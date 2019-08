Washington 7, Pittsburgh 1

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 41 7 14 6 3 9 Turner ss 5 1 2 0 0 2 .296 Eaton rf 4 1 1 0 1 1 .291 Rendon 3b 5 1 2 1 0 2 .324 Soto lf 3 1 0 0 2 1 .286 Kendrick 1b 5 1 3 3 0 0 .323 Suzuki c 5 0 1 0 0 0 .270 Dozier 2b 3 0 0 0 0 1 .234 Strickland p 0 0 0 0 0 0 — b-Parra ph 1 1 1 0 0 0 .278 Rodney p 0 0 0 0 0 0 — c-Adams ph 1 0 0 0 0 1 .245 Guerra p 0 0 0 0 0 0 .000 Robles cf 5 1 2 1 0 1 .250 Scherzer p 2 0 1 0 0 0 .178 Suero p 0 0 0 0 0 0 .000 A.Cabrera 2b 2 0 1 1 0 0 .333

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 1 7 1 1 7 Frazier 2b 4 1 1 1 0 0 .264 Reynolds lf 4 0 1 0 0 1 .324 Marte cf 4 0 1 0 0 1 .288 Bell 1b 3 0 0 0 1 1 .278 Moran 3b 4 0 1 0 0 1 .282 M.Cabrera rf 4 0 1 0 0 0 .276 Newman ss 4 0 2 0 0 0 .298 Díaz c 4 0 0 0 0 1 .243 Brault p 2 0 0 0 0 2 .310 Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 — a-Osuna ph 1 0 0 0 0 0 .300 Stratton p 0 0 0 0 0 0 .000

Washington 200 000 041_7 14 0 Pittsburgh 001 000 000_1 7 1

a-flied out for Rodríguez in the 7th. b-doubled for Strickland in the 8th. c-struck out for Rodney in the 9th.

E_Bell (11). LOB_Washington 10, Pittsburgh 7. 2B_Turner 2 (26), Rendon (35), Kendrick (19), Parra (9), Moran (22). HR_Kendrick (14), off Stratton; Rendon (28), off Stratton; Frazier (7), off Scherzer. RBIs_Kendrick 3 (53), Robles (54), A.Cabrera (14), Rendon (101), Frazier (33). SB_Marte 2 (24), Newman (11), Robles (20).

Runners left in scoring position_Washington 7 (Suzuki, Rendon, Dozier, Turner, Robles); Pittsburgh 4 (Díaz 2, Moran, Frazier). RISP_Washington 4 for 13; Pittsburgh 1 for 7.

Runners moved up_Kendrick, Osuna.

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer 4 4 1 1 1 3 71 2.41 Suero 1 1 0 0 0 2 19 4.88 Strickland, W, 2-0 2 1 0 0 0 0 24 1.00 Rodney 1 0 0 0 0 2 17 3.06 Guerra 1 1 0 0 0 0 21 4.97

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brault, L, 3-3 6 7 2 2 1 4 98 3.98 Rodríguez 1 0 0 0 0 2 16 3.53 Stratton 2 7 5 5 2 3 60 3.60

PB_Suzuki (6).

Umpires_Home, Tom Woodring; First, Marvin Hudson; Second, Adrian Johnson; Third, Gary Cederstrom.

T_3:19. A_10,587 (38,362).

