, Windermere, Fla., 69-71_140
Michaela Morard, Huntsville, Ala., 67-74_141
Allisen Corpuz, Kapolei, Hawaii, 71-70_141
Gurleen Kaur, Houston, 72-70_142
Brooke Seay, San Diego, 74-68_142
Julie Houston, Allen, Texas, 72-70_142
Albane Valenzuela, Switzerland, 69-73_142
Min A Yoon, South Korea, 73-69_142
Andrea Lee, Hermosa Beach, Calif., 67-75_142
Bethany Wu, Diamond Bar, Calif., 71-71_142
Gina Kim, Chapel Hill, N.C., 77-66_143
Brooke Matthews, Rogers, Ark., 72-71_143
Yuka Saso, Philippines, 71-72_143
Brynn Walker, St. Davids, Pa., 72-71_143
Angela Liu, China, 72-72_144
Therese Warner, Kennewick, Wash., 70-74_144
Rino Sasaki, Japan, 71-73_144
Dylan Kim, Sachse, Texas, 72-72_144
Caroline Canales, Calabasas, Calif., 76-68_144
Sophie Linder, Carthage, Tenn., 76-68_144
Doey Choi, Australia, 71-73_144
Ashley Gilliam, Manchester, Tenn., 74-70_144
Tyler Akabane, Danville, Calif., 73-71_144
Ya Chun Chang, Taiwan, 69-75_144
Delaney Martin, Boerne, Texas, 75-69_144
Ho-Yu An, Taiwan, 74-70_144
Hailey Borja, Lake Forest, Calif., 75-70_145
Lauren Beaudreau, Lemont, Ill., 73-72_145
Kenzie Wright, McKinney, Texas, 71-74_145
Madelyn Gamble, Pleasant Hill, Calif., 76-69_145
Katie Chipman, Canton, Mich., 76-69_145
Haylin Harris, Carmel, Ind., 73-72_145
Amanda Doherty, Brookhaven, Ga., 75-70_145
Elina Sinz, Katy, Texas, 73-72_145
Melanie Green, Medina, N.Y., 75-70_145
Lei Ye, China, 73-72_145
Cory Lopez, Mexico, 71-74_145
Yurika Tanida, Japan, 70-75_145
Julia Potter-Bobb, Indianapolis, 73-73_146
Kaitlyn Papp, Austin, Texas, 75-71_146
Auston Kim, St. Augustine, Fla., 71-75_146
Megha Ganne, Holmdel, N.J., 73-73_146
Bentley Cotton, Austin, Texas, 75-71_146
Sabrina Iqbal, San Jose, Calif., 74-72_146
Paris Hilinski, Los Angeles, 72-74_146
Sierra Brooks, Orlando, Fla., 74-72_146
Aneka Seumanutafa, Emmitsburg, Md., 74-72_146
Stephanie Kyriacou, Australia, 75-72_147
Pimnipa Panthong, Thailand, 76-71_147
Sophie Guo, China, 71-76_147
Malia Stovall, Winchester, Tenn., 75-72_147
Lucy Li, Redwood Shores, Calif., 74-73_147
Shaebug Scarberry, Purcell, Okla., 73-74_147
Hannah Holzmann, San Antonio, 73-74_147
Malia Nam, Kailua, Hawaii, 75-72_147
Trinity King, Arlington, Texas, 74-73_147
Remington Isaac, Montgomery, Texas, 71-76_147
Emily Hawkins, Lexington, N.C., 74-73_147
Failed to make the cut
Brigitte Dunne, Camarillo, Calif., 76-72_148
Skylar Thompson, Buford, Ga., 72-76_148
Allysha Mae Mateo, Mililani, Hawaii, 73-75_148
Elizabeth Wang, San Marino, Calif., 78-70_148
Elizabeth Moon, Forrest City, Ark., 74-74_148
Meagan Winans, Richardson, Texas, 76-72_148
Caroline Wrigley, Wexford, Pa., 75-73_148
Lauren Greenlief, Ashburn, Va., 72-77_149
Kum-Kang Park, South Korea, 78-71_149
Zoe Campos, Valencia, Calif., 75-74_149
Kelsey Chugg, Salt Lake City, 78-71_149
Haeley Wotnosky, Wake Forest, N.C., 75-74_149
Brooke Sansom, Pike Road, Ala., 76-73_149
Alli Kim, Murrieta, Calif., 74-75_149
Jennie Park, Carrollton, Texas, 74-75_149
Yoonhee Kim, San Ramon, Calif., 78-71_149
Kiana Oshiro, Central Point, Ore., 74-75_149
