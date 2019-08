US Open Show Court Schedules

By The Associated Press

Thursday

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Court 4

James Ward, Great Britain, vs. Marco Trungelliti, Argentina

Barbora Krejcikova (16), Czech Republic, vs. Asia Muhammad, USA

Mirza Basic, Bosnia & Herzegovina, vs. Santiago Giraldo, Colombia

Court 5

Constant Lestienne, France, vs. Alessandro Giannessi, Italy

Varvara Gracheva, Russia, vs. Richel Hogenkamp, Netherlands

Court 6

Joao Domingues, Portugal, vs. Evgeny Donskoy (19), Russia

Paula Badosa Gibert (2), Spain, vs. Magdalena Frech, Poland

Court 7

Kamil Majchrzak (4), Poland, vs. Tommy Robredo, Spain

Katrina Scott, USA, vs. Anna Kalinskaya (17), Russia

Elena-Gabriela Ruse, Romania, vs. Xinyu Wang, China

Court 8

Lara Arruabarrena, Spain, vs. Timea Babos (19), Hungary

Tobias Kamke, Germany, vs. Lukas Lacko, Slovakia

Court 9

Viktor Galovic, Croatia, vs. Jannik Sinner (24), Italy

Elliot Benchetrit, France, vs. Kimmer Coppejans (31), Belgium

Court 10

Mario Vilella Martinez, Spain, vs. Akira Santillan, Australia

Kristina Kucova, Slovakia, vs. Tereza Martincova (27), Czech Republic

Court 11

Hailey Baptiste, USA, vs. Harriet Dart (29), Great Britain

Robin Anderson, USA, vs. Nicole Gibbs (24), USA

Pedro Martinez, Spain, vs. Jenson Brooksby, USA

Court 12

Noah Rubin, USA, vs. Guillermo Garcia-Lopez, Spain

Christina McHale (4), USA, vs. Peng Shuai, China

Gregoire Barrere (8), France, vs. Daniel Elahi Galan, Colombia

Court 13

Ruben Bemelmans, Belgium, vs. Ilya Ivashka (30), Belarus

Kwon Soon Woo (3), Republic of Korea, vs. Steven Diez, Canada

Court 14

Tallon Griekspoor, Netherlands, vs. Cem Ilkel, Turkey

Jana Cepelova, Slovakia, vs. Jaimee Fourlis, Australia

Court 15

Mariam Bolkvadze, Georgia, vs. Han Na-lae, Republic of Korea

Court 16

Xu Shilin, China, vs. Varvara Flink (32), Russia

Court 17

Darian King, Barbados, vs. Adrian Menendez-Maceiras, Spain

Elena Rybakina (1), Kazakhstan, vs. Lizette Cabrera, Australia

