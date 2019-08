US Open Results

By The Associated Press

Thursday

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Purse: $57,238,700

Surface: Hardcourt outdoor

NEW YORK (AP) _ Results Thursday from US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

David Goffin (15), Belgium, def. Gregoire Barrere, France, 6-2, 6-2, 6-2.

Denis Kudla, United States, def. Dusan Lajovic (27), Serbia, 7-5, 7-5, 0-6, 6-3.

Daniel Evans, Britain, def. Lucas Pouille (25), France, 6-4, 6-3, 6-7 (4), 6-4.

Kamil Majchrzak, Poland, def. Pablo Cuevas, Uruguay, 6-7 (3), 6-4, 2-6, 6-4, 6-1.

Advertisement

Alexander Zverev (6), Germany, def. Frances Tiafoe, United States, 6-3, 3-6, 6-2, 2-6, 6-3.

Pablo Carreno Busta, Spain, def. Ricardas Berankis, Lithuania, 6-4, 6-7 (3), 6-2, 6-0.

Stan Wawrinka (23), Switzerland, def. Jeremy Chardy, France, 6-4, 6-3, 6-7 (3), 6-3.

Daniil Medvedev (5), Russia, def. Hugo Dellien, Bolivia, 6-3, 7-5, 5-7, 6-3.

Matteo Berrettini (24), Italy, def. Jordan Thompson, Australia, 7-5, 7-6 (5), 4-6, 6-1.

Feliciano Lopez Diaz-Guerra, Spain, def. Yoshihito Nishioka, Japan, 6-7 (7), 6-0, 6-4, 6-4.

Aljaz Bedene, Slovenia, def. Benoit Paire (29), France, 4-6, 6-7 (3), 6-2, 7-5, 7-6 (4).

Nikoloz Basilashvili (17), Georgia, def. Jenson Brooksby, United States, 3-6, 7-6 (3), 7-5, 6-2.

John Isner (14), United States, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5).

Alexei Popyrin, Australia, def. Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, 2-6, 7-5, 6-3, 6-2.

Paolo Lorenzi, Italy, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 7-6 (11), 6-7 (2), 7-6 (2), 3-6, 6-3.

Andrey Rublev, Russia, def. Gilles Simon, France, 6-2, 0-0, ret.

Pablo Andujar, Spain, def. Lorenzo Sonego, Italy, 6-2, 6-4, 6-2.

Rafael Nadal (2), Spain, def. Thanasi Kokkinakis, Australia, walkover.

Denis Shapovalov, Canada, def. Henri Laaksonen, Switzerland, 6-4, 7-6 (2), 6-2.

Diego Schwartzman (20), Argentina, def. Egor Gerasimov, Belarus, 6-4, 6-2, 6-0.

Alexander Bublik, Kazakhstan, def. Thomas Fabbiano, Italy, 6-7 (3), 5-7, 6-4, 6-3, 6-3.

Gael Monfils (13), France, def. Marius Copil, Romania, 6-3, 6-2, 6-2.

Nick Kyrgios (28), Australia, def. Antoine Hoang, France, 6-4, 6-2, 6-4.

Tennys Sandgren, United States, def. Vasek Pospisil, Canada, 6-3, 6-7 (4), 6-3, 6-4.

Chung Hyeon, South Korea, def. Fernando Verdasco (32), Spain, 1-6, 2-6, 7-5, 6-3, 7-6 (3).

Women’s Singles

Second Round

Dayana Yastremska (32), Ukraine, def. Rebecca Peterson, Sweden, 6-4, 6-1.

Andrea Petkovic, Germany, def. Petra Kvitova (6), Czech Republic, 6-4, 6-4.

Petra Martic (22), Croatia, def. Ana Bogdan, Romania, 6-2, 6-4.

Sofia Kenin (20), United States, def. Laura Siegemund, Germany, 7-6 (4), 6-0.

Ons Jabeur, Tunisia, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 3-6, 6-4, 6-2.

Anastasija Sevastova (12), Latvia, def. Iga Swiatek, Poland, 3-6, 6-1, 6-3.

Karolina Muchova, Czech Republic, def. Hsieh Su-wei (29), Taiwan, 6-1, 4-6, 7-6 (2).

Naomi Osaka (1), Japan, def. Magda Linette, Poland, 6-2, 6-4.

Johanna Konta (16), Britain, def. Margarita Gasparyan, Russia, 6-1, 6-0.

Elise Mertens (25), Belgium, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic, 6-2, 6-2.

Anett Kontaveit (21), Estonia, def. Ajla Tomljanovic, Australia, 4-6, 7-5, 6-2.

Bianca Andreescu (15), Canada, def. Kirsten Flipkens, Belgium, 6-3, 7-5.

Zhang Shuai (33), China, def. Ekaterina Alexandrova, Russia, 7-6 (5), 4-6, 6-3.

