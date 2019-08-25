US Women’s Senior Amateur Championship Scores

|Sunday
|At Cedar Rapids Country Club
|Cedar Rapids, Iowa
|Yardage: 5,732. Par: 72
|Second Round
Martha Leach, Hebron, Ky., 70-73_143
Ellen Port, St. Louis, Mo., 71-74_145
Mary Ann Hayward, Canada, 73-72_145
Corey Weworski, Carlsbad, Calif., 71-75_146
Lara Tennant, Portland, Ore., 70-78_148
Judith Kyrinis, Canada, 76-72_148
Laura Webb, Republic of Ireland, 74-74_148
Leigh Klasse, Cumberland, Wis., 70-78_148
Diane Lang, Weston, Fla., 70-78_148
MK Thanos-Zordani, Palm Desert, Calif., 75-75_150
Leslie Folsom, Tukwila, Wash., 77-73_150
Marilyn Hardy, Magnolia, Texas, 77-73_150
Lynne Cowan, Rocklin, Calif., 75-75_150
Laura Coble, Augusta, Ga., 75-76_151
Marie-Therese Torti, Canada, 79-72_151
Suzi Spotleson, Canton, Ohio, 76-75_151
Jackie Little, Canada, 76-75_151
Amy Ellertson, Free Union, Va., 75-76_151
Jane Fitzgerald, Kensington, Md., 75-76_151
Julie Massa, Holt, Mich., 77-75_152
Sherry Wright, Oxnard, Calif., 69-83_152
Caryn Wilson, Rancho Mirage, Calif., 76-77_153
Kim Keyer-Scott, Estero, Fla., 79-74_153
Patricia Ehrhart, Honolulu, Hawaii, 77-76_153
Jayne Pardus, Mount Pleasant, S.C., 76-77_153
Mary Jane Hiestand, Naples, Fla., 76-77_153
Anita Wicks, Roseburg, Ore., 77-77_154
Maggie Leef, Pewaukee, Wis., 76-78_154
Marion Reid, Canada, 79-75_154
Karen Garcia, Cool, Calif., 81-74_155
Kim Eaton, Mesa, Ariz., 77-78_155
Theresa Mahlik, Madison, Ala., 78-77_155
Sally Krueger, San Francisco, Calif., 78-77_155
Sue Wooster, Australia, 79-77_156
Joanne Adams, Detroit, Mich., 81-75_156
Sarah Ingram, Nashville, Tenn., 75-81_156
Sherry Herman, Palm Beach Gardens, Fla., 79-77_156
Stacey Arnold, Westminster, Colo., 78-79_157
Brenda Williams, Minnetrista, Minn., 82-75_157
Kathy Hartwiger, Birmingham, Ala., 75-82_157
Marianne Towersey, Pebble Beach, Calif., 77-80_157
Michelle Elgin, Middleburg, Va., 76-81_157
Susan Cohn, Palm Beach Gardens, Fla., 78-79_157
Janet Moore, Centennial, Colo., 78-80_158
LeeAnn Fairlie, Oklahoma City, Okla., 81-77_158
Erica Chappell, Nashville, Tenn., 78-80_158
Tara Fleming, Jersey City, N.J., 80-78_158
Tina Barker, Fairfield, Calif., 79-79_158
Mina Hardin, Mexico, 80-78_158
Nancy Beck, Dallas, Texas, 77-81_158
Carol Sarkissian, Chino Hills, Calif., 83-75_158
Lin Culver, Palm Coast, Fla., 82-76_158
Pamela Kuong, Wellesley Hills, Mass., 81-78_159
Denise Callahan, Canton, Ohio, 77-82_159
Kathy Kurata, Los Angeles, Calif., 80-79_159
Rhonda Orr, Canada, 80-79_159
Cheryl Grigg, Sea Island, Ga., 82-78_160
Noreen Mohler, Bethlehem, Pa., 81-79_160
Audrey Akins, Canada, 81-79-160
Kathy Glennon, Wildwood, Mo., 82-79_161
Dori Eastwood, Lexington, Ky., 83-78_161
Jane Curtin, Silver Spring, Md., 79-82_161
Susan West, Tuscaloosa, Ala., 80-81_161
Monica Townsend, El Paso, Texas, 79-82_161
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