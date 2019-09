Washington 7, Miami 6

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 6 8 6 6 10 Berti ss 4 1 1 1 1 1 .271 Noesí p 0 0 0 0 0 0 .250 Stanek p 0 0 0 0 0 0 — Ramirez rf-cf 5 3 3 1 0 0 .273 Castro 3b-ss 5 1 3 3 0 2 .266 Walker 1b-3b 4 0 0 0 1 0 .263 Alfaro c 4 0 0 0 1 3 .270 Díaz 2b 4 0 0 1 1 1 .157 Brinson cf 4 1 1 0 0 1 .189 García p 0 0 0 0 0 0 .000 Cooper 1b 0 0 0 0 0 0 .275 Dean lf 2 0 0 0 2 0 .206 Hernandez p 2 0 0 0 0 1 .059 Keller p 0 0 0 0 0 0 — Granderson rf 1 0 0 0 0 1 .185

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 7 9 7 5 6 Turner ss 4 2 1 1 1 1 .298 Parra rf 5 1 1 0 0 1 .255 Rendon 3b 4 1 3 3 1 0 .333 Soto lf 4 0 2 2 0 1 .292 Cabrera 2b 4 0 0 1 0 0 .321 Adams 1b 2 0 0 0 2 2 .238 Suzuki c 4 0 0 0 0 0 .264 Robles cf 4 1 1 0 0 0 .251 Sánchez p 0 0 0 0 0 0 .093 a-Dozier ph 1 0 0 0 0 1 .236 Suero p 0 0 0 0 0 0 .000 Strickland p 0 0 0 0 0 0 — Elías p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Eaton ph 0 0 0 0 1 0 .288 1-Scherzer pr 0 1 0 0 0 0 .174 Rodney p 0 0 0 0 0 0 — Hudson p 0 0 0 0 0 0 — c-Kendrick ph 1 1 1 0 0 0 .330

Miami 100 100 202_6 8 0 Washington 210 001 102_7 9 2

One out when winning run scored.

a-struck out for Sánchez in the 5th. b-walked for Elías in the 7th. c-singled for Hudson in the 9th.

1-ran for Eaton in the 7th.

E_Turner (12), Sánchez (3). LOB_Miami 9, Washington 7. 2B_Brinson (9), Robles (25), Rendon (37), Soto 2 (23). HR_Ramirez (9), off Sánchez; Castro (15), off Hudson. RBIs_Ramirez (42), Berti (17), Castro 3 (71), Díaz (9), Rendon 3 (107), Cabrera (19), Turner (44), Soto 2 (90). SB_Alfaro (3). S_Hernandez, Sánchez.

Runners left in scoring position_Miami 4 (Hernandez, Díaz, Ramirez); Washington 4 (Suzuki, Robles, Cabrera). RISP_Miami 1 for 11; Washington 4 for 13.

Runners moved up_Berti, Cabrera 2, Turner. GIDP_Brinson.

DP_Washington 1 (Rendon, Cabrera, Adams).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Hernandez 6 6 4 4 2 3 98 5.06 Keller 2-3 0 1 1 2 2 22 6.75 García 2-3 1 0 0 0 1 9 2.61 Noesí 2-3 0 0 0 0 0 4 10.29 Stanek, L, 0-2, BS, 1-5 1-3 2 2 1 1 0 18 8.00

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Sánchez 5 3 2 2 4 6 94 3.80 Suero, H, 16 1 0 0 0 0 0 10 4.53 Strickland, H, 7 1-3 3 2 2 1 1 16 3.18 Elías, BS, 0-1 2-3 0 0 0 1 0 8 0.00 Rodney, H, 11 1 0 0 0 0 2 16 3.18 Hudson, W, 2-0 1 2 2 2 0 1 16 2.51

Inherited runners-scored_García 2-1, Elías 3-1. IBB_off Sánchez (Dean), off Hernandez (Adams). PB_Alfaro (9).

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Nic Lentz; Second, Chad Fairchild; Third, Mike Everitt.

T_3:35. A_26,201 (41,313).

