US Open Show Court Schedules

By The Associated Press

Tuesday

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Court 4

Jamie Loeb, USA, vs. Harriet Dart (29), Great Britain

Victoria Duval, USA, vs. Xu Shilin, China

Peter Polansky, Canada, vs. Rogerio Dutra Silva, Brazil

Kamil Majchrzak (4), Poland, vs. Carlos Berlocq, Argentina

Irina-Camelia Begu (3), Romania, vs. Jana Cepelova, Slovakia

Court 5

Malek Jaziri (5), Tunisia, vs. Darian King, Barbados

Conny Perrin, Switzerland, vs. Ellen Perez, Australia

Kurumi Nara, Japan, vs. Timea Babos (19), Hungary

Steven Diez, Canada, vs. Yosuke Watanuki, Japan

Court 6

Anna Bondar, Hungary, vs. Hailey Baptiste, USA

Joao Menezes, Brazil, vs. Filip Horansky, Slovakia

Robin Anderson, USA, vs. Han Xinyun, China

Varvara Lepchenko (11), USA, vs. Zhang Kai-Lin, China

Magdalena Frech, Poland, vs. Rebecca Sramkova, Slovakia

Court 7

Jay Clarke, Great Britain, vs. Mitchell Krueger, USA

Heather Watson (8), Great Britain, vs. Mariam Bolkvadze, Georgia

James Ward, Great Britain, vs. Zhe Li, China

Elena Rybakina (1), Kazakhstan, vs. Arina Rodionova, Australia

Court 8

Jiri Vesely, Czech Republic, vs. Pedro Sousa, Portugal

Paula Ormaechea, Argentina, vs. Varvara Flink (32), Russia

Georgina Garcia Perez, Spain, vs. Jaqueline Adina Cristian, Romania

Blaz Kavcic, Slovenia, vs. Yasutaka Uchiyama, Japan

Court 9

Salvatore Caruso (6), Italy, vs. Yunseong Chung, Republic of Korea

Han Na-lae, Republic of Korea, vs. Magdalena Rybarikova, Slovakia

Marco Trungelliti, Argentina, vs. James Duckworth (25), Australia

Elias Ymer (16), Sweden, vs. Tallon Griekspoor, Netherlands

Olga Govortsova, Belarus, vs. Xinyu Wang, China

Court 10

Paolo Lorenzi (15), Italy, vs. Enrique Lopez Perez, Spain

Giulia Gatto-Monticone, Italy, vs. Peng Shuai, China

John-Patrick Smith, Australia, vs. Viktor Galovic, Croatia

Elliot Benchetrit, France, vs. Ze Zhang, China

Court 11

Donald Young, USA, vs. Jason Jung (23), Chinese Taipei

Christina McHale (4), USA, vs. Martina Di Giuseppe, Italy

Francoise Abanda, Canada, vs. Sachia Vickery, USA

Danielle Lao, USA, vs. Nao Hibino (23), Japan

Taylor Townsend (13), USA, vs. Veronica Cepede Royg, Paraguay

Court 12

Stefan Kozlov, USA, vs. Egor Gerasimov (22), Belarus

Bethanie Mattek-Sands, USA, vs. Ana Bogdan (28), Romania

Kaylah Mcphee, Australia, vs. Nicole Gibbs (24), USA

Go Soeda, Japan, vs. Tommy Robredo, Spain

Dominik Koepfer (11), Germany, vs. Nicolas Mahut, France

Court 13

Blaz Rola, Slovenia, vs. Lukas Rosol, Czech Republic

Norbert Gombos (13), Slovakia, vs. Maxime Janvier, France

Arantxa Rus (7), Netherlands, vs. Isabella Shinikova, Bulgaria

Cem Ilkel, Turkey, vs. Roberto Quiroz, Ecuador

Zdenek Kolar, Czech Republic, vs. Kimmer Coppejans (31), Belgium

Court 14

Adrian Menendez-Maceiras, Spain, vs. Quentin Halys, France

Pedja Krstin, Serbia, vs. Akira Santillan, Australia

Lara Arruabarrena, Spain, vs. Katherine Sebov, Canada

Kirsten Flipkens (5), Belgium, vs. Irina Bara, Romania

Kwon Soon Woo (3), Republic of Korea, vs. Oscar Otte, Germany

Court 15

Xiyu Wang (10), China, vs. Ekaterine Gorgodze, Georgia

Taro Daniel (14), Japan, vs. Mario Vilella Martinez, Spain

Mats Moraing, Germany, vs. Ilya Ivashka (30), Belarus

Richel Hogenkamp, Netherlands, vs. Valeria Savinykh, Russia

Court 16

Alexey Vatutin, Russia, vs. Enzo Couacaud, France

Matteo Viola, Italy, vs. Jannik Sinner (24), Italy

Johanna Larsson, Sweden, vs. Lesley Pattinama Kerkhove, Netherlands

Jovana Jaksic, Serbia, vs. Julia Grabher, Austria

Ankita Raina, India, vs. Denisa Allertova, Czech Republic

Court 17

Elitsa Kostova, Bulgaria, vs. Yanina Wickmayer, Belgium

Sumit Nagal, India, vs. Tatsuma Ito (26), Japan

Ruben Bemelmans, Belgium, vs. Hiroki Moriya, Japan

Danka Kovinic (12), Montenegro, vs. Varvara Gracheva, Russia

