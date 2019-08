US Open Show Court Schedules

By The Associated Press

Monday

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Arthur Ashe Stadium

Zarina Diyas, Kazakhstan, vs. Ashleigh Barty (2), Australia

Novak Djokovic (1), Serbia, vs. Roberto Carballes Baena, Spain

Serena Williams (8), USA, vs. Maria Sharapova, Russia

Roger Federer (3), Switzerland, vs. Sumit Nagal, India

Grandstand

Marco Trungelliti, Argentina, vs. Kei Nishikori (7), Japan

Angelique Kerber (14), Germany, vs. Kristina Mladenovic, France

Sam Querrey, USA, vs. Juan Ignacio Londero, Argentina

Sofia Kenin (20), USA, vs. CoCo Vandeweghe, USA

Louis Armstrong Stadium

Tereza Martincova, Czech Republic, vs. Karolina Pliskova (3), Czech Republic

Prajnesh Gunneswaran, India, vs. Daniil Medvedev (5), Russia

Zheng Saisai, China, vs. Venus Williams, USA

Stan Wawrinka (23), Switzerland, vs. Jannik Sinner, Italy

Misaki Doi, Japan, vs. Madison Keys (10), USA

Court 4

Petra Martic (22), Croatia, vs. Tamara Zidansek, Slovenia

Monica Niculescu, Romania, vs. Dayana Yastremska (32), Ukraine

Corentin Moutet, France, vs. David Goffin (15), Belgium

Nicolas Jarry, Chile, vs. Kamil Majchrzak, Poland

Court 5

Eugenie Bouchard, Canada, vs. Anastasija Sevastova (12), Latvia

Ekaterina Alexandrova, Russia, vs. Sam Stosur, Australia

Zachary Svajda, USA, vs. Paolo Lorenzi, Italy

Yoshihito Nishioka, Japan, vs. Marcos Giron, USA

Court 6

Marton Fucsovics, Hungary, vs. Nikoloz Basilashvili (17), Georgia

Ivana Jorovic, Serbia, vs. Iga Swiatek, Poland

Peng Shuai, China, vs. Varvara Lepchenko, USA

Guido Pella (19), Argentina, vs. Pablo Carreno Busta, Spain

Court 7

Cristian Garin (31), Chile, vs. Christopher Eubanks, USA

Elena Rybakina, Kazakhstan, vs. Karolina Muchova, Czech Republic

Borna Coric (12), Croatia, vs. Evgeny Donskoy, Russia

Caty McNally, USA, vs. Timea Bacsinszky, Switzerland

Court 8

Monica Puig, Puerto Rico, vs. Rebecca Peterson, Sweden

Pierre-Hugues Herbert, France, vs. Alex de Minaur, Australia

Dominik Koepfer, Germany, vs. Jaume Antoni Munar Clar, Spain

Court 9

Mariam Bolkvadze, Georgia, vs. Bernarda Pera, USA

Jana Cepelova, Slovakia, vs. Hsieh Su-wei (29), Chinese Taipei

Philipp Kohlschreiber, Germany, vs. Lucas Pouille (25), France

Ricardas Berankis, Lithuania, vs. Jiri Vesely, Czech Republic

Court 10

Caroline Garcia (27), France, vs. Ons Jabeur, Tunisia

Adrian Mannarino, France, vs. Daniel Evans, Great Britain

Gregoire Barrere, France, vs. Cameron Norrie, Great Britain

Caroline Dolehide, USA, vs. Wang Qiang (18), China

Court 11

Thiago Monteiro, Brazil, vs. Bradley Klahn, USA

Lauren Davis, USA, vs. Johanna Larsson, Sweden

Andreas Seppi, Italy, vs. Grigor Dimitrov, Bulgaria

Magdalena Frech, Poland, vs. Laura Siegemund, Germany

Court 12

Denis Kudla, USA, vs. Janko Tipsarevic, Serbia

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, vs. Jennifer Brady, USA

Maria Sakkari (30), Greece, vs. Camila Giorgi, Italy

Jack Sock, USA, vs. Pablo Cuevas, Uruguay

Court 13

Tomas Berdych, Czech Republic, vs. Jenson Brooksby, USA

Kwon Soon Woo, Republic of Korea, vs. Hugo Dellien, Bolivia

Viktorija Golubic, Switzerland, vs. Zhang Shuai (33), China

Zhu Lin, China, vs. Xinyu Wang, China

Court 14

Ana Bogdan, Romania, vs. Harriet Dart, Great Britain

Margarita Gasparyan, Russia, vs. Priscilla Hon, Australia

Laslo Djere, Serbia, vs. Miomir Kecmanovic, Serbia

Hubert Hurkacz, Poland, vs. Jeremy Chardy, France

Court 15

Steve Darcis, Belgium, vs. Dusan Lajovic (27), Serbia

Fiona Ferro, France, vs. Daria Gavrilova, Australia

Viktoria Kuzmova, Slovakia, vs. Alison van Uytvanck, Belgium

Elliot Benchetrit, France, vs. Damir Dzumhur, Bosnia & Herzegovina

Court 17

Johanna Konta (16), Great Britain, vs. Daria Kasatkina, Russia

Fabio Fognini (11), Italy, vs. Reilly Opelka, USA

Elina Svitolina (5), Ukraine, vs. Whitney Osuigwe, USA

Taylor Fritz (26), USA, vs. Feliciano Lopez Diaz-Guerra, Spain

