US Women’s Senior Amateur Championship Scores

By The Associated Press

Saturday At Cedar Rapids Country Club Cedar Rapids, Iowa Yardage: 5,732. Par: 72 First Round Sherry Wright, Oxnard, Calif. 36-33—69 Lara Tennant, Portland, Ore. 35-35—70 Martha Leach, Hebron, Ky. 38-32—70 Leigh Klasse, Cumberland, Wis. 35-35—70 Diane Lang, Weston, Fla. 33-37—70 Ellen Port, St. Louis, Mo. 33-38—71 Corey Weworski, Carlsbad, Calif. 35-36—71 Mary Ann Hayward, Canada 37-36—73 Laura Webb, Republic of Ireland 35-39—74 MK Thanos-Zordani, Palm Desert, Calif. 37-38—75 Kathy Hartwiger, Birmingham, Ala. 37-38—75 Laura Coble, Augusta, Ga. 36-39—75 Sarah Ingram, Nashville, Tenn. 37-38—75 Lynne Cowan, Rocklin, Calif. 36-39—75 Amy Ellertson, Free Union, Va. 37-38—75 Jane Fitzgerald, Kensington, Md. 36-39—75 Caryn Wilson, Rancho Mirage, Calif. 37-39—76 Judith Kyrinis, Canada 35-41—76 Suzi Spotleson, Canton, Ohio 37-39—76 Michelle Elgin, Middleburg, Va. 38-38—76 Maggie Leef, Pewaukee, Wis. 35-41—76 Jayne Pardus, Mount Pleasant, S.C. 36-40—76 Jackie Little, Canada 37-39—76 Mary Jane Hiestand, Naples, Fla. 35-41—76 Julie Massa, Holt, Mich. 36-41—77 Anita Wicks, Roseburg, Ore. 40-37—77 Marianne Towersey, Pebble Beach, Calif. 38-39—77 Denise Callahan, Canton, Ohio 38-39—77 Patricia Ehrhart, Honolulu, Hawaii 38-39—77 Nancy Beck, Dallas, Texas 36-41—77 Leslie Folsom, Tukwila, Wash. 37-40—77 Marilyn Hardy, Magnolia, Texas 41-36—77 Kim Eaton, Mesa, Ariz. 37-40—77 Stacey Arnold, Westminster, Colo. 40-38—78 Janet Moore, Centennial, Colo. 38-40—78 Erica Chappell, Nashville, Tenn. 40-38—78 Cindy McConnell, Bishop, Calif. 39-39—78 Susan Cohn, Palm Beach Gardens, Fla. 35-43—78 Theresa Mahlik, Madison, Ala. 40-38—78 Sally Krueger, San Francisco, Calif. 38-40—78 Sue Wooster, Australia 37-42—79 Kim Keyer-Scott, Estero, Fla. 39-40—79 Jane Curtin, Silver Spring, Md. 38-41—79 Marie-Therese Torti, Canada 39-40—79 Tina Barker, Fairfield, Calif. 36-43—79 Sherry Herman, Palm Beach Gardens, Fla. 39-40—79 Marion Reid, Canada 41-38—79 Monica Townsend, El Paso, Texas 37-42—79 Lynda Wimberly, Brentwood, Tenn. 40-40—80 Tara Fleming, Jersey City, N.J. 39-41—80 Mina Hardin, Ft. Worth, Texas 38-42—80 Kathy Kurata, Los Angeles, Calif. 39-41—80 Rhonda Orr, Canada 36-44—80 Susan West, Tuscaloosa, Ala. 42-38—80 Pamela Kuong, Wellesley Hills, Mass. 39-42—81 LeeAnn Fairlie, Oklahoma City, Okla. 39-42—81 Joanne Adams, Detroit, Mich. 41-40—81 Christie Austin, Denver, Colo. 39-42—81 Noreen Mohler, Bethlehem, Pa. 40-41—81 Karen Garcia, Cool, Calif. 42-39—81 Mary Budke, Palm Springs, Calif. 40-41—81 Natalie Galligan, Cataumet, Mass. 38-43—81 Colette Rosenberg, Pacific Palisades, Calif. 