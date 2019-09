Washington 7, Miami 6

By The Associated Press

Miami Washington ab r h bi ab r h bi Totals 35 6 8 6 Totals 33 7 9 7 Berti ss 4 1 1 1 Turner ss 4 2 1 1 Noesí p 0 0 0 0 Parra rf 5 1 1 0 Stanek p 0 0 0 0 Rendon 3b 4 1 3 3 Ramirez rf-cf 5 3 3 1 Soto lf 4 0 2 2 Castro 3b-ss 5 1 3 3 Cabrera 2b 4 0 0 1 Walker 1b-3b 4 0 0 0 Adams 1b 2 0 0 0 Alfaro c 4 0 0 0 Suzuki c 4 0 0 0 Díaz 2b 4 0 0 1 Robles cf 4 1 1 0 Brinson cf 4 1 1 0 Sánchez p 0 0 0 0 García p 0 0 0 0 Dozier ph 1 0 0 0 Cooper 1b 0 0 0 0 Suero p 0 0 0 0 Dean lf 2 0 0 0 Strickland p 0 0 0 0 Hernandez p 2 0 0 0 Elías p 0 0 0 0 Keller p 0 0 0 0 Eaton ph 0 0 0 0 Granderson rf 1 0 0 0 Scherzer pr 0 1 0 0 Rodney p 0 0 0 0 Hudson p 0 0 0 0 Kendrick ph 1 1 1 0

Miami 100 100 202 — 6 Washington 210 001 102 — 7

E_Turner (12), Sánchez (3). DP_Miami 0, Washington 1. LOB_Miami 9, Washington 7. 2B_Brinson (9), Robles (25), Rendon (37), Soto 2 (23). HR_Ramirez (9), Castro (15). SB_Alfaro (3). S_Hernandez (2), Sánchez (4).

IP H R ER BB SO

Miami Hernandez 6 6 4 4 2 3 Keller 2-3 0 1 1 2 2 García 2-3 1 0 0 0 1 Noesí 2-3 0 0 0 0 0 Stanek L,0-2 BS,1-5 1-3 2 2 1 1 0

Washington Sánchez 5 3 2 2 4 6 Suero H,16 1 0 0 0 0 0 Strickland H,7 1-3 3 2 2 1 1 Elías BS,0-1 2-3 0 0 0 1 0 Rodney H,11 1 0 0 0 0 2 Hudson W,2-0 1 2 2 2 0 1

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Nic Lentz; Second, Chad Fairchild; Third, Mike Everitt.

T_3:35. A_26,201 (41,313).

