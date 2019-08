US Open Results

By The Associated Press

Monday At USTA Billie Jean King National Tennis Center New York Purse: $57,238,700 Surface: Hardcourt outdoor

NEW YORK (AP) — Results Monday from the U.S. Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Novak Djokovic (1), Serbia, def. Roberto Carballes Baena, Spain, 6-4, 6-1, 6-4.

Juan Ignacio Londero, Argentina, def. Sam Querrey, United States, 3-6, 6-1, 7-6 (3), 7-5.

Denis Kudla, United States, def. Janko Tipsarevic, Serbia, 3-6, 6-1, 7-6 (5), 6-1.

Advertisement

Dusan Lajovic (27), Serbia, def. Steve Darcis, Belgium, 7-5, 6-3, 6-3.

Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Laslo Djere, Serbia, 6-2, 6-1, 7-5.

Paolo Lorenzi, Italy, def. Zachary Svajda, United States, 3-6, 6-7 (5), 6-4, 7-6 (4), 6-2.

Reilly Opelka, United States, def. Fabio Fognini (11), Italy, 6-3, 6-4, 6-7 (6), 6-3.

Jenson Brooksby, United States, def. Tomas Berdych, Czech Republic, 6-1, 2-6, 6-4, 6-4.

Nikoloz Basilashvili (17), Georgia, def. Marton Fucsovics, Hungary, 3-6, 6-4, 6-2, 3-6, 6-3.

Hugo Dellien, Bolivia, def. Soon Woo Kwon, Republic of Korea, 6-3, 6-4, 2-6, 2-3, ret.

Daniil Medvedev (5), Russia, def. Prajnesh Gunneswaran, India, 6-4, 6-1, 6-2.

Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, def. Elliot Benchetrit, France, 4-6, 6-2, 6-3, 6-0.

Daniel Evans, Britain, def. Adrian Mannarino, France, 6-4, 6-3, 2-6, 6-3.

David Goffin (15), Belgium, def. Corentin Moutet, France, 6-3, 3-6, 6-4, 6-0.

Borna Coric (12), Croatia, def. Evgeny Donskoy, Russia, 7-6 (7), 6-3, 6-0.

Grigor Dimitrov, Bulgaria, def. Andreas Seppi, Italy, 6-1, 6-7 (2), 6-4, 6-3.

Cristian Garin (31), Chile, def. Christopher Eubanks, United States, 3-6, 7-6 (5), 6-4, 6-7 (4), 6-3.

Alex de Minaur, Australia, def. Pierre-Hugues Herbert, France, 6-4, 6-2, 6-7 (6), 7-5.

Bradley Klahn, United States, def. Thiago Moura Monteiro, Brazil, 6-3, 6-2, 6-3.

Kei Nishikori (7), Japan, def. Marco Trungelliti, Argentina, 6-1, 4-1, ret.

Women’s Singles

First Round

Elina Svitolina (5), Ukraine, def. Whitney Osuigwe, United States, 6-1, 7-5.

Venus Williams, United States, def. Saisai Zheng, China, 6-1, 6-0.

Rebecca Peterson, Sweden, def. Monica Puig, Puerto Rico, 6-3, 6-3.

Dayana Yastremska (32), Ukraine, def. Monica Niculescu, Romania, 6-4, 1-6, 6-2.

Johanna Konta (16), Britain, def. Daria Kasatkina, Russia, 6-1, 4-6, 6-2.

Margarita Gasparyan, Russia, def. Priscilla Hon, Australia, 7-6 (4), 6-4.

Ekaterina Alexandrova, Russia, def. Samantha Stosur, Australia, 6-1, 6-3.

Shuai Zhang (33), China, def. Viktorija Golubic, Switzerland, 6-2, 6-1.

Ons Jabeur, Tunisia, def. Caroline Garcia (27), France, 7-6 (8), 6-2.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, def. Jennifer Brady, United States, 6-1, 4-6, 6-0.

Mariam Bolkvadze, Georgia, def. Bernarda Pera, United States, 6-3, 5-7, 6-4.

Karolina Pliskova (3), Czech Republic, def. Tereza Martincova, Czech Republic, 7-6 (6), 7-6 (3).

Karolina Muchova, Czech Republic, def. Elena Rybakina, Kazakhstan, 6-4, 6-4.

Su-Wei Hsieh (29), Chinese Taipei, def. Jana Cepelova, Slovakia, 6-4, 5-7, 6-3.

Petra Martic (22), Croatia, def. Tamara Zidansek, Slovenia, 6-4, 4-6, 6-1.

Ana Bogdan, Romania, def. Harriet Dart, Britain, 6-3, 6-1.

Iga Swiatek, Poland, def. Ivana Jorovic, Serbia, 6-0, 6-1.

Anastasija Sevastova (12), Latvia, def. Eugenie Bouchard, Canada, 6-3, 6-3.

Kristina Mladenovic, France, def. Angelique Kerber (14), Germany, 7-5, 0-6, 6-4.

Fiona Ferro, France, def. Daria Gavrilova, Australia, 6-3, 6-4.

Alison van Uytvanck, Belgium, def. Viktoria Kuzmova, Slovakia, 6-4, 6-4.

Maria Sakkari (30), Greece, def. Camila Giorgi, Italy, 6-1, 6-0.

Shuai Peng, China, def. Varvara Lepchenko, United States, 6-2, 7-6 (5).

Lauren Davis, United States, def. Johanna Larsson, Sweden, 7-5, 6-2.

Ashleigh Barty (2), Australia, def. Zarina Diyas, Kazakhstan, 1-6, 6-3, 6-2.

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.