Sorana Cirstea, Romania, def. Aliona Bolsova Zadoinov, Spain, 3-6, 6-4, 6-2.

Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Aryna Sabalenka (9), Belarus, 6-3, 7-6 (3).

Taylor Townsend, United States, def. Simona Halep (4), Romania, 2-6, 6-3, 7-6 (4).

Jelena Ostapenko, Latvia, def. Alison Riske, United States, 6-4, 6-3.

Kiki Bertens (7), Netherlands, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 7-5, 6-4.

Julia Goerges (26), Germany, def. Francesca Di Lorenzo, United States, 7-5, 6-0.

Belinda Bencic (13), Switzerland, def. Alize Cornet, France, 6-4, 1-6, 6-2.

Kristie Ahn, United States, def. Anna Kalinskaya, Russia, 6-2, 6-3.

Donna Vekic (23), Croatia, def. Kaia Kanepi, Estonia, 7-5, 6-3.

Caroline Wozniacki (19), Denmark, def. Danielle Collins, United States, 4-6, 6-3, 6-4.

Cori Gauff, United States, def. Timea Babos, Hungary, 6-2, 4-6, 6-4.

Men’s Doubles

First Round

Edouard Roger-Vasselin, France, and Austin Krajicek, United States, def. Janko Tipsarevic and Laslo Djere, Serbia, 7-6 (3), 5-7, 6-2.

Albert Ramos-Vinolas, Spain, and Jozef Kovalik, Slovakia, def. Robert Lindstedt, Sweden, and Philipp Oswald, Austria, 3-6, 6-4, 7-6 (5).

Federico Delbonis, Argentina, and Roberto Carballes Baena, Spain, def. Divij Sharan, India, and Hugo Nys, Monaco, 6-4, 6-4.

Leonardo Mayer, Argentina, and Joao Sousa, Portugal, def. Igor Zelenay, Slovakia, and Andres Molteni, Argentina, 6-2, 6-4.

Jamie Murray and Neal Skupski (15), Britain, def. Robert Galloway and Nathaniel Lammons, United States, 6-3, 6-2.

Henri Kontinen, Finland, and John Peers (14), Australia, def. Aisam-ul-Haq Qureshi, Pakistan, and Santiago Gonzalez, Mexico, 5-7, 7-6 (4), 6-3.

Rajeev Ram, USA, and Joe Salisbury (10), Britain, def. Sam Querrey and Ryan Harrison, United States, 6-4, 6-2.

Robin Haase and Wesley Koolhof (13), Netherlands, def. Matwe Middelkoop, Netherlands, and Roman Jebavy, Czech Republic, 6-4, 6-4.

Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (8), Argentina, def. Sander Gille and Joran Vliegen, Belgium, 7-6 (2), 7-5.

Luke Bambridge, Great Britain, and Ben Mclachlan, Japan, def. Thai-Son Kwiatkowski and Noah Rubin, United States, 4-6, 6-1, 7-6 (4).

Toby Alex Kodat and Martin Damm Jr, United States, def. Tim Smyczek and Mitchell Krueger, United States, 7-6 (6), 7-5.

Kevin Krawietz and Andreas Mies (12), Germany, def. Marcelo Demoliner, Brazil, and Dominic Inglot, Britain, 6-4, 7-5.

Jack Sock and Jack Withrow, United States, def. Ivan Dodig, Croatia, and Filip Polasek (11), Slovakia, 6-4, 7-6 (2).

Women’s Doubles

First Round

Kveta Peschke, Czech Republic, and Nicole Melichar (9), United States, def. Miyu Kato and Nao Hibino, Japan, 7-6 (4), 6-4.

Alexa Guarachi Mathison, Chile, and Bernarda Pera, United States, def. Makoto Ninomiya and Eri Hozumi, Japan, 6-1, 6-7 (4), 6-2.

Abigail Spears, USA, and Nadiia Kichenok, Ukraine, def. Hayley Carter and Usue Maitane Arconada, United States, 6-1, 6-3.

Vania King and Caroline Dolehide, United States, def. Jessica Pegula and Desirae Krawczyk, United States, 5-7, 6-4, 6-2.

Zheng Saisai and Duan Ying-Ying (12), China, def. Lara Arruabarrena, Spain, and Kaitlyn Christian, United States, 6-4, 6-1.

Viktorija Golubic, Switzerland, and Sara Sorribes Tormo, Spain, def. Abigail Forbes and Alexa Noel, United States, 7-6 (3), 6-2.

Mixed Doubles

Second Round

Fabrice Martin, France, and Raquel Atawo, United States, def. Oliver Marach, Austria, and Anna-Lena Groenefeld (7), Germany, 2-6, 6-4, 10-8.

Michael Venus, New Zealand, and Hao-Ching Chan (1), Taiwan, def. Ken Skupski, Great Britain, and Andreja Klepac, Slovenia, 7-6 (4), 7-6 (5).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.