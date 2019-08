US Open Show Court Schedules

By The Associated Press

Monday

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Court 4

Lizette Cabrera, Australia, vs. Katarzyna Kawa (18), Poland

Daniel Elahi Galan, Colombia, vs. Alex Bolt (28), Australia

Kwon Soon Woo (3), Republic of Korea, vs. J.C. Aragone, USA

Advertisement

Jasmine Paolini (14), Italy, vs. Usue Maitane Arconada, USA

Stefano Travaglia (1), Italy, vs. Elliot Benchetrit, France

Court 5

Jenson Brooksby, USA, vs. Kaichi Uchida, Japan

Ysaline Bonaventure (9), Belgium, vs. Ankita Raina, India

Yosuke Watanuki, Japan, vs. Ernests Gulbis (18), Latvia

Elena-Gabriela Ruse, Romania, vs. Alexandra Cadantu, Romania

Federico Gaio, Italy, vs. Ze Zhang, China

Court 6

Alex Rybakov, USA, vs. Facundo Bagnis, Argentina

Danka Kovinic (12), Montenegro, vs. Allie Kiick, USA

Guido Andreozzi (7), Argentina, vs. Tobias Kamke, Germany

Ulrikke Eikeri, Norway, vs. Bibiane Schoofs, Netherlands

Sebastian Korda, USA, vs. Kimmer Coppejans (31), Belgium

Court 7

Irina-Camelia Begu (3), Romania, vs. Pemra Ozgen, Turkey

Nicolas Mahut, France, vs. Maxime Cressy, USA

Gregoire Barrere (8), France, vs. Andrew Harris, Australia

Greet Minnen (15), Belgium, vs. Kristina Kucova, Slovakia

Destanee Aiava, Australia, vs. Ayano Shimizu, Japan

Court 8

Maddison Inglis, Australia, vs. Valentini Grammatikopoulou, Greece

Ylena In-Albon, Switzerland, vs. Richel Hogenkamp, Netherlands

Ramkumar Ramanathan, India, vs. Filippo Baldi, Italy

Roberto Marcora, Italy, vs. Santiago Giraldo, Colombia

Court 9

Sebastian Ofner, Austria, vs. Chung Hyeon (29), Republic of Korea

Arina Rodionova, Australia, vs. Fanny Stollar, Hungary

Jessika Ponchet, France, vs. Olga Govortsova, Belarus

Rebecca Sramkova, Slovakia, vs. Chloe Paquet (30), France

Court 10

Diana Marcinkevica, Latvia, vs. Ludmilla Samsonova (21), Russia

Yasutaka Uchiyama, Japan, vs. Alejandro Davidovich Fokina (20), Spain

Harmony Tan, France, vs. Priscilla Hon (25), Australia

Andrea Arnaboldi, Italy, vs. Emilio Gomez, Ecuador

Court 11

Tommy Paul (10), USA, vs. Yannick Hanfmann, Germany

Elena Rybakina (1), Kazakhstan, vs. Emma Navarro, USA

Taylor Townsend (13), USA, vs. Natalija Kostic, Serbia

Mischa Zverev, Germany, vs. Denis Istomin (32), Uzbekistan

Paula Badosa Gibert (2), Spain, vs. En Shuo Liang, Chinese Taipei

Court 12

Jana Cepelova, Slovakia, vs. Naiktha Bains, Great Britain

Dominik Koepfer (11), Germany, vs. Ryan Harrison, USA

Veronica Cepede Royg, Paraguay, vs. Susanne Celik, Sweden

Ann Li, USA, vs. Anhelina Kalinina (22), Ukraine

Zdenek Kolar, Czech Republic, vs. Michael Mmoh, USA

Court 13

Stefano Napolitano, Italy, vs. Sam Riffice, USA

Varvara Gracheva, Russia, vs. Martina Trevisan, Italy

Max Purcell, Australia, vs. Nikola Milojevic, Serbia

Raluca Georgiana Serban, Cyprus, vs. Nina Stojanovic, Serbia

Dalila Jakupovic, Slovenia, vs. Tereza Martincova (27), Czech Republic

Court 14

Jaimee Fourlis, Australia, vs. Antonia Lottner, Germany

Valeria Savinykh, Russia, vs. Patricia Maria Tig (26), Romania

Dudi Sela, Israel, vs. Steven Diez, Canada

Nicola Kuhn, Spain, vs. Sergiy Stakhovsky, Ukraine

Court 15

Marc Polmans, Australia, vs. Yuichi Sugita (27), Japan

Rudolf Molleker, Germany, vs. Mikael Torpegaard, Denmark

Katharina Hobgarski, Germany, vs. Cristina Bucsa, Spain

Lukas Lacko, Slovakia, vs. Yannick Maden (17), Germany

Court 16

Pedro Martinez, Spain, vs. Federico Coria, Argentina

Pedro Cachin, Argentina, vs. Blaz Kavcic, Slovenia

Xinyu Wang, China, vs. Barbara Haas (31), Austria

Magdalena Frech, Poland, vs. Lu Jia-Jing, China

Court 17

Mikael Ymer (9), Sweden, vs. Thai-Son Kwiatkowski, USA

Reese Brantmeier, USA, vs. Denisa Allertova, Czech Republic

Govind Nanda, USA, vs. Oscar Otte, Germany

Peter Gojowczyk (2), Germany, vs. Mirza Basic, Bosnia & Herzegovina

Quirine Lemoine, Netherlands, vs. Tereza Mrdeza, Croatia

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.