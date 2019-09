US Open Results

By The Associated Press

Friday

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Purse: $57,238,700

Surface: Hardcourt outdoor

NEW YORK (AP) _ Results Friday from US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Third Round

Roger Federer (3), Switzerland, def. Daniel Evans, Britain, 6-2, 6-2, 6-1.

Alex de Minaur, Australia, def. Kei Nishikori (7), Japan, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3.

David Goffin (15), Belgium, def. Pablo Carreno Busta, Spain, 7-6 (5), 7-6 (9), 7-5.

Stan Wawrinka (23), Switzerland, def. Paolo Lorenzi, Italy, 6-4, 7-6 (9), 7-6 (4).

Grigor Dimitrov, Bulgaria, def. Kamil Majchrzak, Poland, 7-5, 7-6 (8), 6-2.

Dominik Koepfer, Germany, def. Nikoloz Basilashvili (17), Georgia, 6-3, 7-6 (5), 4-6, 6-1.

Novak Djokovic (1), Serbia, def. Denis Kudla, United States, 6-3, 6-4, 6-2.

Women’s Singles

Third Round

Karolina Pliskova (3), Czech Republic, def. Ons Jabeur, Tunisia, 6-1, 4-6, 6-4.

Petra Martic (22), Croatia, def. Anastasija Sevastova (12), Latvia, 6-4, 6-3.

Ashleigh Barty (2), Australia, def. Maria Sakkari (30), Greece, 7-5, 6-3.

Serena Williams (8), United States, def. Karolina Muchova, Czech Republic, 6-3, 6-2.

Johanna Konta (16), Britain, def. Zhang Shuai (33), China, 6-2, 6-3.

Wang Qiang (18), China, def. Fiona Ferro, France, 7-6 (1), 6-3.

Elina Svitolina (5), Ukraine, def. Dayana Yastremska (32), Ukraine, 6-2, 6-0.

Madison Keys (10), United States, def. Sofia Kenin (20), United States, 6-3, 7-5.

Men’s Doubles

First Round

Lukasz Kubot, Poland, and Marcelo Melo (2), Brazil, def. Artem Sitak, New Zealand, and Denys Molchanov, Ukraine, 6-2, 6-4.

Nikola Mektic and Franko Skugor (9), Croatia, def. John-Patrick Smith and Jordan Thompson, Australia, 5-7, 6-3, 6-4.

Ricardas Berankis, Lithuania, and Juan Ignacio Londero, Argentina, def. Maxime Cressy and Keegan Smith, United States, 6-4, 3-6, 6-3.

Jonny O Mara, Great Britain, and Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, def. Mischa Zverev, Germany, and Benoit Paire, France, 4-6, 6-4, 6-1.

Casper Ruud, Norway, and Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Leander Paes, India, and Guillermo Duran, Argentina, 7-5, 6-2.

Bruno Soares, Brazil, and Mate Pavic (6), Croatia, def. Cristian Garin and Nicolas Jarry, Chile, 3-6, 7-5, 6-0.

Robert Farah and Juan Sebastian Cabal (1), Colombia, def. Pablo Cuevas, Uruguay, and Steve Johnson, United States, 6-2, 6-3.

Rohan Bopanna, India, and Denis Shapovalov, Canada, def. Nicolas Mahut and Pierre-Hugues Herbert (4), France, 6-3, 6-1.

Fabrice Martin and Jeremy Chardy, France, def. Horia Tecau, Romania, and Jean-Julien Rojer (5), Netherlands, 7-6 (2), 6-1.

Bob Bryan and Mike Bryan (7), United States, def. Vasek Pospisil, Canada, and Hubert Hurkacz, Poland, 6-3, 7-6 (4).

Evan King and Hunter Reese, United States, def. John Millman, Australia, and Alexander Bublik, Kazakhstan, 6-3, 6-7 (5), 7-6 (2).

Jurgen Melzer and Oliver Marach (16), Austria, def. Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, and Andrey Rublev, Russia, 6-7 (4), 6-4, 6-4.

Malek Jaziri, Tunisia, and Radu Albot, Moldova, def. Nicholas Monroe and Tennys Sandgren, United States, 7-5, 3-6, 6-3.

Michael Venus, New Zealand, and Raven Klaasen (3), South Africa, def. Gilles Simon and Adrian Mannarino, France, 6-2, 6-1.

Matt Reid and Alex de Minaur, Australia, def. Guido Pella and Diego Schwartzman, Argentina, 6-4, 1-2, ret.

Andreas Seppi and Marco Cecchinato, Italy, def. Fernando Verdasco and Pablo Andujar, Spain, 6-3, 7-6 (1).

Marius Copil, Romania, and Nick Kyrgios, Australia, def. Ken Skupski, Great Britain, and Marcus Daniell, New Zealand, 6-7 (5), 7-5, 7-6 (1).

Daniel Evans and Cameron Norrie, Britain, def. Jan-Lennard Struff and Tim Puetz, Germany, 6-3, 1-6, 6-1.

Women’s Doubles

First Round

Aleksandra Krunic, Serbia, and Shuko Aoyama, Japan, def. Rebecca Peterson, Sweden, and Tamara Zidansek, Slovenia, 6-2, 6-1.

