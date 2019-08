US Senior Amateur Championship Scores

By The Associated Press

Saturday At Old Chatham Golf Club Durham, N.C. Yardage: 7,130. Par: 72 (36-36) First Round Dean Channell, Cary, N.C. 33-35—68 Gregory Condon, Monte Vista, Colo. 33-37—70 Kory Frost, Trabuco Canyon, Calif. 35-35—70 Chris Hall, Marietta, Ga. 35-36—71 Brian Cain, Montpelier, Vt. 37-34—71 Pete Williams, Juno Beach, Fla. 36-35—71 Doug Hanzel, Savannah, Ga. 32-39—71 Michael McCoy, Norwalk, Iowa 36-36—72 Jerry Gunthorpe, Ovid, Mich. 36-36—72 Frank Vana, Boxford, Mass. 35-37—72 William Mitchell, Roswell, Ga. 35-37—72 Brian Kennedy, Highland Beach, Fla. 36-36—72 Roger Newsom, Virginia Beach, Va. 37-35—72 Keith Decker, Martinsville, Va. 35-37—72 Rick Cloninger, McDonough, Ga. 35-38—73 Michael Del Rocco, Jacksonville, Fla. 36-37—73 Don Whittemore, Temple Terrace, Fla. 36-37—73 Jeff Wilson, Fairfield, Calif. 36-37—73 Jerry Rose, Sarasota, Fla. 36-37—73 Lionel Sutton, La Grange, N.C. 35-38—73 Chris Fieger, Denver, Pa. 37-36—73 Stewart (Buddy) Alexander, Auburn, Ala. 36-37—73 Jeff Benton, Litchfield Park, Ariz. 35-38—73 Mark Morgan, Shingle Springs, Calif. 35-38—73 Mitch Wilson, Kalamazoo, Mich. 37-36—73 Chris Peddicord, Palm Beach Gardens, Fla. 35-38—73 Scott Sullivan, Grand Junction, Colo. 35-38—73 Edward Armagost, Jupiter, Fla. 35-38—73 Mark Knecht, Paducah, Ky. 37-36—73 Walter Todd, Laurens, S.C. 38-36—74 Steven Tasho, North Easton, Mass. 35-39—74 David Hancock, Greenville, Ala. 37-37—74 Randy Haag, Orinda, Calif. 35-39—74 Peter Detemple, Canada 37-37—74 Kenneth Coutant, Dallas, Texas 38-36—74 Wayne Fredrick, Springfield, Mo. 37-37—74 Steve Maddalena, Jackson, Mich. 37-38—75 Duke Delcher, Bluffton, S.C. 37-38—75 William Hodges, Rosemary Beach, Fla. 36-39—75 Louis Lee, Heber Springs, Ark. 37-38—75 Bradley Karns, Vancouver, Wash. 36-39—75 Chip Lutz, Reading, Pa. 38-37—75 Dave Ryan, Taylorville, Ill. 37-38—75 David Nelson, Reno, Nev. 37-38—75 Tim Sheppard, East Peoria, Ill. 36-39—75 Terry Tyson, Perrysburg, Ohio 38-37—75 Titus Harris, Houston, Texas 37-38—75 Kevin King, Bluffton, S.C. 37-38—75 Matt Sughrue, Arlington, Va. 39-36—75 Craig Steinberg, Agoura Hills, Calif. 40-35—75 Victor Minovich, Thornton, Colo. 36-39—75 Bryan Norton, Mission Hills, Kan. 38-37—75 Sean Knapp, Oakmont, Pa. 38-38—76 Marvin (Vinny) Giles, Richmond, Va. 38-38—76 John Howson, England 39-37—76 Paul Jett, Southern Pines, N.C. 39-37—76 Rusty Brown, Phoenix, Ariz. 40-36—76 Gene Elliott, West Des Moines, Iowa 38-38—76 Brady Exber, Las Vegas, Nev. 38-38—76 Roger Hoit, Summit, N.J. 39-37—76 Tom Schreiner, Chattanooga, Tenn. 38-38—76 Paul Simson, Raleigh, N.C. 40-37—77 Bob Kearney, Houston, Texas 39-38—77 Joe Palmer, Norwalk, Iowa 37-40—77 Scott Smith, Hot Springs, Ark. 38-39—77 Tom Whaley, Edina, Minn. 38-39—77 Keith Smith, Franklin, Mass. 38-39—77 Bob Royak, Alpharetta, Ga. 38-39—77 Robby Kirby, Charlotte, N.C. 39-38—77 Mike Gravley, Greer, S.C. 36-41—77 Dan Bieber, Alamo, Calif. 39-38—77 Keith Crimp, Ellensburg, Wash. 38-39—77 Dennis Lynch, Smithtown, N.Y. 39-38—77 Steve Harwell, Mooresville, N.C. 35-42—77 Ned Zachar, Bedford, N.Y. 35-42—77 Craig Davis, Chula Vista, Calif. 