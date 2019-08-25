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The Associated Press
 
Sports News
 
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US Women’s Senior Amateur Championship Scores

August 25, 2019 9:29 pm
 
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Sunday
At Cedar Rapids Country Club
Cedar Rapids, Iowa
Yardage: 5,732. Par: 72
Second Round

Martha Leach, Hebron, Ky., 70-73_143

Ellen Port, St. Louis, Mo., 71-74_145

Mary Ann Hayward, Canada, 73-72_145

Corey Weworski, Carlsbad, Calif., 71-75_146

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Lara Tennant, Portland, Ore., 70-78_148

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Judith Kyrinis, Canada, 76-72_148

Laura Webb, Republic of Ireland, 74-74_148

Leigh Klasse, Cumberland, Wis., 70-78_148

Diane Lang, Weston, Fla., 70-78_148

MK Thanos-Zordani, Palm Desert, Calif., 75-75_150

Leslie Folsom, Tukwila, Wash., 77-73_150

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Marilyn Hardy, Magnolia, Texas, 77-73_150

Lynne Cowan, Rocklin, Calif., 75-75_150

Laura Coble, Augusta, Ga., 75-76_151

Marie-Therese Torti, Canada, 79-72_151

Suzi Spotleson, Canton, Ohio, 76-75_151

Jackie Little, Canada, 76-75_151

Amy Ellertson, Free Union, Va., 75-76_151

Jane Fitzgerald, Kensington, Md., 75-76_151

Julie Massa, Holt, Mich., 77-75_152

Sherry Wright, Oxnard, Calif., 69-83_152

Caryn Wilson, Rancho Mirage, Calif., 76-77_153

Kim Keyer-Scott, Estero, Fla., 79-74_153

Patricia Ehrhart, Honolulu, Hawaii, 77-76_153

Jayne Pardus, Mount Pleasant, S.C., 76-77_153

Mary Jane Hiestand, Naples, Fla., 76-77_153

Anita Wicks, Roseburg, Ore., 77-77_154

Maggie Leef, Pewaukee, Wis., 76-78_154

Marion Reid, Canada, 79-75_154

Karen Garcia, Cool, Calif., 81-74_155

Kim Eaton, Mesa, Ariz., 77-78_155

Theresa Mahlik, Madison, Ala., 78-77_155

Sally Krueger, San Francisco, Calif., 78-77_155

Sue Wooster, Australia, 79-77_156

Joanne Adams, Detroit, Mich., 81-75_156

Sarah Ingram, Nashville, Tenn., 75-81_156

Sherry Herman, Palm Beach Gardens, Fla., 79-77_156

Stacey Arnold, Westminster, Colo., 78-79_157

Brenda Williams, Minnetrista, Minn., 82-75_157

Kathy Hartwiger, Birmingham, Ala., 75-82_157

Marianne Towersey, Pebble Beach, Calif., 77-80_157

Michelle Elgin, Middleburg, Va., 76-81_157

Susan Cohn, Palm Beach Gardens, Fla., 78-79_157

Janet Moore, Centennial, Colo., 78-80_158

LeeAnn Fairlie, Oklahoma City, Okla., 81-77_158

Erica Chappell, Nashville, Tenn., 78-80_158

Tara Fleming, Jersey City, N.J., 80-78_158

Tina Barker, Fairfield, Calif., 79-79_158

Mina Hardin, Mexico, 80-78_158

Nancy Beck, Dallas, Texas, 77-81_158

Carol Sarkissian, Chino Hills, Calif., 83-75_158

Lin Culver, Palm Coast, Fla., 82-76_158

Pamela Kuong, Wellesley Hills, Mass., 81-78_159

Denise Callahan, Canton, Ohio, 77-82_159

Kathy Kurata, Los Angeles, Calif., 80-79_159

Rhonda Orr, Canada, 80-79_159

Cheryl Grigg, Sea Island, Ga., 82-78_160

Noreen Mohler, Bethlehem, Pa., 81-79_160

Audrey Akins, Canada, 81-79-160

Kathy Glennon, Wildwood, Mo., 82-79_161

Dori Eastwood, Lexington, Ky., 83-78_161

Jane Curtin, Silver Spring, Md., 79-82_161

Susan West, Tuscaloosa, Ala., 80-81_161

Monica Townsend, El Paso, Texas, 79-82_161

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.

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