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The Associated Press
 
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U.S. Women’s Amateur Championship Scores

August 6, 2019 8:37 pm
 
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Tuesday
At Old Waverly Golf Club
West Point, Miss.
Yardage: 6,494; Par 72
Second Round

Jiarui Jin, China, 72-66_138

Alexa Pano, Lake Worth, Fla., 70-68_138

Lauren Hartlage, Elizabethtown, Ky., 68-71_139

Megan Schofill, Monticello, Fla., 69-70_139

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Annabell Fuller, England, 71-69_140

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Gabriela Ruffels, Australia, 72-68_140

Morgan Baxendale, Windermere, Fla., 69-71_140

Michaela Morard, Huntsville, Ala., 67-74_141

Allisen Corpuz, Kapolei, Hawaii, 71-70_141

Gurleen Kaur, Houston, 72-70_142

Brooke Seay, San Diego, 74-68_142

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Julie Houston, Allen, Texas, 72-70_142

Albane Valenzuela, Switzerland, 69-73_142

Min A Yoon, South Korea, 73-69_142

Andrea Lee, Hermosa Beach, Calif., 67-75_142

Bethany Wu, Diamond Bar, Calif., 71-71_142

Gina Kim, Chapel Hill, N.C., 77-66_143

Brooke Matthews, Rogers, Ark., 72-71_143

Yuka Saso, Philippines, 71-72_143

Brynn Walker, St. Davids, Pa., 72-71_143

Angela Liu, China, 72-72_144

Therese Warner, Kennewick, Wash., 70-74_144

Rino Sasaki, Japan, 71-73_144

Dylan Kim, Sachse, Texas, 72-72_144

Caroline Canales, Calabasas, Calif., 76-68_144

Sophie Linder, Carthage, Tenn., 76-68_144

Doey Choi, Australia, 71-73_144

Ashley Gilliam, Manchester, Tenn., 74-70_144

Tyler Akabane, Danville, Calif., 73-71_144

Ya Chun Chang, Taiwan, 69-75_144

Delaney Martin, Boerne, Texas, 75-69_144

Ho-Yu An, Taiwan, 74-70_144

Hailey Borja, Lake Forest, Calif., 75-70_145

Lauren Beaudreau, Lemont, Ill., 73-72_145

Kenzie Wright, McKinney, Texas, 71-74_145

Madelyn Gamble, Pleasant Hill, Calif., 76-69_145

Katie Chipman, Canton, Mich., 76-69_145

Haylin Harris, Carmel, Ind., 73-72_145

Amanda Doherty, Brookhaven, Ga., 75-70_145

Elina Sinz, Katy, Texas, 73-72_145

Melanie Green, Medina, N.Y., 75-70_145

Lei Ye, China, 73-72_145

Cory Lopez, Mexico, 71-74_145

Yurika Tanida, Japan, 70-75_145

Julia Potter-Bobb, Indianapolis, 73-73_146

Kaitlyn Papp, Austin, Texas, 75-71_146

Auston Kim, St. Augustine, Fla., 71-75_146

Megha Ganne, Holmdel, N.J., 73-73_146

Bentley Cotton, Austin, Texas, 75-71_146

Sabrina Iqbal, San Jose, Calif., 74-72_146

Paris Hilinski, Los Angeles, 72-74_146

Sierra Brooks, Orlando, Fla., 74-72_146

Aneka Seumanutafa, Emmitsburg, Md., 74-72_146

Stephanie Kyriacou, Australia, 75-72_147

Pimnipa Panthong, Thailand, 76-71_147

Sophie Guo, China, 71-76_147

Malia Stovall, Winchester, Tenn., 75-72_147

Lucy Li, Redwood Shores, Calif., 74-73_147

Shaebug Scarberry, Purcell, Okla., 73-74_147

Hannah Holzmann, San Antonio, 73-74_147

Malia Nam, Kailua, Hawaii, 75-72_147

Trinity King, Arlington, Texas, 74-73_147

Remington Isaac, Montgomery, Texas, 71-76_147

Emily Hawkins, Lexington, N.C., 74-73_147

Failed to make the cut

Brigitte Dunne, Camarillo, Calif., 76-72_148

Skylar Thompson, Buford, Ga., 72-76_148

Allysha Mae Mateo, Mililani, Hawaii, 73-75_148

Elizabeth Wang, San Marino, Calif., 78-70_148

Elizabeth Moon, Forrest City, Ark., 74-74_148

Meagan Winans, Richardson, Texas, 76-72_148

Caroline Wrigley, Wexford, Pa., 75-73_148

Lauren Greenlief, Ashburn, Va., 72-77_149

Kum-Kang Park, South Korea, 78-71_149