Jillian Bourdage, Tamarac, Fla., 76-73_149
Becky Kay, Australia, 76-73_149
Sarah Busey, Racine, Wis., 77-73_150
Emily Baumgart, Walla Walla, Wash., 74-76_150
Anne Chen, Sugar Land, Texas, 74-76_150
Siqin Yu, Bradenton, Fla., 76-74_150
Rachel Heck, Memphis, Tenn., 76-74_150
Virginia Elena Carta, Italy, 75-75_150
Kendall Griffin, Sebring, Fla., 76-74_150
Taylor Ledwein, New Prague, Minn., 75-76_151
Katie Li, Basking Ridge, N.J., 77-74_151
Linda Wang, Plainview, N.Y., 75-76_151
Whitney French, Monarch Beach, Calif., 75-76_151
Valery Plata, Colombia, 75-76_151
Tracy Lee, South Korea, 76-75_151
Kennedy Pedigo, Fort Worth, Texas, 74-78_152
Katherine Hollern, Sedalia, Colo., 76-76_152
Lauren Lehigh, Loveland, Colo., 75-77_152
Ami Gianchandani, Watchung, N.J., 77-75_152
Mindy Herrick, Gainesville, Fla., 74-78_152
Alessia Nobilio, Italy, 77-75_152
Gio Kim, Upper Saddle River, N.J., 74-78_152
Ziyi Wang, China, 81-71_152
Emma Schimpf, Charleston, S.C., 77-75_152
Hsin-Yu Lu, Taiwan, 80-72_152
Jessica Whitting, Australia, 79-74_153
Alexandra Swayne, Virgin Islands US, 78-75_153
Hailee Cooper, Montgomery, Texas, 78-75_153
Jocelyn Bruch, Carmel, Ind., 78-75_153
Victoria England, Memphis, Tenn., 77-76_153
Alyssa Burritt, Dayton, Ohio, 78-75_153
Courtney Dow, Frisco, Texas, 76-77_153
Chandler Rosholt, Cave Creek, Ariz., 78-75_153
Mariel Galdiano, Pearl City, Hawaii, 79-74_153
Jieni Li, China, 76-77_153
Alexis Linam, Peoria, Ariz., 77-76_153
Briana Chacon, Whittier, Calif., 72-81_153
Conner Beth Ball, Starkville, Miss., 78-76_154
Nicole Whiston, San Diego, 80-74_154
Rachel Burrell, Suwanee, Ga., 78-76_154
Huai-Chien Hsu, Taiwan, 74-80_154
Mika Liu, Beverly Hills, Calif., 80-74_154
Kaitlin Milligan, Norman, Okla., 75-79_154
Andrea Gomez, Mexico, 82-72_154
Amelia Grohn, Australia, 79-76_155
Lauren Kim, Canada, 75-80_155
Anna Kennedy, Parker, Colo., 82-73_155
Sofie Babic, Sweden, 77-78_155
Anna Morgan, Spartanburg, S.C., 75-81_156
Phoebe Brinker, Wilmington, Del., 81-75_156
India Clyburn, England, 80-76_156
Natalie Vo, San Jose, Calif., 80-76_156
Annabelle Pancake, Zionsville, Ind., 82-74_156
Ellen Secor, Portland, Ore., 81-76_157
Alex Wright, Midlothian, Va., 74-83_157
Emma Whitaker, Wichita, Kan., 79-78_157
Sarah May, Fleming Island, Fla., 83-75_158
Jennifer Ayala, Colombia, 79-79_158
Elizabeth Caldarelli, Scottsdale, Ariz., 80-79_159
Shannon Johnson, Norton, Mass., 82-78_160
Sue Wooster, Australia, 80-80_160
Gianna Clemente, Warren, Ohio, 81-80_161
Crista Izuzquiza, Spain, 82-79_161
Alanis Sakuma, Kapolei, Hawaii, 88-73_161
Kate Johnston, Canada, 84-78_162
Maisie Filler, Palm Beach Gardens, Fla., 82-80_162
Mia Kness, Venetia, Pa., 81-82_163
Kary Hollenbaugh, New Albany, Ohio, 84-80_164
Nonie Marler, Canada, 80-84_164
Lorraine Char, Waianae, Hawaii, 82-86_168
Delaney Elliott, Superior, Colo., 85-83_168
Sally Krueger, San Francisco, 84-85_169
Elle Johnson, Inman, S.C., 85-85_170
Lilly Thomas, Bentonville, Ark., 82-90_172
Erin Sargent, Longmont, Colo., 89-88_177
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