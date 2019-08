White Sox 10, Phillies 5

By The Associated Press

Chicago Philadelphia ab r h bi ab r h bi L.Grcia cf-rf 5 1 1 4 C.Dckrs lf 5 1 2 3 Ti.Andr ss 5 1 1 1 Segura ss 5 0 0 0 J.Abreu 1b 5 1 1 0 B.Hrper rf 2 1 0 0 Jay rf 3 1 1 0 Hoskins 1b 4 0 0 0 Bummer p 0 0 0 0 Ralmuto c 3 1 2 0 Skole ph 1 1 1 0 C.Hrnan 2b 4 0 1 1 Mrshall p 0 0 0 0 Kingery 3b 4 1 2 1 Osich p 0 0 0 0 Smyly p 1 0 0 0 El.Jmen lf 4 1 1 3 B.Mller ph 0 0 0 0 Goins 3b 4 2 2 1 R.Sarez p 0 0 0 0 J.McCnn c 2 1 1 0 S.Rdrig ph 1 0 0 0 Y.Sanch 2b 4 1 2 1 Morin p 0 0 0 0 R.Lopez p 2 0 0 0 Parker p 0 0 0 0 Engel cf 2 0 0 0 Knapp ph 1 1 1 0 Quinn cf 4 0 1 0 Totals 37 10 11 10 Totals 34 5 9 5

Chicago 050 000 131—10 Philadelphia 000 012 002— 5

E_B.Harper (4). DP_Chicago 2. LOB_Chicago 2, Philadelphia 6. 2B_Goins (5), Realmuto (24), Kingery (21). HR_L.Garcia (7), Ti.Anderson (12), El.Jimenez (18), C.Dickerson (5). S_J.McCann (1).

IP H R ER BB SO Chicago R.Lopez W,6-9 5 1-3 7 3 3 3 3 Bummer H,12 1 2-3 0 0 0 0 1 Marshall 1 0 0 0 1 1 Osich 1 2 2 2 0 2 Philadelphia Smyly L,2-6 5 4 5 5 1 7 R.Suarez 1 0 0 0 0 1 Morin 2 6 4 4 0 0 Parker 1 1 1 1 0 1

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Mike Winters; Second, Rob Drake; Third, Tim Timmons.

T_3:08. A_31,562 (43,647).

