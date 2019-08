WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through Aug. 25

1 Ashleigh Barty $5,530,292 2 Simona Halep $5,176,367 3 Naomi Osaka $3,918,517 4 Karolina Pliskova $3,258,094 5 Petra Kvitova $2,810,735 6 Kiki Bertens $2,472,549 7 Serena Williams $2,410,515 8 Bianca Andreescu $2,201,985 9 Marketa Vondrousova $2,062,225 10 Elina Svitolina $2,016,896 11 Barbora Strycova $1,882,482 12 Belinda Bencic $1,874,235 13 Johanna Konta $1,673,945 14 Su-Wei Hsieh $1,614,952 15 Madison Keys $1,554,928 16 Elise Mertens $1,547,310 17 Aryna Sabalenka $1,471,317 18 Angelique Kerber $1,376,016 19 Sloane Stephens $1,363,859 20 Shuai Zhang $1,271,115 21 Petra Martic $1,259,061 22 Danielle Collins $1,228,075 23 Amanda Anisimova $1,160,254 24 Kristina Mladenovic $1,111,375 25 Katerina Siniakova $1,044,258 26 Anett Kontaveit $1,042,473 27 Sofia Kenin $1,024,122 28 Anastasija Sevastova $968,057 29 Donna Vekic $926,700 30 Garbine Muguruza $921,078 31 Alison Riske $914,400 32 Samantha Stosur $835,509 33 Timea Babos $828,123 34 Victoria Azarenka $825,681 35 Maria Sakkari $824,203 36 Saisai Zheng $763,113 37 Carla Suarez Navarro $758,963 38 Qiang Wang $754,882 39 Anastasia Pavlyuchenkova $673,927 40 Dayana Yastremska $657,939 41 Julia Goerges $656,597 42 Jelena Ostapenko $653,162 43 Venus Williams $653,004 44 Viktoria Kuzmova $645,765 45 Caroline Garcia $634,187 46 Karolina Muchova $630,275 47 Yulia Putintseva $627,423 48 Lesia Tsurenko $616,633 49 Caroline Wozniacki $583,252 50 Aliaksandra Sasnovich $573,960