38-39—77 Doug Gradwell, Plumville, Pa. 39-38—77 Tom Jereb, Concord, Ohio 40-37—77 Matthew Grandy, Greenville, S.C. 38-39—77 Jerry Slagle, Southlake, Texas 39-38—77 Edward Parnell, Altamonte Springs, Fla. 38-39—77 Walker Taylor, Wilmington, N.C. 37-40—77 Oscar Mestre, Berwyn, Pa. 38-40—78 Jeffrey Gipner, Oceanside, Calif. 39-39—78 Steven Johnson, Fort Worth, Texas 38-40—78 Bill Land, Lafayette, La. 37-41—78 Robert Gregorski, Appleton, Wis. 42-36—78 Joseph Malench, Edwardsville, Ill. 39-39—78 George (Buddy) Marucci, Villanova, Pa. 39-39—78 Buddy Patch, Fairfax Station, Va. 37-41—78 Todd Follmer, Park City, Utah 38-40—78 Greg Sanders, Anchorage, Alaska 37-41—78 Don DuBois, Newport Beach, Calif. 38-40—78 Jack Hall, Savannah, Ga. 40-38—78 Bradley Kropp, Edmond, Okla. 38-40—78 Guy Child, So. Salt Lake, Utah 40-38—78 Gary Pugh, Asheboro, N.C. 39-40—79 Rusty Strawn, MCDonough, Ga. 41-38—79 Dirk Maust, Phoenix, Ariz. 40-39—79 Kip Estep, Rockwall, Texas 37-42—79 Robert Matthiesen, Mason, Mich. 40-39—79 Iain Macdonald, Fullerton, Calif. 38-41—79 Craig Hurlbert, Rollins, Mont. 37-42—79 David Apperson, Memphis, Tenn. 39-40—79 Trevor Foster, England 38-41—79 Greg Goode, Salina, Kan. 40-39—79 Owen Ellis, Boulder, Colo. 40-39—79 Larry Silvestri, Lincolnshire, Ill. 40-39—79 Mike Cassell, Hudson, Ohio 38-42—80 Matt Clarke, Loudonville, N.Y. 39-41—80 William Schultz, Hingham, Mass. 37-43—80 Terry Werner, Dyer, Ind. 39-41—80 John Von Lossow, Union, Wash. 40-40—80 Greg Cesario, San Marcos, Calif. 41-39—80 Kenneth Noonan, Pacific Grove, Calif. 37-43—80 Gianluca Bolla, Italy 39-41—80 Todd Palmaer, Corona Del Mar, Calif. 40-40—80 David Price, Hillsboro, Va. 42-38—80 Sam Billmeyer, Ankeny, Iowa 41-39—80 JT Johnson, Sparta, Wis. 41-39—80 Don Walsworth, Leawood, Kan. 40-41—81 Bjorn Svedin, Hendersonville, Tenn. 41-40—81 Robert Fesuk, Brea, Calif. 38-43—81 Patrick Pierson, West Orange, N.J. 38-43—81 Rocky Sperka, New Berlin, Wis. 41-40—81 John Hahn, Las Vegas, Nev. 41-40—81 Corey West, Burlingame, Calif. 40-41—81 Frank Wrenn, Greenville, S.C. 39-42—81 Ricky Anderson, Jupiter, Fla. 40-41—81 Marc Apps, Chandler, Ariz. 41-40—81 J. Kevin Sivage, Albuquerque, N.M. 39-42—81 Paul Royak, Tampa, Fla. 39-42—81 Jim Durr, Hamburg, N.Y. 44-38—82 Tim Murphy, Sarasota, Fla. 39-43—82 Peter Van Ingen, New York, N.Y. 40-42—82 David Novotny, Dayton, Ohio 40-42—82 Ronald Kilby, McAllen, Texas 41-41—82 Vern Spurlock, Fort Worth, Texas 40-42—82 Tony Green, Kingsport, Tenn. 38-44—82 Kelly Knievel, Las Vegas, Nev. 40-42—82 Raymond Hajjar, Bloomfield Hills, Mich. 46-37—83 John Shaw, Kealakekua, Hawaii 42-41—83 Ken Ogden, Canandaigua, N.Y. 40-43—83 Kai Niemi, Tequesta, Fla. 44-39—83 Robert Bailey, Yorktown, Va. 41-42—83 Andy Frost, St. Louis, Mo. 40-44—84 Jerry Nick, Okmulgee, Okla. 44-40—84 Jim Gallagher, Charlotte, N.C. 41-44—85 Tony Lacamera, Ormond Beach, Fla. 42-43—85 Ted Pecora, Winnetka, Ill. 41-44—85 Ray Underwood, Washington, Conn. 42-44—86 Norm Bradley, Canada 44-42—86 Rob Campbell, Newbury Park, Calif. 44-43—87 Tim Dobis, Fort Wayne, Ind. 42-46—88 John Robinson, Philadelphia, Pa. 42-47—89 Matt Haynes, Papillion, Neb. 47-42—89

