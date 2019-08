Washington 13, Pittsburgh 0

By The Associated Press

Washington Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Totals 39 13 15 13 Totals 30 0 4 0 Turner ss 4 1 2 3 Frazier 2b 4 0 0 0 Sanchez ss 1 0 0 0 Reynolds lf 3 0 1 0 Eaton rf 4 2 1 1 Marte cf 2 0 0 0 Rendon 3b 5 1 1 0 Stratton p 0 0 0 0 Soto lf 4 4 4 0 Crick p 0 0 0 0 A.Cabrera 2b 3 2 2 5 Kela p 0 0 0 0 Adams 1b 5 1 3 4 Brault ph 1 0 0 0 Robles cf 4 0 1 0 Feliz p 0 0 0 0 Gomes c 4 1 1 0 Liriano p 0 0 0 0 Ross p 3 1 0 0 González ph 1 0 1 0 Guerra p 1 0 0 0 Bell 1b 4 0 1 0 McGowin p 0 0 0 0 Moran 3b 4 0 0 0 Parra ph 1 0 0 0 M.Cabrera rf 3 0 0 0 Rainey p 0 0 0 0 Newman ss 3 0 0 0 Díaz c 1 0 0 0 Stallings c 1 0 0 0 Williams p 0 0 0 0 DuRapau p 1 0 1 0 Reyes cf 2 0 0 0

Washington 440 300 002 — 13 Pittsburgh 000 000 000 — 0

E_Díaz (11). DP_Washington 1, Pittsburgh 2. LOB_Washington 5, Pittsburgh 5. 2B_Rendon (33), Adams 2 (13), Soto 2 (20), A.Cabrera (5), Gomes (9), Reynolds (26). HR_Eaton (11), Adams (20), Turner (13), A.Cabrera (1). SF_A.Cabrera (1).

IP H R ER BB SO

Washington Ross 3 1-3 3 0 0 0 2 Guerra W,2-1 3 2-3 0 0 0 0 1 McGowin 1 0 0 0 1 0 Rainey 1 1 0 0 1 1

Pittsburgh Williams L,5-6 2 6 8 6 3 1 DuRapau 2 4 3 3 1 4 Stratton 1 1 0 0 0 1 Crick 1 1 0 0 0 1 Kela 1 0 0 0 0 2 Feliz 1 0 0 0 0 0 Liriano 1 3 2 2 0 2

HBP_DuRapau (Robles). WP_Williams.

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Adrian Johnson; Second, Gary Cederstrom; Third, Tom Woodring.

T_3:16. A_11,284 (38,362).