41-40—81 Audrey Akins, Canada 41-40—81 Kathy Glennon, Wildwood, Mo. 43-39—82 Kathy Crumley, San Antonio, Texas 42-40—82 Susan Marchese, Omaha, Neb. 40-42—82 Brenda Williams, Minnetrista, Minn. 41-41—82 Mary Cabriele, Vienna, Va. 39-43—82 Teena Lee, Jensen Beach, Fla. 38-44—82 Jeanne Goodwin, Scottsdale, Ariz. 37-45—82 Tiffany Maurycy, Denver, Colo. 38-44—82 Cheryl Grigg, Sea Island, Ga. 41-41—82 Kristine Franklin, Broomfield, Colo. 39-43—82 Shelley Serres, Houston, Texas 39-43—82 Julie Oxendine, Dover, Ark. 41-41—82 Lisa Schlesinger, Fort Myers, Fla. 36-46—82 Lisa Poritz, Portland, Ore. 39-43—82 Karen Siegel, Maple Glen, Pa. 41-41—82 Mimi Hoffman, Springfield, Va. 40-42—82 Lin Culver, Palm Coast, Fla. 40-42—82 Heidi Person, Pauma Valley, Calif. 39-44—83 Joy Robinson, Pebble Beach, Calif. 42-41—83 Dori Eastwood, Lexington, Ky. 39-44—83 Julie Harrison, Baton Rouge, La. 40-43—83 Kathy West, Tulsa, Okla. 41-42—83 Susie Keane, Orlando, Fla. 42-41—83 JoAnn Ferrieri, Lake Worth, Fla. 43-40—83 Carol Sarkissian, Chino Hills, Calif. 43-40—83 Reggie Parker, Hobe Sound, Fla. 41-42—83 Barbara Flaman, Canada 40-43—83 Dana Harrity, North Hampton, N.H. 41-43—84 Maureen Sheehan, Grayslake, Ill. 37-47—84 Helen Bernstein, Tenafly, N.J. 44-40—84 Sue Sardi, Skillman, N.J. 41-43—84 Marlene Summers, Montgomery, Texas 40-44—84 Lisa Morrissett, Indianapolis, Ind. 38-46—84 Hui Chong Dofflemyer, Belvidere, Ill. 40-44—84 Jessica Lederhausen, Chicago, Ill. 42-42—84 Mary Jo Kelly, Loudonville, N.Y. 42-42—84 Sheryl Scott, Boise, Idaho 42-42—84 Shelly Haywood, Huntington Beach, Calif. 44-41—85 Therese Quinn, Jacksonville, Fla. 40-45—85 Patsy Ehret, Stuart, Fla. 46-40—86 Kristen Henderson, Auburn, Mass. 45-41—86 Jennifer Douglas, Granite Bay, Calif. 42-44—86 Liz Waynick, Scottsdale, Ariz. 40-46—86 Penny M. Rady, Scottsdale, Ariz. 44-42—86 Mercedese Large, Bloomfield, Conn. 43-43—86 Susan Podolsky, Alexandria, Va. 40-46—86 Deborah Anderson, La Quinta, Calif. 43-43—86 Anna Schultz, Heath, Texas 42-44—86 Kiely Allen, Belleair, Fla. 45-41—86 Jamie Hoffmann, Escondido, Calif. 45-41—86 Liliana Ruiz-Munoz, Colombia 41-45—86 Agnes Yamauchi, Hilo, Hawaii 41-46—87 Teresa Cleland, Syracuse, N.Y. 43-44—87 Wendy Ohlmeyer, Ladera Ranch, Calif. 41-46—87 Ellen Weaver, Alpharetta, Ga. 44-43—87 Geri Deville, La Habra, Calif. 44-44—88 Judy Penman, Oro Valley, Ariz. 47-41—88 Donna Young, Ewing, N.J. 42-46—88 Janice Wilson, Flagler Beach, Fla. 41-47—88 Lindsay Wortham, Richmond, Va. 43-46—89 Sharon Hayes, Lexington, Mass. 42-47—89 Dana Todaro, Valley Park, Mo. 42-47—89 Temple Mitchell, Marion, Mass. 47-43—90 Meghan Christensen, Houston, Texas 44-46—90 Charlotte Barley, Springfield, Ore. 41-49—90 Mimi Johnson, Marlborough, Mass. 47-44—91 Marie Miyashiro, Honolulu, Hawaii 43-49—92 Tonnette Jackson, Anchorage, Alaska 53-52—105

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.