US Open Show Court Schedules

By The Associated Press

Wednesday

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Court 4

Irina-Camelia Begu (3), Romania, vs. Jana Cepelova, Slovakia

Mikael Ymer (9), Sweden, vs. Facundo Bagnis, Argentina

Gregoire Barrere (8), France, vs. Nikola Milojevic, Serbia

Court 5

Steven Diez, Canada, vs. Yosuke Watanuki, Japan

Jasmine Paolini (14), Italy, vs. Elena-Gabriela Ruse, Romania

Court 6

Magdalena Frech, Poland, vs. Rebecca Sramkova, Slovakia

Mikael Torpegaard, Denmark, vs. Daniel Elahi Galan, Colombia

Court 7

Elena Rybakina (1), Kazakhstan, vs. Arina Rodionova, Australia

Paula Badosa Gibert (2), Spain, vs. Quirine Lemoine, Netherlands

Stefano Napolitano, Italy, vs. Chung Hyeon (29), Republic of Korea

Court 8

Blaz Kavcic, Slovenia, vs. Yasutaka Uchiyama, Japan

Maddison Inglis, Australia, vs. Lizette Cabrera, Australia

Court 9

Olga Govortsova, Belarus, vs. Xinyu Wang, China

Mirza Basic, Bosnia & Herzegovina, vs. Emilio Gomez, Ecuador

Court 10

Elliot Benchetrit, France, vs. Ze Zhang, China

Ayano Shimizu, Japan, vs. Tereza Martincova (27), Czech Republic

Court 11

Taylor Townsend (13), USA, vs. Veronica Cepede Royg, Paraguay

Jenson Brooksby, USA, vs. Yuichi Sugita (27), Japan

Santiago Giraldo, Colombia, vs. Mischa Zverev, Germany

Court 12

Dominik Koepfer (11), Germany, vs. Nicolas Mahut, France

Nina Stojanovic, Serbia, vs. Ann Li, USA

Tommy Paul (10), USA, vs. Pedro Martinez, Spain

Court 13

Zdenek Kolar, Czech Republic, vs. Kimmer Coppejans (31), Belgium

Jaimee Fourlis, Australia, vs. Ludmilla Samsonova (21), Russia

Court 14

Kwon Soon Woo (3), Republic of Korea, vs. Oscar Otte, Germany

Kristina Kucova, Slovakia, vs. Bibiane Schoofs, Netherlands

Court 15

Richel Hogenkamp, Netherlands, vs. Valeria Savinykh, Russia

Nicola Kuhn, Spain, vs. Lukas Lacko, Slovakia

Court 16

Ankita Raina, India, vs. Denisa Allertova, Czech Republic

Tobias Kamke, Germany, vs. Filippo Baldi, Italy

Court 17

Danka Kovinic (12), Montenegro, vs. Varvara Gracheva, Russia

Katharina Hobgarski, Germany, vs. Priscilla Hon (25), Australia

