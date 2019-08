US Senior Amateur Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At Old Chatham Golf Club Durham, N.C. Yardage: 7,130. Par: 72 Second Round

Michael McCoy, Norwalk, Iowa, 72-70_142

Dean Channell, Cary, N.C., 68-74_142

Doug Hanzel, Savannah, Ga., 71-71_142

Gregory Condon, Monte Vista, Colo., 70-73_143

Chip Lutz, Reading, Pa., 75-68_143

Jeff Wilson, Fairfield, Calif., 73-71_144

Frank Vana, Boxford, Mass., 72-72_144

Gene Elliott, West Des Moines, Iowa, 76-68_144

William Hodges, Rosemary Beach, Fla., 75-70_145

Chris Fieger, Denver, Pa., 73-72_145

Tim Sheppard, East Peoria, Ill., 75-70_145

Paul Simson, Raleigh, N.C., 77-69_146

Rick Cloninger, McDonough, Ga., 73-73_146

Stewart (Buddy) Alexander, Auburn, Ala., 73-73_146

William Mitchell, Roswell, Ga., 72-74_146

Brian Kennedy, Highland Beach, Fla., 72-74_146

Roger Newsom, Virginia Beach, Va., 72-74_146

Keith Decker, Martinsville, Va., 72-74_146

Jerry Rose, Sarasota, Fla., 73-74_147

David Hancock, Greenville, Ala., 74-73_147

Lionel Sutton, La Grange, N.C., 73-74_147

Jerry Gunthorpe, Ovid, Mich., 72-75_147

Mitch Wilson, Kalamazoo, Mich., 73-74_147

Pete Williams, Juno Beach, Fla., 71-76_147

Terry Tyson, Perrysburg, Ohio, 75-72_147

Walter Todd, Laurens, S.C., 74-74_148

Louis Lee, Heber Springs, Ark., 75-73_148

Kory Frost, Trabuco Canyon, Calif., 70-78_148

Randy Haag, Orinda, Calif., 74-74_148

Chris Hall, Marietta, Ga., 71-78_149

Bob Royak, Alpharetta, Ga., 77-72_149

Peter Detemple, Canada, 74-75_149

Edward Armagost, Jupiter, Fla., 73-76_149

Kenneth Coutant, Dallas, Texas, 74-75_149

Brady Exber, Las Vegas, Nev., 76-73_149

Bob Kearney, Houston, Texas, 77-73_150

Steve Maddalena, Jackson, Mich., 75-75_150

Michael Del Rocco, Jacksonville, Fla., 73-77_150

Don Whittemore, Temple Terrace, Fla., 73-77_150

Tom Whaley, Edina, Minn., 77-73_150

Jeff Benton, Litchfield Park, Ariz., 73-77_150

Mark Morgan, Shingle Springs, Calif., 73-77_150

Greg Cesario, San Marcos, Calif., 80-70_150

Steve Harwell, Mooresville, N.C., 77-73_150

Chris Peddicord, Palm Beach Gardens, Fla., 73-77_150

Ned Zachar, Bedford, N.Y., 77-73_150

Bradley Karns, Vancouver, Wash., 75-75_150

David Nelson, Reno, Nev., 75-75_150

Jerry Slagle, Southlake, Texas, 77-73_150

Kevin King, Bluffton, S.C., 75-75_150

Wayne Fredrick, Springfield, Mo., 74-76_150

Jack Hall, Savannah, Ga., 78-72_150

Matt Sughrue, Arlington, Va., 75-75_150

Craig Steinberg, Agoura Hills, Calif., 75-75_150

Victor Minovich, Thornton, Colo., 75-75_150

Bryan Norton, Mission Hills, Kan., 75-75_150

Paul Jett, Southern Pines, N.C., 76-75_151

Craig Davis, Chula Vista, Calif., 77-74_151

Dave Ryan, Taylorville, Ill., 75-76_151

Titus Harris, Houston, Texas, 75-76_151

Mark Knecht, Paducah, Ky., 73-78_151

Joe Palmer, Norwalk, Iowa, 77-75_152

Keith Smith, Franklin, Mass., 77-75_152

Robby Kirby, Charlotte, N.C., 77-75_152

Marvin (Vinny) Giles, Richmond, Va., 76-76_152

Trevor Foster, England, 79-73_152

Scott Sullivan, Grand Junction, Colo., 73-79_152

Greg Sanders, Anchorage, Alaska, 78-74_152

Edward Parnell, Altamonte Springs, Fla., 77-75_152

Walker Taylor, Wilmington, N.C., 77-75_152