Barbora Strycova, Czech Republic, and Hsieh Su-wei (2), Taiwan, def. Lauren Davis and Maria Sanchez, United States, 6-4, 6-1.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, and Viktoria Kuzmova, Slovakia, def. Kirsten Flipkens, Belgium, and Johanna Larsson (11), Sweden, 6-0, 6-4.

Elise Mertens, Belgium, and Aryna Sabalenka (4), Belarus, def. Wang Yafan, China, and Anna Blinkova, Russia, 6-3, 6-4.

Peng Shuai, China, and Alicja Rosolska, Poland, def. Maria Jose Martinez Sanchez, Spain, and Darija Jurak (13), Croatia, 6-1, 6-4.

Oksana Kalashnikova, Georgia, and Ekaterina Alexandrova, Russia, def. Madison Brengle, USA, and Ena Shibahara, Japan, 2-6, 6-0, 6-4.

Laura Siegemund and Anna-Lena Friedsam, Germany, def. Galina Voskoboeva, Kazakhstan, and Veronika Kudermetova (15), Russia, 6-4, 6-4.

Magda Linette and Iga Swiatek, Poland, def. Bethanie Mattek-Sands and CoCo Vandeweghe, United States, 3-6, 6-3, 7-5.

Sabrina Santamaria, USA, and Dalila Jakupovic, Slovenia, def. Francesca Di Lorenzo and Ann Li, United States, 6-1, 6-0.

Xu Yifan, China, and Gabriela Dabrowski (3), Canada, def. Katarina Srebotnik, Slovenia, and Lidziya Marozava, Belarus, 7-5, 6-4.

Raluca-Ioana Olaru, Romania, and Zhaoxuan Yang, China, def. Alison Riske and Jennifer Brady, United States, 6-2, 3-6, 6-3.

Taylor Townsend and Whitney Osuigwe, United States, def. Sharon Fichman and Bianca Andreescu, Canada, 6-2, 6-3.

Christina McHale and Kristie Ahn, United States, def. Emma Navarro and Hailey Baptiste, United States, 6-4, 6-7 (4), 6-1.

Kristina Mladenovic, France, and Timea Babos (1), Hungary, def. Jessica Moore, Australia, and Giuliana Olmos, Mexico, 6-3, 6-2.

Anett Kontaveit, Estonia, and Daria Kasatkina, Russia, def. Asia Muhammad and Raquel Atawo (16), United States, 6-3, 4-6, 6-2.

Caty McNally and Cori Gauff, United States, def. Julia Goerges, Germany, and Katerina Siniakova, Czech Republic, 7-6 (6), 6-2.

Ons Jabeur, Tunisia, and Fanny Stollar, Hungary, def. Andreja Klepac, Slovenia, and Lucie Hradecka (10), Czech Republic, 7-5, 6-3.

Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Jelena Ostapenko (14), Latvia, def. Kateryna Kozlova, Ukraine, and Anastasia Potapova, Russia, 6-4, 7-6 (8).

Victoria Azarenka, Belarus, and Ashleigh Barty (8), Australia, def. Monica Niculescu, Romania, and Margarita Gasparyan, Russia, 4-6, 6-1, 6-1.

Karolina Muchova, Czech Republic, and Jil Teichmann, Switzerland, def. Renata Voracova, Czech Republic, and Cornelia Lister, Sweden, 6-1, 7-6 (4).

Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, and Anastasija Sevastova, Latvia, def. Monique Adamczak, Australia, and Han Xinyun, China, 6-2, 6-4.

Ajla Tomljanovic, Australia, and Maria Sakkari, Greece, def. Natela Dzalamidze, Russia, and Elena Rybakina, Kazakhstan, 6-7 (2), 6-4, 7-5.

Danielle Collins, USA, and Ellen Perez, Australia, def. Sam Stosur, Australia, and Zhang Shuai (6), China, 1-6, 6-4, 6-4.

Anna-Lena Groenefeld, Germany, and Demi Schuurs (5), Netherlands, def. Alize Cornet and Fiona Ferro, France, 6-3, 6-1.

Mixed Doubles

Second Round

Marcelo Demoliner, Brazil, and Duan Ying-Ying, China, def. Laura Siegemund and Andreas Mies, Germany, 7-6 (7), 6-4.

Bruno Soares, Brazil, and Nicole Melichar (5), United States, def. Hsieh Su-wei and Cheng-Peng Hsieh, Taiwan, 6-1, 6-4.

Desirae Krawczyk, USA, and Joe Salisbury, Britain, def. Jenson Brooksby and Hailey Baptiste, United States, 6-2, 6-2.

Kveta Peschke, Czech Republic, and Wesley Koolhof (8), Netherlands, def. Ryan Harrison and Christina McHale, United States, 6-4, 3-6, 13-11.

Edouard Roger-Vasselin, France, and Kirsten Flipkens, Belgium, def. CoCo Vandeweghe and Maxime Cressy, United States, 6-2, 6-4.

Ivan Dodig, Croatia, and Latisha Chan (4), Taiwan, def. Maria Jose Martinez Sanchez, Spain, and Neal Skupski, Britain, 6-4, 6-3.

Gabriela Dabrowski, Canada, and Mate Pavic (2), Croatia, def. Darija Jurak, Croatia, and Marcus Daniell, New Zealand, 6-2, 6-2.