Zoe Campos, Valencia, Calif., 75-74_149

Kelsey Chugg, Salt Lake City, 78-71_149

Haeley Wotnosky, Wake Forest, N.C., 75-74_149

Brooke Sansom, Pike Road, Ala., 76-73_149

Alli Kim, Murrieta, Calif., 74-75_149

Jennie Park, Carrollton, Texas, 74-75_149

Yoonhee Kim, San Ramon, Calif., 78-71_149

Kiana Oshiro, Central Point, Ore., 74-75_149

Jillian Bourdage, Tamarac, Fla., 76-73_149

Becky Kay, Australia, 76-73_149

Sarah Busey, Racine, Wis., 77-73_150

Emily Baumgart, Walla Walla, Wash., 74-76_150

Anne Chen, Sugar Land, Texas, 74-76_150

Siqin Yu, Bradenton, Fla., 76-74_150

Rachel Heck, Memphis, Tenn., 76-74_150

Virginia Elena Carta, Italy, 75-75_150

Kendall Griffin, Sebring, Fla., 76-74_150

Taylor Ledwein, New Prague, Minn., 75-76_151

Katie Li, Basking Ridge, N.J., 77-74_151

Linda Wang, Plainview, N.Y., 75-76_151

Whitney French, Monarch Beach, Calif., 75-76_151

Valery Plata, Colombia, 75-76_151

Tracy Lee, South Korea, 76-75_151

Kennedy Pedigo, Fort Worth, Texas, 74-78_152

Katherine Hollern, Sedalia, Colo., 76-76_152

Lauren Lehigh, Loveland, Colo., 75-77_152

Ami Gianchandani, Watchung, N.J., 77-75_152

Mindy Herrick, Gainesville, Fla., 74-78_152

Alessia Nobilio, Italy, 77-75_152

Gio Kim, Upper Saddle River, N.J., 74-78_152

Ziyi Wang, China, 81-71_152

Emma Schimpf, Charleston, S.C., 77-75_152

Hsin-Yu Lu, Taiwan, 80-72_152

Jessica Whitting, Australia, 79-74_153

Alexandra Swayne, Virgin Islands US, 78-75_153

Hailee Cooper, Montgomery, Texas, 78-75_153

Jocelyn Bruch, Carmel, Ind., 78-75_153

Victoria England, Memphis, Tenn., 77-76_153

Alyssa Burritt, Dayton, Ohio, 78-75_153

Courtney Dow, Frisco, Texas, 76-77_153

Chandler Rosholt, Cave Creek, Ariz., 78-75_153

Mariel Galdiano, Pearl City, Hawaii, 79-74_153

Jieni Li, China, 76-77_153

Alexis Linam, Peoria, Ariz., 77-76_153

Briana Chacon, Whittier, Calif., 72-81_153

Conner Beth Ball, Starkville, Miss., 78-76_154

Nicole Whiston, San Diego, 80-74_154

Rachel Burrell, Suwanee, Ga., 78-76_154

Huai-Chien Hsu, Taiwan, 74-80_154

Mika Liu, Beverly Hills, Calif., 80-74_154

Kaitlin Milligan, Norman, Okla., 75-79_154

Andrea Gomez, Mexico, 82-72_154

Amelia Grohn, Australia, 79-76_155

Lauren Kim, Canada, 75-80_155

Anna Kennedy, Parker, Colo., 82-73_155

Sofie Babic, Sweden, 77-78_155

Anna Morgan, Spartanburg, S.C., 75-81_156

Phoebe Brinker, Wilmington, Del., 81-75_156

India Clyburn, England, 80-76_156

Natalie Vo, San Jose, Calif., 80-76_156

Annabelle Pancake, Zionsville, Ind., 82-74_156

Ellen Secor, Portland, Ore., 81-76_157

Alex Wright, Midlothian, Va., 74-83_157

Emma Whitaker, Wichita, Kan., 79-78_157

Sarah May, Fleming Island, Fla., 83-75_158

Jennifer Ayala, Colombia, 79-79_158

Elizabeth Caldarelli, Scottsdale, Ariz., 80-79_159

Shannon Johnson, Norton, Mass., 82-78_160

Sue Wooster, Australia, 80-80_160

Gianna Clemente, Warren, Ohio, 81-80_161

Crista Izuzquiza, Spain, 82-79_161

Alanis Sakuma, Kapolei, Hawaii, 88-73_161

Kate Johnston, Canada, 84-78_162

Maisie Filler, Palm Beach Gardens, Fla., 82-80_162

Mia Kness, Venetia, Pa., 81-82_163

Kary Hollenbaugh, New Albany, Ohio, 84-80_164

Nonie Marler, Canada, 80-84_164

Lorraine Char, Waianae, Hawaii, 82-86_168

Delaney Elliott, Superior, Colo., 85-83_168

Sally Krueger, San Francisco, 84-85_169

Elle Johnson, Inman, S.C., 85-85_170

Lilly Thomas, Bentonville, Ark., 82-90_172

Erin Sargent, Longmont, Colo., 89-88_177

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.

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